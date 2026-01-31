تونس تعلن تمديد حالة الطوارئ حتى 31 ديسمبر



أفادت وكالة الأنباء التونسية بتمديد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية، ابتداء من 31 يناير 2026 إلى غاية 31 ديسمبر 2026.

وأشارت الوكالة التونسية إلى أن عذا القرار صدر بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسية عدد 14 لسنة 2026 الأمر عدد 15 المؤرخ في 30 يناير 2026.

وفي سياق أخر ؛ كانت وزارة المالية في تونس أصدرت قرارا يقضي بإعفاء الجرحى الفلسطينيين ومرافقيهم الذين تم إجلاؤهم لتلقي العلاج، من غرامة مخالفة تسوية الاوضاع الناتج عن تجاوز مدة الإقامة بالبلاد.

ووفق القرار المنشور بالرائد الرسمي، يشمل هذا الإعفاء الحالات المتعلقة بمغادرة التراب التونسي أو عند التقدم بطلب للحصول على الإقامة القانونية، وذلك في إطار الإجراءات الاستثنائية المتخذة لصالح الجرحى الفلسطينيين.

وفي الـ 4 من ديسمبر 2023 أدى الرئيس قيس سعيد زيارة إلى عدد من المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة التي يقيم بها جرحى فلسطينيون، وأكد حينها أن تونس "تفتح أبوابها دائما أمامهم".

وشدد سعيد على استعداد الدولة التونسية لاستقبال جرحى قطاع غزة الذين أصيبوا جراء القصف الإسرائيلي، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم بالمؤسسات الاستشفائية العمومية والمصحات الخاصة.