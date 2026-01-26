تونس تستضيف الاجتماع الوزاري لآلية التشاور الثلاثي حول ليبيا

أفادت نسرين رمضاني، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من تونس، بأن التحضيرات اكتملت لانعقاد اجتماع آلية التشاور الثلاثي بين مصر وتونس والجزائر بشأن الملف الليبي، والمقرر عقده خلال وقت قصير بمقر وزارة الخارجية التونسية.

وأوضحت رمضاني أن وزارة الخارجية التونسية أكدت، في بيان رسمي، تمسك تونس بدفع مسار الحوار الليبي–الليبي باعتباره السبيل الأمثل للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة، مع التشديد على أهمية تنسيق جهود دول الجوار الثلاث من أجل دعم الاستقرار وتسوية النزاع في ليبيا.

وأضافت أن الاجتماع يأتي استكمالًا للمشاورات السابقة بين الدول الثلاث، لافتة إلى أن الملف الليبي كان حاضرًا بقوة خلال اللقاءات الثنائية التي أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في تونس، سواء مع نظيره التونسي أو خلال لقائه بنظيره الجزائري أحمد عطاف، في إطار تعزيز التنسيق الإقليمي حول الأزمة الليبية.