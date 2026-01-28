قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيراميدز يتعادل مع الجونة 1-1 في الشوط الأول بالدوري
الأهلي يتوصل إلى اتفاق نهائي على ضم كامويش.. وتوقيع العقود اليوم
مرموش بجوار هالاند.. تشكيل مانشستر سيتي أمام جلطة سراي في أبطال أوروبا
الأهلي يتفوق على الاتفاق بثنائية في الشوط الأول بالدوري السعودي
خالد أبوبكر: البرلمان يجب أن يكون منصة لتوضيح وجهات النظر بين الحكومة والأحزاب|فيديو
إيران تؤكد جاهزية قواتها المسلحة وترحب باتفاق نووي عادل
العناصر الإرهابية قتلوا الناس.. أحمد موسى يكشف كواليس 28 يناير 2011
أحمد موسى: صقور المخابرات رصدوا جاسوسا إسرائيليا يجلس مع الإخوان بميدان التحرير في 2011
أحمد موسى: 28 يناير 2011 أسوأ يوم في تاريخ مصر وخطة ممنهجة لإسقاط الدولة
خالد أبو بكر: قضاة مصر نموذج يُحتذى به على مستوى العالم العربي
إيران تعلن اعتقال 16 من القادة الرئيسيين للاحتجاجات الأخيرة وتلاحق آخرين
تفعيل الدفع بـ"الفيزا" في محطات الخط الثالث والقطار الكهربائي بدءاً من الغد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تونس تعفي الجرحى الفلسطينيين من غرامة تجاوز مدة الإقامة بالبلاد

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أصدرت وزارة المالية في تونس قرارا يقضي بإعفاء الجرحى الفلسطينيين ومرافقيهم الذين تم إجلاؤهم لتلقي العلاج، من  غرامة مخالفة تسوية الاوضاع الناتج عن تجاوز مدة الإقامة بالبلاد.

ووفق القرار المنشور بالرائد الرسمي، يشمل هذا الإعفاء الحالات المتعلقة بمغادرة التراب التونسي أو عند التقدم بطلب للحصول على الإقامة القانونية، وذلك في إطار الإجراءات الاستثنائية المتخذة لصالح الجرحى الفلسطينيين.


 

وفي الـ 4 من ديسمبر 2023 أدى الرئيس قيس سعيد زيارة إلى عدد من المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة التي يقيم بها جرحى فلسطينيون، وأكد حينها أن تونس "تفتح أبوابها دائما أمامهم".


 

وشدد سعيد على استعداد الدولة التونسية لاستقبال جرحى قطاع غزة الذين أصيبوا جراء القصف الإسرائيلي، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم بالمؤسسات الاستشفائية العمومية والمصحات الخاصة.

تونس الجرحى الفلسطينيين غرامة الإقامة الإقامة القانونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة تمهيدا لإعلانها على موقع المديرية

سعر الذهب في مصر

بقيمة 490 جنيها.. ارتفاع سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن

ترشيحاتنا

ترامب يلوح بتصعيد غير مسبوق ويحذر طهران من عواقب الهجوم المقبل

ترامب يلوح بتصعيد غير مسبوق ويحذر طهران من عواقب الهجوم المقبل

أرشيفية

تونس تعفي الجرحى الفلسطينيين من غرامة تجاوز مدة الإقامة بالبلاد

أرشيفية

إيران تحذر: أي حرب ضدنا ستشعل المنطقة بأسرها واستعدادنا الدفاعي 200%

بالصور

ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟

ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟
ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟
ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟

دوللي شاهين تستقبل عزاء والدتها بكنيسة القديس مار يوسف بوسط البلد

دوللى شاهين
دوللى شاهين
دوللى شاهين

تعرف على المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية في 2025

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

مضاعفات التهاب القولون التقرّحي.. مخاطر يجب الانتباه لها

مضاعفات التهاب القولون التقرّحي.. مخاطر يجب الانتباه لها
مضاعفات التهاب القولون التقرّحي.. مخاطر يجب الانتباه لها
مضاعفات التهاب القولون التقرّحي.. مخاطر يجب الانتباه لها

فيديو

رنا سماحة

مش أصول.. رنا سماحة تطرح ثالث أعانى ألبومها "مهري حياة"

محمد فؤاد

كفاية غربة وارمي التكال.. محمد فؤاد يطرح أحدث أغانيه

أسما شريف منير والشك

إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد