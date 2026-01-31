إبراهيم عبدالجواد: سوء سلوك إمام عاشور سيؤدي لفشله فى الملاعب

وجّه الإعلامي إبراهيم عبدالجواد رسالة مباشرة وحاسمة إلى إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، عقب الأزمة الأخيرة التي شهدها الفريق، مؤكدًا أن اللاعب أخطأ وتمت معاقبته، وأن الكرة الآن في ملعبه لتصحيح المسار والحفاظ على مستقبله الكروي.

وأكد عبدالجواد أن قبول اللاعب للعقوبة واعترافه بالخطأ يمثل خطوة إيجابية، لكنها غير كافية إذا لم تتبعها مرحلة جديدة من الالتزام الكامل والانضباط داخل وخارج الملعب. وشدد على أن الأهلي، كيان عريق، لا يتوقف على أي لاعب مهما بلغت أهميته، وكذلك الحال بالنسبة لمنتخب مصر.

وأوضح أن اللاعب هو المستفيد الأول من الالتزام، وليس النادي أو المنتخب، مشيرًا إلى أن المواهب الكبيرة قد تضيع بسهولة إذا لم تُحسن استغلالها بالشكل الصحيح.

وأضاف أن التاريخ الكروي مليء بأمثلة للاعبين امتلكوا قدرات فنية هائلة، لكنهم فشلوا بسبب سوء السلوك وغياب التركيز.

وأشار عبدالجواد إلى أن جماهير الأهلي لا تنتظر من لاعبيها سوى أداء واجبهم المهني، والعمل بإخلاص واحترام لقميص النادي، دون الحاجة إلى عبارات عاطفية أو محاولات لكسب التعاطف. وأكد أن الجمهور لا يستفيد شيئًا من أخطاء اللاعبين، بل يدفع ثمنها في البطولات والمنافسات الكبرى.

واختتم الإعلامي رسالته بتمنياته أن تكون هذه الأزمة آخر أخطاء إمام عاشور، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك من الإمكانيات الفنية ما يؤهله ليكون في مكانة مختلفة تمامًا، إذا التزم واستثمر موهبته بالشكل الصحيح، مشددًا على أن الكرة ما زالت في قدم اللاعب، والقرار النهائي بيده وحده