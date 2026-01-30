النائب محمد أبو العينين يهنئ السيد البدوي بـ رئاسة حزب الوفد

هنأ النائب محمد أبو العينين، الدكتور السيد البدوي لفوزه برئاسة حزب الوفد.

وقال محمد أبو العينين عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أتقدم بخالص التهاني للدكتور السيد البدوي لفوزه برئاسة حزب الوفد العريق، بعد انتخابات ومنافسة ديمقراطية مع قامات من أعلام الحزب والحياة السياسية في مصر.

وثمن النائب محمد أبو العينين المظهر الحضاري الذي شهده حزب الوفد خلال إجراء الانتخابات، والانتقال الديمقراطي الذي يشهده بيت الأمة بعراقته وتاريخه الوطني المُشرف، كنموذج مؤسسي فاعل وكاشف لمبادئ الديمقراطية والتعددية في الحياة السياسية بمصر.

وتابع النائب محمد أبو العينين : كل الأمنيات الطيبة لرئيس حزب الوفد الجديد، ولأعضاء الحزب، بمزيد من التوفيق وحُسن السداد، استلهامًا من الماضي نحو المُضي قُدما لاستعادة تأثير حزب الوفد و مكانته المستحقة على المستوى السياسي والاجتماعي بما يتناسب مع تاريخه الوطني العريق.