لاتسيو يتعادل مع جنوى 2-2 في الدوري الإيطالي

فاز فريق لاتسيو على نظيره جنوى، بثلاثية مقابل هدفين، في إطار الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

وجاءت ثلاثية لاتسيو عن طريق بيدرو رودريجيز وكينيث تايلور ودانيلو كاتالدي في الدقائق 56، 62، 90+10.

فيما جاءت ثنائية جنوى عن طريق روسلان مالينوفسكي وفيتينيا في الدقيقتين 67، 75.

وجاء تشكيل لاتسيو كالتالي:

حراسة المرمى: إيفان بروفيديل

خط الدفاع: لوكا بيليجريني – أوليفر بروفستجارد – ماريو جيلا – آدم ماروشيتش.

خط الوسط: توما باشيتش – دانيلو كاتالدي – كينيث تايلور.

خط الهجوم: دانييل مالديني – بيدرو – جوستاف إيساكسون.

فيما جاء تشكيل جنوى كالتالي:

حراسة المرمى: جوستين بيلو.

خط الدفاع: أليساندرو ماركاندالي – ليو أوستيجارد – جون فاسكيز.

خط الوسط: بروك نورتن كافي – روسلان مالينوفسكي – مورتن فريندروب – ميكائيل إيجل إليرتسون – آرون مارتين.

خط الهجوم: لورينزو كولومبو – فيتور أوليفيرا.

ويحتل فريق لاتسيو المركز الثامن برصيد 32 نقطة، بينما يحتل فريق جنوى المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة.