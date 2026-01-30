تشكيل مباراة لاتسيو وجنوى في الدوري الإيطالي

أعلن الجهازان الفنيان لناديي لاتسيو وجنوى، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما، بعد قليل، في إطار الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل لاتسيو كالتالي:

حراسة المرمى: إيفان بروفيديل

خط الدفاع: لوكا بيليجريني – أوليفر بروفستجارد – ماريو جيلا – آدم ماروشيتش.

خط الوسط: توما باشيتش – دانيلو كاتالدي – كينيث تايلور.

خط الهجوم: دانييل مالديني – بيدرو – جوستاف إيساكسون.

فيما جاء تشكيل جنوى كالتالي:

حراسة المرمى: جوستين بيلو.

خط الدفاع: أليساندرو ماركاندالي – ليو أوستيجارد – جون فاسكيز.

خط الوسط: بروك نورتن كافي – روسلان مالينوفسكي – مورتن فريندروب – ميكائيل إيجل إليرتسون – آرون مارتين.

خط الهجوم: لورينزو كولومبو – فيتور أوليفيرا.

ويحتل فريق لاتسيو المركز التاسع برصيد 29 نقطة، بينما يحتل فريق جنوى المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة.