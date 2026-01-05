وست هام يتعاقد رسميا مع مهاجم لاتسيو

تعاقد نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، مع المهاجم الأرجنتيني تاتي كاستيلانوس، قادمًا من صفوف فريق لاتسيو الإيطالي.

ووقّع اللاعب – البالغ من العمر 27 عامًا – عقدًا مع نادي وست هام لمدة أربع سنوات ونصف مع خيار التمديد لسنة إضافية.

وقال تاتي في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي: "أنا سعيد حقًا لأنه تحدٍ مهم للغاية بالنسبة لي شخصيًا، وقد جئت لأساهم، لأحاول مساعدة الفريق قدر استطاعتي".

وتابع: "كل مباراة هي معركة، وأنا هنا لأساهم في ذلك، لأحاول جلب تلك الطاقة، وروح القتال التي بداخلي، بحيث تكون كل مباراة مهمة وصعبة قدر الإمكان".

واختتم: "أتمنى أن أبذل قصارى جهدي من أجل الجماهير. لطالما دافعت عن قميص كل فريق بأقصى درجات المسؤولية، وأريد أن أقول لهم إنني سأبذل كل ما في وسعي للدفاع عن هذا القميص، وبالطبع لتحقيق أهدافنا يوماً بعد يوم، هذا هو الأهم".