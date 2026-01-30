مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في سباق دراجات نارية بشبين القناطر

لقي شاب مصرعه وأُصيب ثلاثة آخرون، إثر حادث تصادم بين دراجتين ناريتين خلال سباق بين عدد من الشباب، على طريق شبين القناطر – التل بمحافظة القليوبية، وجرى نقلهم لمستشفى شبين القناطر بمحافظة القليوبية وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

بلاغا بالواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين خلال سباق على الطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث.



وبالفحص والمعاينة، تبين مصرع الشاب عبدالله عبدالحكيم 22 عامًا، وإصابة كل من مصطفى أحمد 22 عامًا، وعبدالفتاح بهاء 17 عامًا، وشخص آخر، حيث جرى نقل المصابين والجثمان إلى مستشفى شبين القناطر العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المعنية لتولي التحقيق في ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.