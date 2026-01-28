رئيس جامعة بنها يؤكد علي تحري الدقة في البيانات المستخدمة بالبحث العلمي

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، وبحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء مجلس الجامعة.

وافتتح رئيس جامعة بنها أعمال المجلس بالترحيب بالمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مشيدا بالتعاون بين الجامعة والمحافظة، مؤكدا أن العلاقة بين المحافظة والجامعة وطيدة، وتعتبر الجامعة هي بيت الخبرة لها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

العلاقات الإستراتيجية

من جانبه أكد محافظ القليوبية خلال كلمته، على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين الجهاز التنفيذي للمحافظة والجامعة ، مشيرا إلى أن الجامعة تمثل الركيزة الأساسية لدعم خطط التنمية المستدامة داخل القليوبية، من خلال تقديم الاستشارات الهندسية والعلمية التي تضمن تنفيذ المشروعات المختلفة بأعلى معايير الجودة، مشدداً على أن التكامل بين الجانبين هو السبيل الأمثل لتحقيق طموحات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأشاد المهندس أيمن عطية بالدور التنويري والمجتمعي الذي تقوم به جامعة بنها في تأهيل الشباب وربط البحث العلمي باحتياجات السوق المحلي ، لافتا إلي سبل تعزيز التعاون في مختلف القطاعات ، مؤكداً دعمه الكامل لكافة الأنشطة الطلابية والبحثية التي تساهم في رفع اسم المحافظة والجامعة في المحافل الدولية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

من ناحية أخري قدم الدكتور ناصر الجيزاوي خلال الجلسة ، التهنئة لأعضاء مجلس الجامعة، والعمداء، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك ، مؤكدا على ضرورة تكاتف الجهود لضمان سير العملية التعليمية بانتظام، مع تقديم أفضل الخدمات الجامعية خلال الشهر الكريم، متمنيًا أن يعيد الله هذه الأيام بالخير واليمن والبركات.

كما قدم رئيس الجامعة التهنئة للدكتور محمد منصور على ثقة القيادة السياسية وتعيينه عميدا لكلية الحقوق، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح فى مهام منصبه الجديد.

وأشاد " الجيزاوي" بالتقدم المستمر في التصنيفات الدولية، مؤكداً أن ظهور الجامعة في التصنيفات مثل "تصنيف التايمز البريطاني للتخصصات البينية 2026، و"تصنيف كيو اس للتنمية المستدامة لعام 2026" يعكس جودة الخدمات الأكاديمية والبحثية، ويُعزز من سمعتها المؤسسية عالمياً، ويأتي نتاجاً لسياسة تحسين مخرجات البحث العلمي ودعم الباحثين.

ووجه رئيس الجامعة إلي ضرورة الانتهاء من أعمال رصد ومراجعة واعلان نتائج الفصل الدراسي الأول الاسبوع القادم ، وفتح باب التظلمات لمدة أسبوع بعد إعلان النتائج وفقا للقواعد التي أقرها مجلس الجامعة.

وخلال الجلسة شدد " الجيزاوي" على ضرورة الاعتماد علي المصادر الرسمية في الحصول علي البيانات والدراسات التي يتم استخدامها في البحث العلمي والتي تتحدث عن الجامعة ومؤسسات الدولة المختلفة بهدف تعزيز جودة البحث العلمي.

وأضاف رئيس الجامعة أن قيام البعض بإجراء استبيانات والحصول علي بيانات من مصادر غير رسمية يؤدي إلى الخروج بنتائج مغلوطة وغير حقيقية عن قطاعات الدولة والجامعة.

وخلال الجلسة أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي بدء جامعة بنها تركيب محطة الطاقة الشمسية بإدارة الجامعة الأسبوع القادم ، واستخدام مصابيح معززة بالطاقة الشمسية داخل المدن الجامعية في إطار سعيها لأن تكون نموذجا في استخدام الطاقة النظيفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 م.



وأوضح " الجيزاوي " أنه في إطار خطة الجامعة لتقليل الانبعاثات الكربونية ، تم تشكيل اللجنة المركزية لقياس الأثر البيئي والحياد الكربوني بالجامعة ، لضمان تحقيق بصمة كربونية صفرية موحدة ، تشمل جميع الكليات النظرية والعملية، والمستشفيات والمدن الجامعية التي تستقبل آلاف الطلاب، وكل الأنشطة التشغيلية والخدمية بالجامعة.

واستعرض رئيس الجامعة عددا من الفعاليات التي تنظمها الجامعة خلال شهر فبراير القادم منها تنظيم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمعرض صنع في جامعة بنها والذي يتبنى نموذج الجامعة المنتجة ويأتي في إطار حرص الجامعة على دعم الابتكار وتشجيع طلابها على الإنتاج والتطبيق العملي.

كما استعرض " الجيزاوي " البدء في تحكيم مسابقة ملائكة التلاوة لذوي الهمم برعاية محافظة القليوبية جامعة بنها ومدرسة الشبان الخاصة ببنها والتي تأتي في إطار دعم الدمج المجتمعي وإتاحة الفرص المتكافئة، حيث يتنافس المشاركون في أجواء روحانية مميزة، أمام لجنة تحكيم متخصصة، وبحضور جمهور يشاركهم لحظات الإيمان والخشوع ، لافتا إلي أن هذه المسابقة أن القرآن الكريم رسالة رحمة وهداية، وأن أصحاب الهمم شركاء في نشرها وإعلاء قيمتها.

وتنظيم الجامعة مؤتمر التمكين المهني والمستقبل الوظيفي بفرع الجامعة بالعبور من خلال المركز الجامعي للتطوير المهني، والذي يهدف إلى استشراف مستقبل العمل في مصر وتعزيز التكامل بين التعليم وسوق العمل وريادة الأعمال، من خلال مناقشة الاتجاهات الحديثة والتجارب الوطنية في مجالات الإرشاد المهني، وتنمية مهارات الشباب لمواكبة التحول الرقمي ومتطلبات الاقتصاد الحديث.