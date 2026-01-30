افتتاح 3 مساجد جديدة فى الجمعة الثانية من شهر شعبان بـ القليوبية

افتتحت مديرية أوقاف القليوبية، اليوم الجمعة، 3 مساجد، وذلك تحت إشراف وقيادة فضيلة الشيخ عبد الرحمن رضوان مدير مديرية أوقاف القليوبية، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل.



وأوضحت مديرية أوقاف القليوبية، في بيان لها، أنه تقدَّم الافتتاح مسجد الرحمة كفر الشوبك – شبين القناطر، بعد إحلاله وتجديده، حيث شرف فضيلة الشيخ عبد الرحمن رضوان بافتتاح المسجد، وألقى خطبة الجمعة بعنوان: «بطولات لا تُنسى»، حيث ربط بين معاني البطولة الحقيقية والتضحية والإخلاص، ومؤكدًا أن الأوطان لا تُبنى إلا بسواعد المخلصين ووعي الشرفاء، كما أكد فضيلته على فضل ليلة النصف من شعبان، وما تحمله من معانٍ عظيمة في تجديد التوبة، وتصحيح المسار، والاستعداد القلبي لما هو قادم، داعيًا إلى اغتنامها بالطاعة والدعاء وصفاء القلوب.



وشملت الافتتاحات مسجد الرحمة كفر الشوبك – شبين القناطر، حكومي بعد إحلاله وتجديده على مساحة نحو 450 مترًا مربعًا، وبتكلفة إجمالية قدرها 8 ملايين جنيه، ومسجد الإخلاص بقرية ناي قليوب، إنشاء جديد على مساحة 200 مترًا مربعًا، وبتكلفة إجمالية قدرها مليونين ونصف المليون جنيه، والمسجد البحري "العطالية" بمدينة كفر شكر، صيانة وترميم على مساحة ما يقرب 600 مترًا مربعًا وبتكلفة إجمالية قدرها 800 ألف جنيه.

إعمار بيوت الله

وأكدت مديرية أوقاف القليوبية، أن هذه الافتتاحات تأتي تأكيدًا لحرص الدولة ووزارة الأوقاف على إعمار بيوت الله، ونشر رسالة الإسلام الوسطية، وخدمة أهالي المحافظة، مع العناية بالمساجد مبنىً ومعنى.