نائب محافظ القليوبية تقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ببنها

قادت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية بحملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع مدينة بنها وذلك بحضور المحاسب وليد محمد الشهاوي رئيس مدينة ومركز بنها.



ويأتي ذلك في إطار توجيهات تعليمات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بضرورة إعادة الانضباط للشارع والتصدي لكافة أشكال الإشغالات.

رفع الإشغالات

حيث استهدفت الحملة رفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، والعمل على تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين، وإعادة الوجه الحضاري للمدينة.

وأسفرت الحملة عن رفع عدد من الإشغالات المتنوعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع التشديد على أصحاب المحال التجارية والباعة الجائلين بضرورة الالتزام بخطوط التنظيم وعدم التعدي على الطريق العام.

وأكدت الدكتورة ايمان الريان علي استمرار هذه الحملات مستمرة وبصفة دورية، ولن يتم التهاون مع أي مخالفات، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة بنها، وتحقيق الانضباط، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.