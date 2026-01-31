قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السيطرة على حريق بالمنطقة الصناعية وإنقاذ المنشآت جنوب بورسعيد
صراعات داخلية.. شوبير: اتهام وليد صلاح الدين بتسريب أسرار الأهلي غير منطقي
باقي 14 يوم.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام
أقل سعر دولار اليوم 31-1-2026
جوجل تمد عمر تحديثات Pixel Tablet لعامين إضافيين!
أسعار ومواصفات شيري أريزو 6 في السوق السعودي
ازاي نعمل دايت قبل رمضان وننزل من 5 لـ 8 كيلو.. استشاري تغذية يوضح| فيديو
شوبير : تجاهل إعلامي متعمد ضد أحمد الجارحي داخل الأهلي
الأهلي يعود للقاهرة مباشرة بعد مواجهة يانج أفريكانز
حلمي طولان: تجربة جون إدوارد مع الزمالك لم تحقق النجاح المطلوب
رقص خادش وألفاظ خارجة.. القبض على صانعة محتوى بالدقهلية
إبراهيم عبدالجواد: سوء سلوك إمام عاشور سيؤدي لفشله فى الملاعب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

وفاة المطرب عبد الهادي بلخياط أيقونة الطرب المغربي

يارا أمين

توفي، اليوم، الفنان المغربي المعتزل عبد الهادي بلخياط، بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء، شكّلت إحدى المحطات البارزة في تاريخ الموسيقى المغربية وأسهمت في صون ونشر تراث الطرب الأصيل.

ويُعد الراحل عبد الهادي بلخياط من أبرز الأصوات التي رسخت حضورها في الذاكرة الفنية الوطنية، حيث تميّز بأسلوبه الفريد وأدائه الرفيع، قبل أن يقرر اعتزال الغناء والتفرغ للعبادة، محتفظًا بمكانته كأحد رموز الطرب المغربي الأصيل.

وخلال سنوات طويلة من الإبداع، قدّم عبد الهادي بلخياط باقة من الأعمال الخالدة التي أغنت الخزانة الموسيقية المغربية، وأسهمت في ترسيخ الهوية الفنية الوطنية. وفي مراحل لاحقة من حياته، اتجه نحو الإنشاد الديني وتقديم أعمال ذات طابع روحي، عاكسة قناعاته الشخصية واختياراته الفنية آنذاك.

وكان الراحل قد نُقل، بشكل مستعجل، إلى المستشفى العسكري بمدينة الداخلة يوم الإثنين 05 يناير 2026، بتعليمات من الديوان الملكي، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، حيث أُدخل إلى قسم العناية المركزة لتلقي العلاجات الضرورية، بعد تدهور حالته الصحية مباشرة عقب وصوله من موريتانيا، حيث كان يشارك في أحد الأنشطة.

ونظرًا لخطورة وضع عبد الهادي بلخياط الصحي، تقرر نقله على متن طائرة طبية خاصة إلى مدينة الدار البيضاء، قصد استكمال العلاج تحت إشراف طاقم طبي متخصص.

يُذكر أن الفنان عبد الهادي بلخياط كان قد أعلن اعتزاله النهائي للغناء سنة 2012، مفضّلًا التفرغ للإنشاد والأعمال الدينية، مع مشاركات محدودة في بعض الأعمال الوطنية

عبد الهادي بلخياط الموسيقى المغربية الإنشاد الديني المستشفى العسكري وفاة عبدالهادي بلخياط

ازاي نعمل دايت قبل رمضان وننزل من 5 لـ 8 كيلو.. استشاري تغذية يوضح| فيديو

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 31 يناير 2026 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

برج الحمل حظك اليوم السبت 31 يناير 2026.. استغل الفرص

برج الثور حظك اليوم السبت 31 يناير 2026.. لا تتسرع في اتخاذ القرارات

