لاتسيو يتعادل مع جنوى 2-2 في الدوري الإيطالي
خطة الهروب بالأتوبيس.. كيف أُخفيت كابلات الإنارة بعد سرقتها من مبنى وزارة العدل؟
إبراهيم فايق يكشف كواليس ميركاتو الأهلي .. صفقات مقيدة ومستقبل ديانج
أعين أمريكا بالسماء .. وصول مقاتلة التجسس أوليف 48 إلى قطر يصعد التوتر ضد إيران
للاطمئنان على حالته الصحية.. نجوم الإسماعيلي يزورون حسن شحاتة
بكري : الرئيس لديه غُصة من المسئولين المتقاعسين في عملهم .. فيديو
دولة التلاوة لـ محمود السيد: موهبة تتألق منذ سنوات وأذهلت لجنة التحكيم
معرض القاهرة الدولي للكتاب يتخطى 4.5 مليون زائر في تسعة أيام منذ افتتاحه للجمهور | صور
كلامك مش داخل دماغي | إعلامي يوجّه رسالة صادمة لـ إمام عاشور
منظومة كرة تليق بمستوى النادي | الخطيب يهنئ رجال طائرة الأهلي بدوري المرتبط
مصرع 200 شخص في انهيار منجم شرقي الكونغو
الهلال يضع قدمًا في دور ربع النهائي بعد الفوز على صن داونز بأبطال أفريقيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

معرض القاهرة الدولي للكتاب يتخطى 4.5 مليون زائر في تسعة أيام منذ افتتاحه للجمهور | صور

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين إقبالًا جماهيريًا غير مسبوق خلال تسعة أيام متتالية منذ فتح أبوابه للجمهور، حيث بلغ إجمالي عدد الزائرين اليوم الجمعة 30 يناير الجاري نحو 807245 زائرًا، ليتخطى بذلك إجمالي عدد رواد المعرض حتى الآن إلى 4,592,295 زائرًا، وهو رقم قياسي غير مسبوق مقارنة بمثيله في الدورات السابقة.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، أن هذا الزخم الجماهيري الكثيف والاستثنائي يعكس تحول معرض القاهرة الدولي للكتاب من حدث ثقافي دوري إلى كونه فضاءً وطنيًا جامعًا لإعادة إنتاج وصياغة الوعي العام، حيث أضحى المعرض أحد الدلالات الحية عن مشروع "الجمهورية الجديدة"، مشيرًا إلى أن هذا التفاعل الواسع يؤكد أن الوعي الثقافي بات عنصرًا أصيلًا في وجدان المجتمع المصري، وأن الثقافة لم تعد نشاطًا نخبويًا، بل قوة مجتمعية فاعلة تساهم في بناء الإنسان وتعزيز قدرته على الفهم والمشاركة وصياغة المستقبل.

وأوضح وزير الثقافة أن وصول عدد زائري المعرض إلى أكثر من 4.5 مليون زائر خلال أيام محدودة يُجسد نجاح الدولة المصرية في ترسيخ الثقافة كأحد أعمدة التنمية المستدامة، ويؤكد قدرتها على تقديم نموذج حضاري حديث يجمع بين عمق التاريخ، وحيوية الحاضر، واستشراف المستقبل، لافتًا إلى أن ما يشهده المعرض من تنوع فكري وتعدد ثقافي وتنظيم بمعايير دولية يعزز مكانة القاهرة كعاصمة للثقافة العربية، ويُعيد تثبيت دور مصر كمركز إشعاع معرفي وحضاري مؤثر في محيطه الإقليمي والدولي.

ووجه الشكر لإدارة الشركة الوطنية للمعارض والمؤتمرات وإدارة مركز مصر وجميع الشركاء في نجاح هذا المشهد واستيعاب هذه الإعداد الكبيرة من الزائرين.

وتُقام الدورة السابعة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وتُقام فعاليات المعرض هذا العام تحت شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، فيما تحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، ويُكرم المعرض الأديب العالمي نجيب محفوظ بوصفه شخصية المعرض، ويقدم المعرض لجمهوره برنامجًا ثقافيًا وفنيًا متنوعًا، يضم ندوات فكرية، وأمسيات أدبية، وفعاليات فنية، وأنشطة مخصصة للأطفال والشباب

