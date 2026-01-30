ماتت كافرة .. خالد منتصر يكشف كواليس روايته الجديدة عن سعاد حسني

كشف الكاتب والمفكر خالد منتصر، كواليس كتابة روايته الجديدة التي تتناول حياة الفنانة الراحلة سعاد حسني، موضحًا أن البداية كانت مع مشهد صادم في الرواية حيث تبدأ الجملة الأولى بـ: "ماتت كافرة"، في إشارة إلى أحد الشخصيات التي تعبر عن استنكارها للراحلة.

وأوضح منتصر خلال لقائه مع حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد أن الفكرة استلهمها من البنات الصغيرات اللواتي كنّ يتابعن نعش سعاد حسني ويبكين على زمن البهجة الذي افتقدنه منذ رحيلها، مشيرًا إلى أن البهجة الاجتماعية التي كانت سائدة في زمن سعاد حسني هي ما جعلت هذه المشاهد مؤثرة، وليس فقط الرسائل السياسية التي حملتها بعض أفلامها.

وأضاف أن اختيار الجملة الأولى للرواية كان مدروسًا بعناية، موضحًا أن الجملة الافتتاحية في أي رواية يجب أن تجذب القارئ منذ البداية، مستشهدًا بأمثلة من أعمال أدبية عالمية مثل "الغريب" لألبير كامو و*"المسخ" لكافكا*، حيث تبدأ الروايات بجمل صادمة تشد القارئ منذ اللحظة الأولى.

وأكد منتصر أن المشهد الأول ظل يتشكل في ذهنه حتى بدأ الكتابة الفعلية للرواية، وهو ما جعله نقطة الانطلاق الأساسية لبناء أحداث الرواية واستكمالها.