قالها صريحة للدكتور | بسمة وهبة تكشف عن رواية مثيرة في أزمة إمام عاشور

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ إدارة النادي الأهلي شعرت بقلق شديد بعد اختفاء إمام عاشور بطريقة غريبة، حيث توقعت الإدارة أن يكون قد تعرض لمكروه، خاصة مع فشل جميع محاولات التواصل معه حتى بعد وصول بعثة الفريق.

وأضافت بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيفة"، عبر قناة "المحور"، أنّ إدارة الأهلي غضبت بشدة مما حدث، وقررت توقيع غرامة مالية على اللاعب قدرها مليون ونصف المليون جنيه، إلى جانب إيقافه لمدة أسبوعين، مع خضوعه للتدريب بشكل منفرد، مؤكدة أن العقوبة لم تتوقف عند الجانب المالي فقط.

وأوضحت بسمة وهبة أن الأقاويل اختلفت حول أسباب الأزمة، حيث تردد أن اللاعب تشاجر مع محمد هاني بسبب ضربة الجزاء في مباراة وادي دجلة، بينما أشارت رواية أخرى إلى أن إمام عاشور أبلغ طبيب الفريق في يوم السفر بأنه مصاب بفيروس، لكن الطبيب طلب الكشف عليه نظرًا لعمله داخل مؤسسة، إلا أن اللاعب لم يحضر.

واختتمت بسمة وهبة حديثها بالتأكيد على أن النادي الأهلي في قمة غضبه من اللاعب، وأن بعض الجماهير طالبت بتجميده أو عرضه للبيع، كما هاجمه عدد من لاعبي الفريق السابقين، مشيرة إلى تصريح المدرب ييس توروب الذي أكد أن اللاعب أخطأ ولا أحد فوق الأهلي، قائلة: "وأنا مع المنطق ده.. الأهلي عمره ما يقبل كده، إزاي لاعب يعمل كده".