عيب ولا يليق | انفعال بسمة وهبة بسبب أحمد العوضي
الأهلي يفتتح فرعًا لأكاديمية كرة القدم في الرياض
قالها صريحة للدكتور | بسمة وهبة تكشف عن رواية مثيرة في أزمة إمام عاشور
مينفعش تكوني مطربة | كواليس لقاء غير عادي بين هاني مهنا وشيرين
لجنة تحكيم التلاوة لمحمد القلاجي : موهبة نفيسة .. قلب النبي يفرح بما يسمعه
إيران تهدد بإشعال المنطقة | مستشار المرشد : كشفنا خطط العدو .. والنيران ستحرق الجميع
عقوبة صدور رائحة كريهة من سيارتك أو دخان كثيف بتعديلات قانون المرور الجديدة
وزير الأوقاف للدوليين بمسابقة القرآن ببورسعيد : تنزلون في قلوبنا قبل أن تطأ أقدامكم دارنا
شاهد أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال مشروع الخط الثاني من القطار الكهربائي
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الدولي الساحلي بالبحيرة
برلمانية: مصر تعمل بهدوء وحكمة لتخفيف التوترات في المنطقة
إدارة ترامب تعتزم الإعلان عن إنشاء قوة استقرار في غزة .. قريبا
قالها صريحة للدكتور | بسمة وهبة تكشف عن رواية مثيرة في أزمة إمام عاشور

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ إدارة النادي الأهلي شعرت بقلق شديد بعد اختفاء إمام عاشور بطريقة غريبة، حيث توقعت الإدارة أن يكون قد تعرض لمكروه، خاصة مع فشل جميع محاولات التواصل معه حتى بعد وصول بعثة الفريق. 

وأضافت بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيفة"، عبر قناة "المحور"، أنّ إدارة الأهلي غضبت بشدة مما حدث، وقررت توقيع غرامة مالية على اللاعب قدرها مليون ونصف المليون جنيه، إلى جانب إيقافه لمدة أسبوعين، مع خضوعه للتدريب بشكل منفرد، مؤكدة أن العقوبة لم تتوقف عند الجانب المالي فقط. 

وأوضحت بسمة وهبة أن الأقاويل اختلفت حول أسباب الأزمة، حيث تردد أن اللاعب تشاجر مع محمد هاني بسبب ضربة الجزاء في مباراة وادي دجلة، بينما أشارت رواية أخرى إلى أن إمام عاشور أبلغ طبيب الفريق في يوم السفر بأنه مصاب بفيروس، لكن الطبيب طلب الكشف عليه نظرًا لعمله داخل مؤسسة، إلا أن اللاعب لم يحضر.

واختتمت بسمة وهبة حديثها بالتأكيد على أن النادي الأهلي في قمة غضبه من اللاعب، وأن بعض الجماهير طالبت بتجميده أو عرضه للبيع، كما هاجمه عدد من لاعبي الفريق السابقين، مشيرة إلى تصريح المدرب ييس توروب الذي أكد أن اللاعب أخطأ ولا أحد فوق الأهلي، قائلة: "وأنا مع المنطق ده.. الأهلي عمره ما يقبل كده، إزاي لاعب يعمل كده".

