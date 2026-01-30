قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عيب ولا يليق | انفعال بسمة وهبة بسبب أحمد العوضي
الأهلي يفتتح فرعًا لأكاديمية كرة القدم في الرياض
قالها صريحة للدكتور | بسمة وهبة تكشف عن رواية مثيرة في أزمة إمام عاشور
مينفعش تكوني مطربة | كواليس لقاء غير عادي بين هاني مهنا وشيرين
لجنة تحكيم التلاوة لمحمد القلاجي : موهبة نفيسة .. قلب النبي يفرح بما يسمعه
إيران تهدد بإشعال المنطقة | مستشار المرشد : كشفنا خطط العدو .. والنيران ستحرق الجميع
عقوبة صدور رائحة كريهة من سيارتك أو دخان كثيف بتعديلات قانون المرور الجديدة
وزير الأوقاف للدوليين بمسابقة القرآن ببورسعيد : تنزلون في قلوبنا قبل أن تطأ أقدامكم دارنا
شاهد أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال مشروع الخط الثاني من القطار الكهربائي
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الدولي الساحلي بالبحيرة
برلمانية: مصر تعمل بهدوء وحكمة لتخفيف التوترات في المنطقة
إدارة ترامب تعتزم الإعلان عن إنشاء قوة استقرار في غزة .. قريبا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مدحت العدل: رواية زمن سعاد عمل متفرد في الأدب العربي .. فيديو

محمد شحتة

علّق الدكتور مدحت العدل، الشاعر والسيناريست، على رواية «زمن سعاد» للكاتب خالد منتصر، مؤكدًا أن قراءة أعمال الأصدقاء تعد من أصعب التجارب على القارئ، خشية الوقوع في الحرج إذا لم ينل العمل إعجابه، إلا أن هذه الرواية جاءت مختلفة تمامًا عن أي توقعات.

وأضاف مدحت العدل، خلال لقائه مع حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن رواية «زمن سعاد» أزالـت هذا الحرج منذ الصفحات الأولى، وفرضت نفسها كعمل أدبي جذب القارئ من اللحظة الأولى.

وأشار العدل في بداية حديثه إلى أن الكاتب خالد منتصر ليس جديدًا على الساحة الأدبية، بل يمتلك تاريخًا ممتدًا في كتابة القصة القصيرة، وهو ما انعكس بوضوح على تمكنه من أدوات السرد وبنائه الروائي.

وتحدث عن أهمية تكوين الذائقة الأدبية منذ الصغر، مشددًا على أن قراءة أعمال كبار الأدباء في سن مبكرة، تسهم في رفع مستوى التقييم الفني والقدرة على التمييز بين الأعمال الجيدة وغيرها.

ووصف مدحت العدل رواية «زمن سعاد» بأنها رواية متفردة في الأدب العربي، مؤكدًا أنه لم يقرأ من قبل عملًا يشبهها، خاصة في أسلوبها، وهو المزج المتقن بين الواقع والخيال في سردية متماسكة.

وأوضح أن الرواية لامسته على المستوى الشخصي، لأنها تناولت ذكريات وتجارب عاشها جيله، مثل أيام الجامعة وصورة سعاد حسني التي كانت تمثل حلمًا لجيل كامل، واصفًا العمل بأنه نموذج لـ السهل الممتنع.

وأكد العدل أنه لم يستطع التوقف عن قراءة الرواية منذ أن بدأها، حيث كان يقرأها في كل مكان، سواء في السيارة أو بين المواعيد، رغم انشغاله الشديد، حتى أنهى قراءتها في وقت قياسي.

مدحت العدل خالد منتصر رواية زمن سعاد الأدبي العربي القراءة

