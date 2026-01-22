قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

مدحت العدل يفخر بمحمد صلاح ودوره في تغيير الصورة عن المحجبات

محمد صلاح
محمد صلاح
يمنى عبد الظاهر

أشاد السيناريست والمنتج مدحت العدل بالنجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أنه نجح بسلوكه وأخلاقه في تغيير صورة ذهنية راسخة، وجعل مدينة عُرفت بتعصبها تُبدي احترامًا وتقديرًا للسيدات المحجبات


 وأضاف مدحت العدل عبر «فيسبوك»: «محمد صلاح وكفى.. هذا اهم شاب مسلم مؤثر على مستوى العالم..محمد من جعل مدينة متعصبة مثل ليڤربول تنحنى احتراماً للسيدات المحجبات».

وتابع: «ليس فقط لإنه من أعظم من لمسوا الكرة ولكن بسلوكه وقيمه التى لم يتنازل عنها وبذكائه فى التعامل مع الأخر برقى واحترام يعكسان روح دينه - بل واى دين- فى الأخوة الإنسانية.. سيظل واحداً من العظماء رغم انف الجهلة والموتورين».

يذكر أن محمد صلاح لعب أمس مع فريق ليفربول أمام مارسيليا فى دورى أبطال أوروبا وفاز فريقه بثلاثة أهداف مقابل لاشئ.

السيناريست والمنتج مدحت العدل بالنجم المصري محمد صلاح للسيدات المحجبات محمد صلاح دورى أبطال أوروبا فريق ليفربول مارسيليا

