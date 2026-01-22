مدحت العدل يفخر بمحمد صلاح ودوره في تغيير الصورة عن المحجبات

أشاد السيناريست والمنتج مدحت العدل بالنجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أنه نجح بسلوكه وأخلاقه في تغيير صورة ذهنية راسخة، وجعل مدينة عُرفت بتعصبها تُبدي احترامًا وتقديرًا للسيدات المحجبات



وأضاف مدحت العدل عبر «فيسبوك»: «محمد صلاح وكفى.. هذا اهم شاب مسلم مؤثر على مستوى العالم..محمد من جعل مدينة متعصبة مثل ليڤربول تنحنى احتراماً للسيدات المحجبات».

وتابع: «ليس فقط لإنه من أعظم من لمسوا الكرة ولكن بسلوكه وقيمه التى لم يتنازل عنها وبذكائه فى التعامل مع الأخر برقى واحترام يعكسان روح دينه - بل واى دين- فى الأخوة الإنسانية.. سيظل واحداً من العظماء رغم انف الجهلة والموتورين».

يذكر أن محمد صلاح لعب أمس مع فريق ليفربول أمام مارسيليا فى دورى أبطال أوروبا وفاز فريقه بثلاثة أهداف مقابل لاشئ.