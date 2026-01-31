جوجل تبني عوالم خيالية .. قل لها شكل العالم وانطلق

كشفت منصة TechCrunch أن قسم DeepMind في جوجل بدأ إتاحة أداة جديدة باسم Project Genie، وهي أداة ذكاء اصطناعي تجريبية تستطيع إنشاء عوالم ألعاب تفاعلية انطلاقًا من وصف نصي أو صورة واحدة داخل المتصفح.

أوضحت التقارير أن الأداة متاحة حاليًا لمشتركي خدمة Google AI Ultra في الولايات المتحدة، وتعتمد على نموذج عالم من الجيل الثالث باسم Genie 3، إلى جانب نموذج لتوليد الصور يسمى Nano Banana Pro، بالإضافة إلى نموذج Gemini لتنسيق عمل هذه المكوّنات معًا.

إنشاء عالم من جملة واحدة

أوضحت TechCrunch أن Project Genie يطلب من المستخدم أولًا وصف شكل العالم الذي يريد استكشافه، مثل نوع المكان وطريقة الحركة داخله، سواء كان المشي أو القيادة أو الطيران، ثم يطلب تحديد شكل الشخصية، سواء كانت إنسانًا أو حيوانًا أو جسمًا بسيطًا.

أشارت المنصة إلى أن النظام يقوم بعد ذلك بتوليد صورة أولية للعالم تُسمى World Sketching يمكن للمستخدم تعديلها حتى تقترب من الشكل المطلوب، قبل أن يحوّلها في ثوانٍ إلى عالم يمكن التحرك داخله بشكل تفاعلي لفترة تصل إلى نحو 60 ثانية لكل تجربة.

عوالم تفاعلية وإمكانية إعادة المزج

أكد التقرير أن Project Genie لا يقتصر على إنشاء عوالم جديدة من الصفر، بل يتيح أيضًا ما تسميه جوجل ميزة Remix Worlds، التي تسمح بإعادة استخدام عوالم جاهزة وتعديلها أو البناء فوق الأوامر النصية التي أنشأتها.

أوضحت TechCrunch أن المستخدم يمكنه كذلك استيراد صور حقيقية، مثل صورة مكتب أو غرفة، وجعل الأداة تحول العناصر الموجودة فيها إلى عالم افتراضي يتحرك فيه كائن أو شخصية، مع محاولة جعل الأجسام تتفاعل أثناء مرور الشخصية بجوارها، رغم أن درجة دقة التفاعل ما زالت قيد التطوير.

قيود تقنية وإجراءات أمان صارمة

أشارت TechCrunch إلى أن جوجل وضعت قيودًا واضحة على استخدام Project Genie، إذ يحذر النظام من أن العوالم المولدة قد لا تطابق دائمًا القواعد الفيزيائية الواقعية، وقد تتحرك الشخصيات أحيانًا عبر الجدران أو الأجسام الصلبة بدل الالتفاف حولها.

أوضحت التقارير أن الأداة تتضمن حواجز أمان تمنع إنشاء عوالم تحتوي على عري أو محتوى عنيف أو عوالم تجسد شخصيات وعوالم مملوكة لجهات أخرى مثل ديزني، بعد نزاعات سابقة حول حقوق الملكية الفكرية في نماذج الذكاء الاصطناعي.