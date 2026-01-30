أخبار التكنولوجيا | واتساب يستعد لميزات مدفوعة تغير طريقة المراسلة .. جوجل تدفع ملايين لتسوية قضية تنصت صامت

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



واتساب يستعد لميزات مدفوعة تغير طريقة المراسلة.. ما الجديد؟



تعمل شركة ميتا Meta، حاليا على تقديم ميزات مدفوعة لمجموعة تطبيقاتها الأساسية، بما في ذلك واتساب وإنستجرام، ويكشف تقرير جديد عن الطريقة التي قد تعمل بها خدمة الاشتراك المدفوعة داخل واتساب.

يشهد سوق الذكاء الاصطناعي طلبا غير مسبوق على شرائح الذاكرة، مما أدى إلى ارتفاع قياسي في أسعار شرائح DRAM، هذا الارتفاع سيترجم مباشرة إلى زيادة تكاليف الأجهزة الجديدة في 2026، وسيضطر المستهلكون لدفع المزيد، حتى شركة آبل، أكبر صانع للهواتف الذكية في العالم، لن تنجو من التأثير.

في خطوة تهدف لمنافسة كبرى شركات الهواتف الذكية، طرحت موتورولا هاتف Motorola Edge 2025 كخيار متوسط المدى يجمع بين الأداء الجيد والسعر المغري، مستهدفا المستخدمين الذين لا يحتاجون لكل ميزات الهواتف الرائدة.

رغم الارتفاع المتسارع في تكاليف مكونات الذاكرة والضغوط المتزايدة على سلاسل التوريد، تتجه شركة آبل إلى الإبقاء على السعر الابتدائي لسلسلة هواتف آيفون 18 دون تغيير، وفقا لمعلومات كشف عنها محلل سلاسل التوريد الشهير مينج-تشي كو.

وافقت شركة جوجل Google، على دفع 68 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تتهم مساعدها الصوتي Google Assistant بالتنصت على المحادثات الخاصة لمستخدمي الهواتف الذكية، بحسب ما ورد في ملف التسوية المقدم إلى محكمة اتحادية في كاليفورنيا.

أطلقت شركة فيفو Vivo، هاتفها الجديد Vivo Y31d، والذي يتيمز ببطارية هائلة ومواصفات متوازنة لعشاق الفئة الاقتصادية.

تستعد شركة سامسونج لإطلاق هاتفها الجديد Galaxy A07 5G، خلال الأسبوع الأول من فبراير مستهدفة الفئة الاقتصادية بأسعار معقولة.

تشير أحدث توقعات Counterpoint Research، إلى أن سوق الهواتف الذكية العالمي يواجه عام 2026 بتحديات غير مسبوقة، حيث يشهد تراجعا في حجم الشحنات مقابل ارتفاع كبير في الأسعار والإيرادات، في مفارقة نادرة للصناعة.

أكدت شركة سامسونج أن سلسلة Galaxy S26 ستقدم ميزة عرض جديدة تهدف إلى حماية خصوصية المستخدمين عند استخدام الهاتف في الأماكن العامة.