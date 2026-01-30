أفضل مزايا الآيفون تصل جالاكسي .. سامسونج تكشف عن ميزة ثورية لـ S26

أكدت شركة سامسونج أن سلسلة Galaxy S26 ستقدم ميزة عرض جديدة تهدف إلى حماية خصوصية المستخدمين عند استخدام الهاتف في الأماكن العامة.

ورغم أن الشركة لم تصف الميزة رسميا بأنها “شاشة الخصوصية”، إلا أن صياغتها في البيان الصحفي تشير بوضوح إلى ذلك، فقد تحدثت سامسونج عن “الخصوصية على مستوى البكسل” وحماية المستخدمين من التلصص على الشاشة، ما يدل على تقنية شاشة تقلل قدرة الآخرين على رؤية المحتوى.

فكرة شاشة الخصوصية

تعتمد التقنية على مبدأ بسيط: تظل الشاشة واضحة عند النظر إليها من الأمام، لكنها تصبح صعبة القراءة عند النظر إليها من الجوانب على غرار هواتف آيفون.

هذا يتوافق مع التسريبات السابقة، بما في ذلك رسوم متحركة في نسخة One UI 8.5 Beta تظهر تعتيم الشاشة عند إمالة الهاتف يمينا أو يسارا.

خصوصية على مستوى البكسل

إشارة سامسونج إلى الخصوصية على مستوى البكسل توحي بأن هذه ليست مجرد خدعة برمجية، بل تعتمد على مكونات شاشة مخصصة، وربما تقنية Flex Magic Pixel OLED التي عرضتها سامسونج في Mobile World Congress 2025.

تخصيص كامل للمستخدم

أكدت سامسونج أن الميزة ستكون قابلة للتخصيص بدرجة عالية، حيث سيتمكن المستخدمون من تحديد التطبيقات التي تفعل شاشة الخصوصية تلقائيا، بما في ذلك أثناء إدخال كلمات المرور أو الحقول الحساسة.

كما يمكن ضبط مستوى التعتيم حسب زاوية النظر، لتوفير تحكم كامل في رؤية الشاشة للآخرين.

شاشة الخصوصية

جزء من منظومة الأمان

تضع سامسونج هذه الميزة ضمن منظومة الأمان الشاملة، إلى جانب Knox وKnox Vault، ما يجعلها أكثر موثوقية من الميزات التي تعتمد على البرمجيات فقط، وبالتالي، لن تكون شاشة الخصوصية متاحة للأجهزة القديمة عبر تحديث برمجي.

لا يزال غير واضح ما إذا كانت الميزة ستتوفر في جميع طرازات سلسلة Galaxy S26 أو مقتصرة على طراز Ultra فقط.

ومن المتوقع أن تكشف سامسونج رسميا عن السلسلة في أواخر فبراير 2026، على الأرجح في 25 فبراير، حيث ستتضح هذه التفاصيل.