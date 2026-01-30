قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لجنة الحكام تعلن طواقم مباريات الجمعة في الدوري الممتاز
تسليم مستريح السيارات لمصر .. من هو أمير الهلالي نصاب الـ 2 مليار؟
دعاء ثاني جمعة من شعبان .. كلمات تغفر ذنوبك وتقضي حاجتك
مخاوف استخباراتية أمريكية من تجدد الاضطرابات في إيران الأحد
فاروق حسني: جوي أوورد تكريم لكل المصريين.. وفوز العناني باليونسكو ثأر شخصي لي
توغل إسرائيلي وتفخيخ منزل في جنوب لبنان
هيئة الكتاب تكشف حقيقة غلق معرض الكتاب اليوم: محاولة لعرقلة العرس الثقافي
شوبير: إذا لم يحضر إمام عاشور التدريبات اليوم تنتهي مسيرته مع الأهلي
انطلاق أولى رحلات عمرة وزارة التضامن 25 شعبان
أقل سعر دولار اليوم 30-1-2026
دعاء في الجمعة الثانية من شعبان للفرج .. مستجاب بـ 3 مواطن اليوم
طبول الحرب تُقرع من جديد.. خيارات عسكرية ضد إيران على طاولة ترامب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أفضل مزايا الآيفون تصل جالاكسي .. سامسونج تكشف عن ميزة ثورية لـ S26

شيماء عبد المنعم

أكدت شركة سامسونج أن سلسلة Galaxy S26 ستقدم ميزة عرض جديدة تهدف إلى حماية خصوصية المستخدمين عند استخدام الهاتف في الأماكن العامة.

ورغم أن الشركة لم تصف الميزة رسميا بأنها “شاشة الخصوصية”، إلا أن صياغتها في البيان الصحفي تشير بوضوح إلى ذلك، فقد تحدثت سامسونج عن “الخصوصية على مستوى البكسل” وحماية المستخدمين من التلصص على الشاشة، ما يدل على تقنية شاشة تقلل قدرة الآخرين على رؤية المحتوى.

فكرة شاشة الخصوصية

تعتمد التقنية على مبدأ بسيط: تظل الشاشة واضحة عند النظر إليها من الأمام، لكنها تصبح صعبة القراءة عند النظر إليها من الجوانب على غرار هواتف آيفون. 

هذا يتوافق مع التسريبات السابقة، بما في ذلك رسوم متحركة في نسخة One UI 8.5 Beta تظهر تعتيم الشاشة عند إمالة الهاتف يمينا أو يسارا.

خصوصية على مستوى البكسل

إشارة سامسونج إلى الخصوصية على مستوى البكسل توحي بأن هذه ليست مجرد خدعة برمجية، بل تعتمد على مكونات شاشة مخصصة، وربما تقنية Flex Magic Pixel OLED التي عرضتها سامسونج في Mobile World Congress 2025. 

تخصيص كامل للمستخدم

أكدت سامسونج أن الميزة ستكون قابلة للتخصيص بدرجة عالية، حيث سيتمكن المستخدمون من تحديد التطبيقات التي تفعل شاشة الخصوصية تلقائيا، بما في ذلك أثناء إدخال كلمات المرور أو الحقول الحساسة. 

كما يمكن ضبط مستوى التعتيم حسب زاوية النظر، لتوفير تحكم كامل في رؤية الشاشة للآخرين.

شاشة الخصوصية

جزء من منظومة الأمان

تضع سامسونج هذه الميزة ضمن منظومة الأمان الشاملة، إلى جانب Knox وKnox Vault، ما يجعلها أكثر موثوقية من الميزات التي تعتمد على البرمجيات فقط، وبالتالي، لن تكون شاشة الخصوصية متاحة للأجهزة القديمة عبر تحديث برمجي.

لا يزال غير واضح ما إذا كانت الميزة ستتوفر في جميع طرازات سلسلة Galaxy S26 أو مقتصرة على طراز Ultra فقط. 

ومن المتوقع أن تكشف سامسونج رسميا عن السلسلة في أواخر فبراير 2026، على الأرجح في 25 فبراير، حيث ستتضح هذه التفاصيل.

مشروبات شائعة قد تفاقم التهاب البروستاتا عند الرجال .. احترس

مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا

مين قالك مابيحصلهمش حاجة .. التدخين أمام الآخرين يعرضهم لـ 11 مرض خطير | تفاصيل

التدخين السلبي

أعراض واضحة تظهر عند حدوث تلف الكلى .. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

أعراض تلف الكلى

بعد طوفان وقلبي .. نغم صالح تطلق أحدث أغانيها كباريه

نغم صالح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

