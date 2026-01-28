قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرموش بجوار هالاند.. تشكيل مانشستر سيتي أمام جلطة سراي في أبطال أوروبا
الأهلي يتفوق على الاتفاق بثنائية في الشوط الأول بالدوري السعودي
خالد أبوبكر: البرلمان يجب أن يكون منصة لتوضيح وجهات النظر بين الحكومة والأحزاب|فيديو
إيران تؤكد جاهزية قواتها المسلحة وترحب باتفاق نووي عادل
العناصر الإرهابية قتلوا الناس.. أحمد موسى يكشف كواليس 28 يناير 2011
أحمد موسى: صقور المخابرات رصدوا جاسوسا إسرائيليا يجلس مع الإخوان بميدان التحرير في 2011
أحمد موسى: 28 يناير 2011 أسوأ يوم في تاريخ مصر وخطة ممنهجة لإسقاط الدولة
خالد أبو بكر: قضاة مصر نموذج يُحتذى به على مستوى العالم العربي
إيران تعلن اعتقال 16 من القادة الرئيسيين للاحتجاجات الأخيرة وتلاحق آخرين
تفعيل الدفع بـ"الفيزا" في محطات الخط الثالث والقطار الكهربائي بدءاً من الغد
محمود حمادة يفقد الوعي خلال مباراة المصري وسيراميكا
أحمد موسى يتحدث عن خطط الإخوان للسيطرة على البلاد خلال 2011
خصوصية بلا حدود.. سامسونج تكشف سلاحها الجديد

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة سامسونج، عن تطوير طبقة خصوصية جديدة لهواتف Galaxy الذكية تهدف إلى تقليل خطر ما يعرف بـ"التجسس من الكتف" في الأماكن العامة. 

ووفقا لـ سامسونج، تركز الميزة على التحكم بما يمكن للآخرين رؤيته على شاشة الهاتف أثناء التنقل، الانتظار في الطوابير، أو استخدام الجهاز في بيئات مزدحمة. 

وأكدت سامسونج أن النظام تطور على مدى سنوات، وسيتم طرحه في الهواتف القادمة من سلسلة Galaxy.

المشكلة التي تعالجها طبقة الخصوصية

تستخدم الهواتف الذكية بكثافة في الأماكن العامة، مما يعرض الرسائل وكلمات المرور والإشعارات لعيون غير مقصودة. 

ومع تزايد تخصيص الأجهزة، ارتفعت كمية المعلومات الحساسة المعروضة على الشاشة، وتعمل طبقة الخصوصية الجديدة من سامسونج على تقليل هذا التعرض، من خلال ضبط رؤية الشاشة وفق السياق وتفضيلات المستخدم، دون حجب الوصول الكامل لصاحب الهاتف.

كيف تعمل طبقة الخصوصية الجديدة

تدمج الميزة بين التحكم البرمجي والمادي لإدارة رؤية الشاشة على مستوى البكسل. عند تفعيلها، يمكن للطبقة إخفاء كلمات المرور وأرقام PIN أثناء إدخالها، وتقييد ما يمكن للآخرين رؤيته عند فتح التطبيقات، وتقليل ظهور إشعارات المنبثقة. 

ويعمل النظام تلقائيا بمجرد الإعداد، مما يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع هواتفهم بشكل طبيعي مع الحد من ما يظهر من زوايا جانبية أو من الأشخاص المحيطين.

خيارات التخصيص والتحكم على مستوى التطبيقات

أوضحت سامسونج أن الميزة لا تطبق بشكل موحد على جميع التطبيقات، حيث يمكن للمستخدم اختيار التطبيقات التي تحتاج إلى حماية خصوصية إضافية، وتحديد الحالات التي يجب أن تنشط فيها الميزة، مثل إدخال كلمات المرور أو عرض محتوى حساس. 

كما يمكن تعديل رؤية الإشعارات لتظهر بشكل محدود أو مخفي عند اكتشاف استخدام الهاتف في الأماكن العامة.

تعتمد طبقة الخصوصية الجديدة على إطار عمل الأمان القوي لشركة سامسونج، بما في ذلك Samsung Knox وKnox Vault وKnox Matrix، وتصف سامسونج الميزة بأنها امتداد لبنية الأمان الخاصة بها، مع التركيز على الخصوصية البصرية وليس حماية البيانات فقط.

لم تحدد سامسونج بعد الأجهزة أو الجداول الزمنية بدقة، لكنها أكدت أن الطبقة الأمنية الجديدة ستصل إلى هواتف Galaxy قريبا جدا، ومن المتوقع الكشف عن المزيد من التفاصيل حول الأجهزة المدعومة والإعدادات قبل الإطلاق الرسمي.

