قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحتاج شرائح ومسامير .. تدخل جراحي بعد تعرض سوسن بدر لـ كسر في الفخذ
في الجونة .. مهيب يكشف المستور بأزمة إمام عاشور مع الأهلي
سالزبورج يتقدم على أستون فيلا بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري الأوروبي
الثلاثاء المقبل.. البنك المركزي يرد 102.6 مليار جنيه سيولة سحبها من البنوك
قرار غير مسبوق .. الصومال يغلق مجاله الجوي أمام طائرات شركة إسرائيلية
فوضى أمنية بمطار أمريكي .. أردني يثير الذعر ويصعد طائرة بتذكرة ملغاة
ابن الأصول مع ميرنا وليد ومصطفى شوقي يرفع شعار كامل العدد على مسرح ميامي | صور
متحدث الوزراء : تخفيضات معارض أهلا رمضان خلال الشهر الكريم تصل لـ25%
ظاهرة كونية .. إبراهيم عيسى: عمرو دياب أهم من عبد الحليم حافظ
الطقس غدا.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والملاحة البحرية مضطربة
لحظات الرعب| أهالي الزرايب يروون لصدى البلد تفاصيل حريق منشأة ناصر: تراكم المخلفات السبب
فوز جامعة الأزهر بمشروع بحثي ممول من الاتحاد الأوروبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إطلاق Vivo Y31d مع بطارية هائلة ومواصفات متوازنة

Vivo Y31d
Vivo Y31d
شيماء عبد المنعم

أطلقت شركة فيفو Vivo، هاتفها الجديد Vivo Y31d، والذي يتيمز ببطارية هائلة ومواصفات متوازنة لعشاق الفئة الاقتصادية.

مواصفات هاتف فيفو Vivo Y31d

يتميز هاتف فيفو الجديد Vivo Y31d، مع شاشة LCD بحجم 6.75 بوصة ودقة 720 × 1570 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 1250 شمعة، ما يوفر تجربة مشاهدة واضحة وسلسة.

يتم تشغيل هاتف فيفو Vivo Y31d، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 6s 4G Gen 2، ما يعني أنه يدعم شبكات 4G فقط، لكنه يعوض ذلك ببطارية ضخمة سعتها 7200 مللي أمبير وقدرة على الشحن السريع بقدرة 44 وات، ويعمل بواجهة OriginOS 6 المبنية على نظام التشغيل Android 16.

مواصفات هاتف فيفو Vivo Y31d

يحمل الهاتف كاميرتين خلفيتين، الأولى بدقة 50 ميجابكسل والثانية بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية 8 ميجابكسل للسيلفي ومكالمات الفيديو. 

ويدعم الجهاز شريحة مزدوجة من نوع Nano، ويأتي مع 6 جيجابايت من ذاكرة رام من نوع LPDDR4X وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2.

تم تصميم هاتف فيفو Vivo Y31d، بمواد بلاستيكية مركبة ويتميز بمستشعر بصمة جانبي، مع شهادة IP68 + IP69 + IP69+ لمقاومة الغبار والماء، ما يجعله هاتفا قويا ومقاوما للاستخدام اليومي. 

يدعم هاتف فيفو Vivo Y31d، الاتصال عبر شبكات واي فاي مزدوج النطاق، وتقنية Bluetooth 5.1، ومنفذ شحن USB Type-C، وأنظمة الملاحة العالمية مثل BeiDou وGLONASS وGalileo وQZSS وGPS.

بالإضافة إلى مستشعرات متقدمة تشمل مقياس التسارع، مستشعر الضوء، البوصلة، الجيروسكوب، ومستشعر الأشعة تحت الحمراء.

سعر هاتف فيفو Vivo Y31d

يتوفر Vivo Y31d حاليا على مواقع فيفو في كمبوديا وفيتنام، ويأتي باللونين الأبيض والرمادي، أما تفاصيل الأسعار، فلم تعلن بعد رسميا.

Vivo Y31d فيفو هاتف فيفو الجديد سعر Vivo Y31d مواصفات فيفو Y31d

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

الذهب

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا في لحظة.. هبوط مفاجئ بسعر الذهب بسبب جنى الأرباح

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه

إمام عاشور

ادعوله بالشفاء .. والد إمام عاشور يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة رحلة تنزانيا

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

إمام عاشور

بسبب زيزو.. إعلامي يكشف سبب تغيب إمام عاشور عن الأهلي

أرشيفية

بمشاركة 19 ضابطا من المكافحة .. مأمورية الفجر حددت ساعة الصفر وأسقطت كتيبة الإعدام.. كواليس

ترشيحاتنا

سعر الذهب

سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 29-1-2026 .. صعود أسبوعي بـ41 ريال

صورة ارشيفية

المنوفي: الأسواق المصرية آمنة.. ومنظومة سلامة الغذاء تعمل بكفاءة عالية

جانب من الاجتماع

انطلاق الدورة الـ 79 من معرض Cairo Fashion & Tex للملابس الجاهزة

بالصور

ابن الأصول مع ميرنا وليد ومصطفى شوقي يرفع شعار كامل العدد على مسرح ميامي | صور

مصطفى شوقى وميرنا وليد
مصطفى شوقى وميرنا وليد
مصطفى شوقى وميرنا وليد

أول صور للخادمة المتهمة بقتل الفنانة السورية هدى شعراوي | شاهد

هدى شعراوى
هدى شعراوى
هدى شعراوى

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لمسلسل حكاية نرجس

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

فوائد تناول الشوفان مرتين أسبوعيا .. يخفض الكوليسترول ويحمي القلب

فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا
فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا
فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا

فيديو

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب : زي ما اتعلمنا من اللي قبلنا لازم نفيد الأجيال الجاية .. فيديو

الدكتور محمد الفحار، وكيل كلية طب المنصورة

محمد الفحار : متحف التشريح الآدمي يضم مجموعة نادرة ومتميزة من أجزاء الجسم

الدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب بجامعة المنصورة،

عميد طب المنصورة : العديد من عمليات زراعة الكبد تتم بمستشفيات الجامعة

مجدي يعقوب

منى الشاذلي لـ مجدي يعقوب : حبيب القلوب وجراحها وطبيبها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد