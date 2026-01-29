إطلاق Vivo Y31d مع بطارية هائلة ومواصفات متوازنة

أطلقت شركة فيفو Vivo، هاتفها الجديد Vivo Y31d، والذي يتيمز ببطارية هائلة ومواصفات متوازنة لعشاق الفئة الاقتصادية.

مواصفات هاتف فيفو Vivo Y31d

يتميز هاتف فيفو الجديد Vivo Y31d، مع شاشة LCD بحجم 6.75 بوصة ودقة 720 × 1570 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 1250 شمعة، ما يوفر تجربة مشاهدة واضحة وسلسة.

يتم تشغيل هاتف فيفو Vivo Y31d، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 6s 4G Gen 2، ما يعني أنه يدعم شبكات 4G فقط، لكنه يعوض ذلك ببطارية ضخمة سعتها 7200 مللي أمبير وقدرة على الشحن السريع بقدرة 44 وات، ويعمل بواجهة OriginOS 6 المبنية على نظام التشغيل Android 16.

يحمل الهاتف كاميرتين خلفيتين، الأولى بدقة 50 ميجابكسل والثانية بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية 8 ميجابكسل للسيلفي ومكالمات الفيديو.

ويدعم الجهاز شريحة مزدوجة من نوع Nano، ويأتي مع 6 جيجابايت من ذاكرة رام من نوع LPDDR4X وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2.

تم تصميم هاتف فيفو Vivo Y31d، بمواد بلاستيكية مركبة ويتميز بمستشعر بصمة جانبي، مع شهادة IP68 + IP69 + IP69+ لمقاومة الغبار والماء، ما يجعله هاتفا قويا ومقاوما للاستخدام اليومي.

يدعم هاتف فيفو Vivo Y31d، الاتصال عبر شبكات واي فاي مزدوج النطاق، وتقنية Bluetooth 5.1، ومنفذ شحن USB Type-C، وأنظمة الملاحة العالمية مثل BeiDou وGLONASS وGalileo وQZSS وGPS.

بالإضافة إلى مستشعرات متقدمة تشمل مقياس التسارع، مستشعر الضوء، البوصلة، الجيروسكوب، ومستشعر الأشعة تحت الحمراء.

سعر هاتف فيفو Vivo Y31d

يتوفر Vivo Y31d حاليا على مواقع فيفو في كمبوديا وفيتنام، ويأتي باللونين الأبيض والرمادي، أما تفاصيل الأسعار، فلم تعلن بعد رسميا.