فيفو تطلق نظام OriginOS 6 عالميا.. اعرف الهواتف المؤهلة

تُواصل شركة فيفو طرح تحديث OriginOS 6 تدريجياً للأجهزة المؤهلة، حيث يندرج هاتفي Vivo V40e و iQOO Z9s ضمن هذه المرحلة، وقد بدآ المستخدمين بالفعل في تلقي التحديث الرئيسي المبني على نظام Android 16.

ويحصل مستخدمو هاتف Vivo V40e على التحديث الأخير برقم إصدار البرنامج الثابت PD2406JF_EX_A_16.2.10.1.W20 ، بينما يتلقى مستخدمو هاتف iQOO Z9s التحديث برقم الإصدار PD2406F_EX_A_16.2.10.1.W30

ووفقًا لما رصده موقع Ytechb وعلى الرغم من اختلاف إصدارات البرامج الثابتة، إلا أن التحديثات تُقدم بشكل أساسي نفس مجموعة الميزات والتحسينات الجديدة لكلا الهاتفين.

تحديث OriginOS 6

وبما أن التحديث قد بدأ للتو، فهو متاح حاليًا فقط للمستخدمين الذين شاركوا في البرنامج التجريبي. للحصول على تحديث OriginOS 6 دون مزيد من الانتظار، يجب عليك التسجيل في هذا البرنامج من خلال الانتقال إلى الإعدادات > حول الهاتف > تحديثات النظام > الإصدار التجريبي > الإصدار التجريبي > التنزيل والتثبيت.

وبالنسبة للتغييرات، هناك العديد من التحسينات البصرية والميزات الجديدة التي تستحق الاقتناء، بما في ذلك واجهة Origin Island الجديدة لتحديثات الوقت الفعلي وتحسين تعدد المهام. كما يتميز مركز التحكم المُحسّن الآن بمركز إشعارات مُطوّر، وتأثيرات إضاءة مُحسّنة، وخطوط نظام جديدة.

على الجانب الآخر تم التخلي عن العديد من التحسينات من شاشة القفل، بما في ذلك أنماط الساعة الجديدة، وعناصر التحكم المحسّنة في التخطيط، والمزيد من الأدوات المصغّرة. كما يتضمن نظام OriginOS 6 تحسينات في الأمان والخصوصية، وكفاءة البطارية، وإمكانيات تعدد المهام.