قرار جمهوري بتعيين عدد من معاوني النيابة الإدارية
معلومات الوزراء: 72% من أصحاب الثروات المرتفعة يفضلون مصر للاستثمار العقاري
التعليم العالي: دعم نشر 14 ألف بحث علمي في مجلات دولية مرموقة
وزير الخارجية الإيراني: لا مفاوضات إلا بعد التراجع عن التهديدات والمطالب المفرطة وغير المنطقية
نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 130 مواطنا في الضفة الغربية ويحقق معهم ميدانيا
بسبب تعنت الاحتلال.. مدير مجمع الشفاء بغزة يحذر من كارثة صحية جديدة
صرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق الأحد المقبل
التراويح بجزء كامل.. الجامع الأزهر يعلن خطة دعوية شاملة لشهر رمضان 1447هـ/2026
نجم توتنهام يتعرض لحادث سير قبل مواجهة فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا
سفير الهند: مصر بوابة إفريقيا وأوروبا وهدفنا جذب مليون سائح وتعزيز الشراكة الاستراتيجية
استرداد 100 فدان من الأراضي المخالفة ببرج العرب وإزالة كافة التعديات
إصابة 25 شخصا في انقلاب سيارة عمال بوصلة أبو سلطان بالإسماعيلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فيفو تطلق نظام OriginOS 6 عالميا.. اعرف الهواتف المؤهلة

تحديث OriginOS 6
تحديث OriginOS 6
لمياء الياسين

تُواصل شركة فيفو طرح تحديث OriginOS 6 تدريجياً للأجهزة المؤهلة، حيث يندرج هاتفي Vivo V40e و iQOO Z9s ضمن هذه المرحلة، وقد بدآ المستخدمين بالفعل في تلقي التحديث الرئيسي المبني على نظام Android 16.

ويحصل مستخدمو هاتف Vivo V40e على التحديث الأخير برقم إصدار البرنامج الثابت PD2406JF_EX_A_16.2.10.1.W20 ، بينما يتلقى مستخدمو هاتف iQOO Z9s التحديث برقم الإصدار PD2406F_EX_A_16.2.10.1.W30 

ووفقًا لما رصده موقع Ytechb  وعلى الرغم من اختلاف إصدارات البرامج الثابتة، إلا أن التحديثات تُقدم بشكل أساسي نفس مجموعة الميزات والتحسينات الجديدة لكلا الهاتفين. 

 تحديث OriginOS 6

وبما أن التحديث قد بدأ للتو، فهو متاح حاليًا فقط للمستخدمين الذين شاركوا في البرنامج التجريبي. للحصول على تحديث OriginOS 6 دون مزيد من الانتظار، يجب عليك التسجيل في هذا البرنامج من خلال الانتقال إلى الإعدادات > حول الهاتف > تحديثات النظام > الإصدار التجريبي > الإصدار التجريبي > التنزيل والتثبيت.

وبالنسبة للتغييرات، هناك العديد من التحسينات البصرية والميزات الجديدة التي تستحق الاقتناء، بما في ذلك واجهة Origin Island الجديدة لتحديثات الوقت الفعلي وتحسين تعدد المهام. كما يتميز مركز التحكم المُحسّن الآن بمركز إشعارات مُطوّر، وتأثيرات إضاءة مُحسّنة، وخطوط نظام جديدة.

على الجانب الآخر تم التخلي عن العديد من التحسينات من شاشة القفل، بما في ذلك أنماط الساعة الجديدة، وعناصر التحكم المحسّنة في التخطيط، والمزيد من الأدوات المصغّرة. كما يتضمن نظام OriginOS 6 تحسينات في الأمان والخصوصية، وكفاءة البطارية، وإمكانيات تعدد المهام. 

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

مشغولات ذهبية

ترامب يشعل أسعار الذهب مجددا .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

محمد عبد المنصف

«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

محمود كهربا

100 ألف جنيه فقط.. أشرف عبد العزيز يوضح حقيقة الحسابات المالية لكهربا

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

الطقس

البسوا الكمامة.. الارصاد غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة

الاهلي

الأهلي يحسم صفقة سوبر.. إبراهيم فايق: إمام عاشور رجل بمعني الكلمة

جانب من الحلقة

رئيس اتحاد الكُتّاب:الثقافة والأدب الجسر الحقيقي للتقارب بين الشعوب

الذهب

الذهب يواصل الارتفاع ويسجل مستوى قياسيا جديدا عند 5311 دولارا للأوقية

الدواجن

منتجي الدواجن: لم نستورد دجاجة ولا بيضة لمدة 20 عاما قبل 2006

زي المطاعم.. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم

للخروج من العباءة الأمريكية.. مساعي أوروبية لإنشاء جيش مشترك

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار

تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

