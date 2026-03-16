محافظة القاهرة ترفع درجة الاستعدادات بجميع المستشفيات الحكومية استعدادا لعيد الفطر 2026

أكد الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة أن مديرية الشئون الصحية رفعت درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الحكومية استعدادا لعيد الفطر 2026، مشيرًا إلى وجود متابعة مستمرة على مدار اليوم للتأكد من توافر أرصدة كافية من الأدوية وللمستلزمات الطبية وأكياس الدم ومشتقاته ، وتوافر الأكسجين بالمستشفيات.



كما تم تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال أيام العيد لضمان انتظام تقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية للمرضى على الوجه الأكمل.



وشدد محافظ القاهرة على مديرية الشئون الصحية بعمل لجان مشتركة بالتعاون مع مديريتي الطب البيطري والتموين ومباحث التموين والأحياء لتكثيف المرورفي حملات مشتركة بين جميع المناطق الطبية وإدارة مراقبة الاغذية بالمديرية على الأسواق والمحال التجارية وأماكن الباعة الجائلين والثلاجات التي تقوم ببيع الأسماك المملحة والفسيخ خلال فترة العيد،وسحب عينات مختلفة منها،والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل جميع العاملين بها لشهادات صحية سارية .



وأكد الدكتور تامر مدكور مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ،كما تم إلغاء أجازات الأطباء العاملين بها،وتم إنشاء غرفة طوارئ بالمديرية تعمل على مدار24ساعة خلال إجازة العيد لتلقى أى شكاوى من المواطنين ، مع متابعة تشغيل المستشفيات اليومية وجداول النوبتجيات لضمان التواصل المستمر والتنسيق بين جميع الأقسام الحيوية.

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم رفع جاهزية فرق الانتشار السريع والطواقم الطبية الطائرة بالمستشفيات، وزيادة دور قطاع الطب الوقائي في مراقبة الصحة العامة، مع التنسيق الكامل مع الجهات الخارجية مثل مديرية الأمن وشركات الكهرباء ومياه الشرب بالقاهرة لضمان استمرار الأعمال ، والتعامل مع أي مفاجآت طارئة ، وتوفير نسبة 25% من الأسرة للحالات الحرجة، وزيادة المخزون الاستراتيجي من أكياس الدم ومشتقاته، إضافة إلى تعزيز الاحتياطي من الأدوية والمستلزمات الطبية، ومتابعة التأمين الاستراتيجي للوجستيات بما يشمل شبكات الأكسجين والمولدات الكهربائية والاحتياطي الكافي من السولار، مع ضمان السلامة والصحة المهنية لجميع العاملين بالمستشفيات وتأمين مداخل ومخارج المستشفيات لتسهيل وصول سيارات الإسعاف دون أي عوائق .

وأضاف مدير المديرية أن غرفة الطوارىء ستقوم بتلقى بلاغات المواطنين ومتابعة الحوادث وإخطار المسئولين بها فور حدوث أي طارئ علي التليفون رقم 23918968،أوالاتصال بمعهد السموم جامعة القاهرة للحالات الطارئة علي التليفون(02236431299–0223640402) ،أومعهد السموم جامعة عين شمس على التليفون(0226840902–

0223640402) ،أومعهد السموم جامعة عين شمس على التليفون(0226840902–0224823314)