محافظ الغربية يتابع جهود هيئة سلامة الغذاء استعدادًا لعيد الفطر ويعلن ضبط طن رنجة فاسدة

كثفت محافظة الغربية جهودها لمراقبة الأسواق وضبط السلع الغذائية والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية والضوابط القانونية.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، بمواصلة الحملات التفتيشية المفاجئة والتصدي بكل حزم لأي مخالفات تمس صحة المواطنين، واستعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك وضمان سلامة الغذاء المتداول بالأسواق.

تحرك تنفيذي عاجل

وخلال الحملات التي قامت بها هيئة سلامة الغذاء بالمحافظة، تحت إشراف المهندسة حنان عامر، مديرة الفرع، تم ضبط طن من أسماك الرنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي ظاهريًا، حيث لوحظ وجود سائل انفصالي مدمم وديدان، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة لن تتهاون مع أي منتجات غذائية فاسدة أو مجهولة المصدر، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية على مدار الساعة لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين، خصوصًا في ظل زيادة معدلات الاستهلاك خلال عيد الفطر، لافتًا إلى أن صحة وسلامة المواطن تأتي في صدارة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.