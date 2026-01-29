قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أوروبا ستدفع الثمن.. تحذير قوي من إيران بعد تصنيف الحرس الثوري إرهابيا
عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا في لحظة.. هبوط مفاجئ بسعر الذهب بسبب جنى الأرباح
العسكرية الإيرانية تتوعد: الاتحاد الأوروبي سيدفع ثمن تصنيف الحرس الثوري إرهابيا
عقوبة صارمة في الأهلي تبعد إمام عاشور عن 5 مباريات
الاتحاد الأوروبي: فرضنا عقوبات قوية على إيران بسبب العنف ضد المحتجين
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية ورياح مثيرة للرمال والأتربة
محمد عمران أمينا عاما لحزب الجبهة الوطنية خلفا للسيد القصير
حملة لتطبيق إنترنت بلا حدود في مصر .. كم تكلفة الباقة المفتوحة؟
موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمدارس الغربية .. برقم جلوسك
استعدادا لضرب إيران .. البنتاجون يضاعف إنتاج صواريخ ثاد 4 مرات باتفاق تاريخي
برودة غير مألوفة | تحذير عاجل للأرصاد
بعد وصول الشرع إلى موسكو .. هل تسلم روسيا بشار الأسد إلى سوريا؟
واتساب يستعد لميزات مدفوعة تغير طريقة المراسلة.. ما الجديد؟

شيماء عبد المنعم

تعمل شركة ميتا Meta، حاليا على تقديم ميزات مدفوعة لمجموعة تطبيقاتها الأساسية، بما في ذلك واتساب وإنستجرام، ويكشف تقرير جديد عن الطريقة التي قد تعمل بها خدمة الاشتراك المدفوعة داخل واتساب.

وفقا لموقع WABetaInfo، تم رصد أولى إشارات الاشتراك المدفوع في نسخة “بيتا” من واتساب على نظام أندرويد (الإصدار 2.26.4.8)، ما يشير إلى تطوير نشط وإمكانية إطلاق وشيك. 

وتشير لقطات الشاشة المنشورة إلى أن المستخدمين سيكون عليهم الانضمام إلى قائمة انتظار قبل بدء استخدام الميزات الجديدة، وسيتم إخطارهم عند توافر الخطة أو عند إطلاقها رسميا.

ما الذي قد يقدمه اشتراك واتساب الجديد؟

تشمل الميزات المحتملة للمشتركين:

- ملصقات مميزة وثيمات للتطبيق لتعزيز تجربة التخصيص.

- إمكانية تثبيت أكثر من ثلاث محادثات، مع القدرة على تعيين نغمات مخصصة لكل محادثة.

- تخصيص أيقونة التطبيق، حيث يمكن للمستخدمين اختيار أيقونة مفضلة من عدة خيارات.

كما قد تقدم النسخة المدفوعة وصولا أكثر سلاسة إلى أدوات الذكاء الاصطناعي، لكنها تركز حاليا على تحسين الوظائف والتجربة الشخصية داخل التطبيق. 

ومن المتوقع أن تقوم واتساب بتعديل هذه الميزات قبل الإطلاق الرسمي، وربما تضيف ميزات إضافية بناء على تعليقات المستخدمين.

الاشتراك ومدى توفره

حتى الآن، لم تكشف الشركة تفاصيل السعر، ومن المحتمل أن تختلف الأسعار بين الدول، وأكدت “ميتا” مؤخرا لموقع TechCrunch أن الخطة الجديدة ستشمل فيسبوك وإنستجرام أيضا، مع بقاء تجربة التطبيقات الأساسية مجانية، بينما سيتيح الاشتراك ميزات إضافية لتعزيز الإنتاجية والإبداع.

ويتوقع أن تشمل الاشتراكات أيضا أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة Manus التي استحوذت عليها شركة “ميتا” مقابل 2 مليار دولار في ديسمبر الماضي.

ووفقا لتقارير سابقة، ستسمح خطة الاشتراك الجديدة من “ميتا” لمستخدمي واتساب بالتخلص من الإعلانات، والوصول إلي مجموعة من الميزات الحصرية للحصول على تجربة مراسلة نظيفة بعيدا عن الإعلانات المزعجة.

