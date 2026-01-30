قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور
مواعيد قطارات الصعيد اليوم الجمعة 30 يناير 2026
نصائح مرورية هامة للقيادة في الطقس السيئ
صرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق الأحد المقبل | تعرف على أماكن الصرف
ترامب يهدد كندا بفرض تعريفة جمركية 50% على الطائرات المباعة لأمريكا
إقبال غير مسبوق على منصة تقنين أراضي الدولة.. 23 ألف طلب خلال الأسبوع الأول
استعداداً للشهر الكريم.. الحكومة تعلن انطلاق معارض "أهلاً رمضان" بتخفيضات تصل لـ 25%
ترامب يعلن حالة الطوارئ ضد كوبا ويتهمها بدعم روسيا والصين وإيران
كواليس مصرع طفل سقط في بالوعة صرف صحي بأكتوبر
سبب غياب عبدالله السعيد عن مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية
146 شادرا وخصومات قوية.. خطة حكومية للسيطرة على أسعار رمضان
العد التنازلي بدأ.. آخر فرصة لحجز شقق السكن البديل للإيجار القديم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

محادثاتك ليست سرية.. جوجل تدفع ملايين لتسوية قضية تنصت صامت

شيماء عبد المنعم

وافقت شركة جوجل Google، على دفع 68 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تتهم مساعدها الصوتي Google Assistant بالتنصت على المحادثات الخاصة لمستخدمي الهواتف الذكية، بحسب ما ورد في ملف التسوية المقدم إلى محكمة اتحادية في كاليفورنيا.

ووفق الدعوى الجماعية، فقد قام مساعد جوجل، الموجود على العديد من أجهزة أندرويد، أحيانا بتسجيل محادثات المستخدمين الخاصة بعد أن تم تفعيله عن طريق الخطأ على أجهزتهم، ثم تم نقل هذه التسجيلات إلى المعلنين بهدف توجيه الإعلانات بشكل مستهدف.

مساعد جوجل الصوتي في قفص الاتهام

 

أشارت جوجل، في ملف التسوية، إلى أنها لم ترتكب أي مخالفات وأن هدفها هو تجنب المزيد من التقاضي، بينما أكد مسؤولون في الشركة أن مساعدها مصمم للبقاء في وضع الاستعداد حتى يسمع عبارة التنشيط المعتادة مثل "Hey Google"، ليبدأ بعدها بتسجيل الصوت وتحليله على خوادم الشركة.

وتستخدم هذه المساعدات الصوتية لأغراض متنوعة، بدءا من الاستفسار عن الطقس وصولا إلى التحكم في الأجهزة الذكية مثل الإضاءة والتلفزيونات. 

وأكدت جوجل أن الصوت لا يرسل إلى الخوادم أثناء وضع الاستعداد، إلا أن الدعوى أوضحت أن المساعد كان في بعض الأحيان ينشط عن طريق الخطأ ويسجل محادثات يفترض أن تبقى خاصة، ثم ترسل هذه التسجيلات للمعلنين.

تقدم التسوية كـ دعوى قضائية جماعية، مما يعني أن المدفوعات ستوزع على جميع المطالبين المؤهلين، الذين يمتلكون أجهزة جوجل منذ مايو 2016. 

ومن المتوقع أن يطالب محامو المدعين بما يصل إلى ثلث قيمة التسوية، أي حوالي 22 مليون دولار كـ أتعاب قانونية.

وتأتي هذه التسوية بعد قضية مشابهة في يناير الماضي، حيث وافقت شركة آبل على دفع 95 مليون دولار لتسوية دعاوى مماثلة تتعلق بمساعدها الصوتي Siri الذي يزعم أنه سجل محادثات المستخدمين دون إذنهم. 

وفي الحالتين، نفت الشركتان ارتكاب أي مخالفات أو كشف المحادثات المسجلة لأطراف خارجية بدون موافقة المستخدمين.

