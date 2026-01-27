قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحكيم جزائري لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية
أحمد موسى : مرحلة قادمة أفضل وتأثيرها سيظهر على المواطن
أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يمارس العمل السياسي والنيابي منذ 1980
أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يرى مدبولي يعمل من أجل المواطن ويتحدث سياسة واقتصاد
أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يمارس العمل السياسي منذ 45 عاما
إعلام إسرائيلي: الولايات المتحدة تعلن خلال أيام موعدا نهائيا لنزع سلاح حماس
دار الإفتاء تبحث الحدَّ من ظاهرة الطلاق في ندوة بمعرض الكتاب
الشناوي أم شوبير؟ قرار جديد من توروب بشأن حارسي مرمى الأهلي
عقب تراجعه.. مفاجأه في أسعار الدولار في مصر
بنستورد أكلها بالملايين .. الفلاحين تقترح تصدير الكلاب الضالة
سميرة أحمد ترد على وفاء صادق بعد تصريحها المثير | خاص
بزشكيان لولي العهد السعودي: طهران تدعم أي مسار يحقق السلام ووحدة المسلمين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

جوجل فوتوز تحول صورك لفيديوهات بكلمتين بس!

احمد الشريف

كشفت مجلة Android Police أن تطبيق جوجل فوتوز أضاف تحديثًا جديدًا يسمح للمستخدمين بتحويل الصور الثابتة إلى مقاطع فيديو قصيرة باستخدام أوامر نصية مخصّصة داخل التطبيق. 

أوضحت المنصة أن هذه الميزة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوليد حركة من الصورة، مع إمكانية اختيار أسلوب الحركة أو التأثير المطلوب بدل الاعتماد على خيارات جاهزة فقط.

تخصيص الحركة والأسلوب بسهولة

أوضحت التقارير أن المستخدم يمكنه الآن كتابة وصف بسيط يخبر جوجل فوتوز كيف يريد أن تتحرك الصورة أو الشكل الذي يفضله للفيديو الناتج. 

أشارت المصادر إلى أن هذه الأوامر قد تشمل نوع الحركة، مثل تحريك الخلفية أو إظهار تعبيرات أكثر وضوحًا على الوجوه، أو إضافة تأثيرات بصرية كالأضواء أو الألوان المختلفة.

 أكدت المعلومات أن التطبيق ما زال يضع حدودًا معينة على هذه الأوامر، لكنها تسمح بهامش واسع من التجربة للمستخدمين.

دعم الصور القديمة والمقاطع المتحركة

أشارت Android Police إلى أن الميزة لا تقتصر على الصور الحديثة فقط، بل يمكن استخدامها أيضًا مع الصور القديمة المخزنة في المكتبة، ما يتيح إنشاء فيديوهات جديدة لذكريات سابقة.

 أوضحت المنصة أن الأوامر النصية يمكن أن تستخدم كذلك لتطبيق أسلوب معين أو تأثير جديد على مقاطع متحركة موجودة بالفعل، وليس على الصور الثابتة فقط. 

أكدت جوجل أن التطبيق سيقترح بعض الأوامر الجاهزة للمستخدمين الذين لا يعرفون من أين يبدؤون، مع إمكانية تعديل هذه الأوامر للحصول على نتيجة أقرب لما يريدونه

جوجل فوتوز Android Police Android جوجل الذكاء الاصطناعي تقنيات الذكاء الاصطناعي توليد حركة من الصورة

