جوجل فوتوز تحول صورك لفيديوهات بكلمتين بس!

كشفت مجلة Android Police أن تطبيق جوجل فوتوز أضاف تحديثًا جديدًا يسمح للمستخدمين بتحويل الصور الثابتة إلى مقاطع فيديو قصيرة باستخدام أوامر نصية مخصّصة داخل التطبيق.

أوضحت المنصة أن هذه الميزة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوليد حركة من الصورة، مع إمكانية اختيار أسلوب الحركة أو التأثير المطلوب بدل الاعتماد على خيارات جاهزة فقط.

تخصيص الحركة والأسلوب بسهولة

أوضحت التقارير أن المستخدم يمكنه الآن كتابة وصف بسيط يخبر جوجل فوتوز كيف يريد أن تتحرك الصورة أو الشكل الذي يفضله للفيديو الناتج.

أشارت المصادر إلى أن هذه الأوامر قد تشمل نوع الحركة، مثل تحريك الخلفية أو إظهار تعبيرات أكثر وضوحًا على الوجوه، أو إضافة تأثيرات بصرية كالأضواء أو الألوان المختلفة.

أكدت المعلومات أن التطبيق ما زال يضع حدودًا معينة على هذه الأوامر، لكنها تسمح بهامش واسع من التجربة للمستخدمين.

دعم الصور القديمة والمقاطع المتحركة

أشارت Android Police إلى أن الميزة لا تقتصر على الصور الحديثة فقط، بل يمكن استخدامها أيضًا مع الصور القديمة المخزنة في المكتبة، ما يتيح إنشاء فيديوهات جديدة لذكريات سابقة.

أوضحت المنصة أن الأوامر النصية يمكن أن تستخدم كذلك لتطبيق أسلوب معين أو تأثير جديد على مقاطع متحركة موجودة بالفعل، وليس على الصور الثابتة فقط.

أكدت جوجل أن التطبيق سيقترح بعض الأوامر الجاهزة للمستخدمين الذين لا يعرفون من أين يبدؤون، مع إمكانية تعديل هذه الأوامر للحصول على نتيجة أقرب لما يريدونه