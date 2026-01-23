قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توجيه عاجل من رئيس جامعة القاهرة الأهلية يخص نتيجة الفصل الدراسي الأول
جميع الأنواع والأحجام.. أسعار فوانيس رمضان 2026 في مصر
عقوبات أمريكية ضد إيران تستهدف 9 سفن من أسطول الظل
قائمة ريال مدريد أمام فياريال في الدوري الإسباني
محمد صبحي في المستشفى للمرة الثانية.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان
شوبير يشوق متابعيه لـ حلقة الناظر.. اليوم
تعرض لأزمة قلبية.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للشيخ مصطفى العدوي
الدردير: الأهلي والله يا جماعة فرقة جبارة وهتكسب افريقيا من بدري كمان
متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل
كرة القدم النسائية| الأهلي يهزم البنك الأهلي بـ 4 أهداف في الدوري
سلامة داود: “إمام الإنسانية” قراءة عميقة في البعد الإنساني لـ شيخ الأزهر
تكنولوجيا وسيارات

جوجل تعزز AI Mode بميزة الذكاء الشخصي

AI Mode
AI Mode
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة جوجل، أن ميزة AI Mode، المخصصة للإجابة الحوارية على الأسئلة المعقدة ضمن محرك البحث، ستصبح أكثر تخصيصا، بعد إدخال خاصية جديدة تحمل اسم الذكاء الشخصي Personal Intelligence، تتيح للنظام الاستفادة من بيانات المستخدم في Gmail وGoogle Photos لتقديم إجابات وتجارب أكثر ملاءمة لكل مستخدم.

وكانت جوجل قد كشفت عن ميزة “الذكاء الشخصي” الأسبوع الماضي ضمن تطبيق Gemini، بهدف تمكين المساعد الذكي من تخصيص ردوده عبر الربط بين خدمات منظومة جوجل، بدءا من Gmail وPhotos وصولا إلى سجل البحث ويوتيوب.

وأوضحت الشركة أن الميزة الجديدة بدأت بالوصول تدريجيا إلى AI Mode لمشتركي Google AI Pro وGoogle AI Ultra باللغة الإنجليزية داخل الولايات المتحدة، على أساس اختياري يمكن تفعيله أو إيقافه في أي وقت.

ومن خلال دمج “الذكاء الشخصي” في Gemini وAI Mode، تعتمد جوجل على الكم الهائل من بيانات المستخدمين داخل منظومتها، ما يمنحها ميزة تنافسية يصعب على الشركات الأخرى مجاراتها، نظرا لاعتماد المستخدمين اليومي على خدمات مثل البريد الإلكتروني والصور. 

ميزة AI Mode

وفي المقابل، أكدت جوجل أن المستخدم يحتفظ بالتحكم الكامل في خصوصيته، مع إمكانية تعطيل الميزة متى شاء.

وقال روبي شتاين، نائب رئيس المنتجات في Google Search، في منشور رسمي: “مع الذكاء الشخصي، لا تقتصر التوصيات على الاهتمامات فقط، بل تنسجم بسلاسة مع حياة المستخدم، لن يكون هناك داع لشرح التفضيلات أو الخطط في كل مرة، إذ تبدأ التوصيات المناسبة منذ اللحظة الأولى”.

وضربت جوجل مثالا على التخطيط للسفر، حيث يمكن لـ AI Mode، عند تفعيل الميزة، الاستفادة من حجوزات الفنادق الموجودة في Gmail وذكريات السفر السابقة المخزنة في Google Photos، لاقتراح برنامج سياحي مخصص يناسب جميع أفراد العائلة.

وأشارت الشركة إلى أن AI Mode لن يقدم قوائم عامة للمطاعم والأنشطة، بل نقطة انطلاق مخصصة تساعد المستخدم على التخطيط بشكل أسرع وأكثر دقة.

كما أوضحت جوجل أن "الذكاء الشخصي" قد يكون مفيدا بشكل خاص في التسوق، حيث يأخذ AI Mode بعين الاعتبار أنواع المنتجات التي يشتريها المستخدم والأماكن التي يتسوق منها. 

فعند البحث عن معطف جديد لرحلة قادمة، يمكن للنظام مراعاة العلامات التجارية المفضلة، إلى جانب تفاصيل الرحلة المستخلصة من رسائل تأكيد الطيران في Gmail، لتقديم اقتراحات مناسبة للوجهة والطقس والأسلوب الشخصي.

وأضافت الشركة أن من بين الأسئلة التي يمكن توجيهها أيضا: إعداد لعبة بحث عن الكنز للاحتفال بذكرى سنوية، أو اقتراح أفكار وديكورات لتصميم غرفة طفل.

وأكدت جوجل في الختام أن AI Mode لا يتدرب مباشرة على محتوى البريد الإلكتروني أو مكتبة الصور، بل يعتمد فقط على الأوامر التي يطرحها المستخدم وعلى الردود الناتجة عنها، في إطار ما تصفه الشركة بحماية الخصوصية.

