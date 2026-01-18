بلا حدود.. جوجل تطلق TranslateGemma لترجمة النصوص والصور بـ55 لغة

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق TranslateGemma، وهي مجموعة جديدة من نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة والمخصصة للترجمة، مبنية على إطار Gemma 3.

وأوضحت جوجل أن النماذج تدعم الترجمة بين 55 لغة، وتتوفر بثلاثة أحجام مختلفة تبلغ 4 و12 و27 مليار معامل (باراميتر)، لتلبية احتياجات تشغيل متنوعة.

وبحسب جوجل، يأتي TranslateGemma ضمن استراتيجيتها لتطوير نماذج ترجمة مفتوحة المصدر، من خلال نقل المعرفة والخبرات من نماذجها المتقدمة Gemini إلى بنى أصغر وأكثر مرونة ضمن عائلة Gemma.

نماذج متخصصة للترجمة

شرحت الشركة أن TranslateGemma عبارة عن عائلة نماذج تركز حصريا على مهام الترجمة اللغوية، وتم تطويرها باستخدام آلية تدريب متخصصة تسمح بتقطير قدرات Gemini المتقدمة داخل إطار Gemma 3، مع الحفاظ على كفاءة الأداء.

وقد طرحت جوجل النماذج بثلاثة أحجام مختلفة لدعم بيئات تشغيل متعددة، بدءا من الأجهزة محدودة الموارد وصولا إلى الأنظمة السحابية.

تغطية لغوية واسعة وتحسين في الجودة

أفادت جوجل بأن النماذج دربت واختبرت على 55 لغة، من بينها لغات واسعة الانتشار مثل الإسبانية والفرنسية والصينية والهندية، إضافة إلى عدد من اللغات ذات الموارد المحدودة.



وأظهرت التقييمات الداخلية للشركة انخفاضا ملحوظا في أخطاء الترجمة مقارنة بنماذج Gemma الأساسية عبر جميع مجموعات اللغات المختبرة.

كما كشفت جوجل أنها دربت TranslateGemma على ما يقارب 500 زوج لغوي إضافي، بهدف تمكين الباحثين من إجراء مزيد من الدراسات والتعديلات، رغم أن نتائج التقييم الرسمية لهذه الأزواج لم تنشر بعد.

ترجمة النصوص داخل الصور

يحتفظ TranslateGemma بالقدرات متعددة الوسائط التي يتميز بها Gemma 3، وأشارت جوجل إلى أن تحسينات الترجمة النصية انعكست أيضا على ترجمة النصوص داخل الصور، حتى دون إجراء تدريب إضافي مخصص للوسائط المتعددة خلال تطوير TranslateGemma.

أين يمكن تشغيل TranslateGemma؟

حددت جوجل بيئات التشغيل المناسبة لكل نموذج على النحو التالي:

- نموذج 4B: مخصص للهواتف المحمولة.

- نموذج 12B: مناسب للعمل على الحواسيب المحمولة الاستهلاكية.

- نموذج 27B: مصمم للبيئات السحابية، ويمكن تشغيله على وحدة معالجة رسومية أو TPU واحدة.

وأعلنت جوجل أن TranslateGemma أصبح متاحا عبر منصات Kaggle وHugging Face وVertex AI، إلى جانب وثائق تقنية مرافقة لدعم المطورين.

لماذا يعد هذا مهما؟

يستهدف TranslateGemma بشكل أساسي الباحثين والمطورين العاملين في أنظمة الترجمة، ورغم أن المستخدم النهائي لن يتعامل مباشرة مع هذه النماذج، إلا أنها تشكل أساسا لبناء أدوات ترجمة تدعم عددا كبيرا من اللغات، وتعمل على أجهزة متنوعة.

OpenAI تدخل السباق

وفي سياق متصل، أعلنت شركة OpenAI عن إطلاق أداة ChatGPT Translate، وهي خدمة ترجمة مخصصة تدعم التحويل بين أكثر من 50 لغة.

وأكدت الشركة أن الأداة قادرة على ترجمة النصوص والكلام المنطوق ومحتوى الصور، مع الحفاظ على السياق والنبرة والتعابير الشائعة.

وتتميز الأداة بواجهة تشبه خدمات الترجمة التقليدية، مع حقول متجاورة للإدخال والإخراج، إلى جانب خاصية الكشف التلقائي عن اللغة.

كما تتيح للمستخدمين متابعة الحوار، وطلب توضيحات أو صيغ بديلة، أو تغيير لغة الترجمة دون الحاجة إلى بدء جلسة جديدة.