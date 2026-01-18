قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لحماية أكثر من 22 مليون نخلة .. «الزراعة»: جهود مكثفة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء
عملها كشف عذرية وموتها من الجوع.. خال فتاة قنا يكشف كواليس صادمـ ـة عن مقـ ـتلها: أبوها عـ ـذبها 4 شهور
في جنازة مهيبة.. تشييع جثامين الأشقاء الخمسة ضحايا تسرب الغاز ببنها
الوادي الجديد تستعد لتنفيذ أكبر محطة توليد كهرباء من الرياح و الشمس
تأجيل قضية عروس المنوفية إلى 15 فبراير لحضور المتهم
أبلغت عن الديلر.. تفاصيل ضبط أجنبية بحوزتها مخدرات بـ3 ملايين جنيه بمطار القاهرة
انهيار الفنانة شيرين خلال جنازة شقيقها.. شاهد
إسرائيل تتسلّم دفعة جديدة من طائرات إف-35 وسط تصاعد التوتر مع إيران
وزير قطاع الأعمال: الانفتاح على الشراكة مع القطاع الخاص لتعميق التصنيع المحلي
فيروس مصرفي خطير ينتشر عبر واتساب.. احذر قبل فتح أي رسالة
تسبب له بعاهة مستديمة.. والدة طالب البحيرة بعد إصابته بـ50 غرزة في الوجه على يد زميله: عايزة حق ابني
تاجر مخدرات يغسل 70 مليون جنيه في العقارات والسيارات
تكنولوجيا وسيارات

بلا حدود.. جوجل تطلق TranslateGemma لترجمة النصوص والصور بـ55 لغة

TranslateGemma
TranslateGemma
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق TranslateGemma، وهي مجموعة جديدة من نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة والمخصصة للترجمة، مبنية على إطار Gemma 3. 

وأوضحت جوجل أن النماذج تدعم الترجمة بين 55 لغة، وتتوفر بثلاثة أحجام مختلفة تبلغ 4 و12 و27 مليار معامل (باراميتر)، لتلبية احتياجات تشغيل متنوعة.

وبحسب جوجل، يأتي TranslateGemma ضمن استراتيجيتها لتطوير نماذج ترجمة مفتوحة المصدر، من خلال نقل المعرفة والخبرات من نماذجها المتقدمة Gemini إلى بنى أصغر وأكثر مرونة ضمن عائلة Gemma.

نماذج متخصصة للترجمة

شرحت الشركة أن TranslateGemma عبارة عن عائلة نماذج تركز حصريا على مهام الترجمة اللغوية، وتم تطويرها باستخدام آلية تدريب متخصصة تسمح بتقطير قدرات Gemini المتقدمة داخل إطار Gemma 3، مع الحفاظ على كفاءة الأداء.

وقد طرحت جوجل النماذج بثلاثة أحجام مختلفة لدعم بيئات تشغيل متعددة، بدءا من الأجهزة محدودة الموارد وصولا إلى الأنظمة السحابية.

تغطية لغوية واسعة وتحسين في الجودة

أفادت جوجل بأن النماذج دربت واختبرت على 55 لغة، من بينها لغات واسعة الانتشار مثل الإسبانية والفرنسية والصينية والهندية، إضافة إلى عدد من اللغات ذات الموارد المحدودة.
 

وأظهرت التقييمات الداخلية للشركة انخفاضا ملحوظا في أخطاء الترجمة مقارنة بنماذج Gemma الأساسية عبر جميع مجموعات اللغات المختبرة.

كما كشفت جوجل أنها دربت TranslateGemma على ما يقارب 500 زوج لغوي إضافي، بهدف تمكين الباحثين من إجراء مزيد من الدراسات والتعديلات، رغم أن نتائج التقييم الرسمية لهذه الأزواج لم تنشر بعد.

ترجمة النصوص داخل الصور

يحتفظ TranslateGemma بالقدرات متعددة الوسائط التي يتميز بها Gemma 3، وأشارت جوجل إلى أن تحسينات الترجمة النصية انعكست أيضا على ترجمة النصوص داخل الصور، حتى دون إجراء تدريب إضافي مخصص للوسائط المتعددة خلال تطوير TranslateGemma.

أين يمكن تشغيل TranslateGemma؟

حددت جوجل بيئات التشغيل المناسبة لكل نموذج على النحو التالي:

- نموذج 4B: مخصص للهواتف المحمولة.

- نموذج 12B: مناسب للعمل على الحواسيب المحمولة الاستهلاكية.

- نموذج 27B: مصمم للبيئات السحابية، ويمكن تشغيله على وحدة معالجة رسومية أو TPU واحدة.

وأعلنت جوجل أن TranslateGemma أصبح متاحا عبر منصات Kaggle وHugging Face وVertex AI، إلى جانب وثائق تقنية مرافقة لدعم المطورين.

لماذا يعد هذا مهما؟

يستهدف TranslateGemma بشكل أساسي الباحثين والمطورين العاملين في أنظمة الترجمة، ورغم أن المستخدم النهائي لن يتعامل مباشرة مع هذه النماذج، إلا أنها تشكل أساسا لبناء أدوات ترجمة تدعم عددا كبيرا من اللغات، وتعمل على أجهزة متنوعة.

OpenAI تدخل السباق

وفي سياق متصل، أعلنت شركة OpenAI عن إطلاق أداة ChatGPT Translate، وهي خدمة ترجمة مخصصة تدعم التحويل بين أكثر من 50 لغة. 

وأكدت الشركة أن الأداة قادرة على ترجمة النصوص والكلام المنطوق ومحتوى الصور، مع الحفاظ على السياق والنبرة والتعابير الشائعة.

وتتميز الأداة بواجهة تشبه خدمات الترجمة التقليدية، مع حقول متجاورة للإدخال والإخراج، إلى جانب خاصية الكشف التلقائي عن اللغة. 

كما تتيح للمستخدمين متابعة الحوار، وطلب توضيحات أو صيغ بديلة، أو تغيير لغة الترجمة دون الحاجة إلى بدء جلسة جديدة.

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

وزارة التضامن الإجتماعي

رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الزمالك

الزمالك يضع شرطًا للتخلي عن لاعبيه في يناير .. تعرّف عليه

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

مصطفي محمد

ناقد رياضي يكشف مفاجأة بشأن أرقام مصطفي محمد .. تفاصيل

احتفال غير متوقع ..رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر امام نيجيريا

احتفال غير مُتوقع.. رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا | شاهد

منتخب مصر

إعلامي: إطلاق صافرات الاستهجان خلال النشيد الوطني المصري في مباراة نيجيريا «خط أحمر»

جانب من الملتقى التوظيفي

وزير العمل ومحافظ السويس يفتتحان ملتقى توظيفي ويوفر 1700 فرصة عمل

وزيرة التنمية المحلية

انطلاق الأسبوع الـ24 بمركز سقارة .. 4 برامج بمشاركة 450 متدرب بالمحافظات

التعليم العالي

التعليم العالي: برنامج تدريبي لمنسقي المشروع الوطني للقراءة بالجامعات المصرية

بالصور

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

مستشفى بلبيس يجري 19 حالة منظار للأطفال والكبار في يوم واحد

صحة الشرقية

بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وممنوعات تؤدى للموت

بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وطرق الحماية منه

محافظ الشرقية يوجّه بتكثيف أعمال النظافة وتطهير المجرى المائي بكورنيش بحر مويس

محافظ الشرقية

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

