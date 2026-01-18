جوجل وWalmart يكشفان عن خطط لإطلاق تجربة تسوق جديدة داخل Gemini

دخلت جوجل عام 2026 بزخم جديد في سوق الذكاء الاصطناعي بعد إعلان شراكتين استراتيجيتين لمنتجها Gemini مع كل من Walmart و آبل، وهو ما انعكس سريعًا على أداء سهم الشركة الأم Alphabet.

في 11 يناير، كشفت جوجل وWalmart عن خطط لإطلاق تجربة تسوّق جديدة داخل روبوت Gemini، تتيح للمستخدمين استكشاف منتجات Walmart وSam’s Club والانتقال مباشرة من مرحلة اكتشاف المنتج إلى الشراء من داخل تطبيق Gemini نفسه، ما يفتح مسارًا إضافيًا للإيرادات الإعلانية والتجارية المرتبطة بالوكيل الذكي.

وفي 12 يناير، أكدت جوجل دخولها في اتفاق تعاون متعدد السنوات مع آبل لاستخدام نماذج Gemini وتقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها ضمن منظومة Apple Intelligence، بما يشمل تحسين قدرات المساعد الصوتي Siri خلال 2026، وذلك وفق بيان مشترك بين الشركتين.

وقالت جوجل في البيان إن آبل، “بعد تقييم دقيق”، رأت أن تقنيات الذكاء الاصطناعي لدى جوجل تمثل الأساس الأكثر كفاءة لبناء نماذج Apple Foundation Models، ما يُعد بمثابة شهادة ثقة ثقيلة الوزن تعزّز مكانة جوجل أمام منافسين مثل OpenAI.

الفريق يشير إلى أن iPhone يظل أحد أقوى “بوابات المستهلك” في العالم، وأن شراكة آبل–جوجل تعزز تموضع Alphabet في سوق الذكاء الاصطناعي الاستهلاكي، وتدعم استمرارها كشريك محوري في توزيع البحث والإعلانات على أجهزة آبل في ظل اشتداد المنافسة.

رفع السعر المستهدف وتثبيت توصية الشراء

في ضوء هذه التطورات، أعلن محللو بنك أوف أميركا، جاستن بوست ونيتين بانسال، عن رفع السعر المستهدف لسهم Alphabet من 335 إلى 370 دولارًا مع الإبقاء على توصية “شراء”، بحسب مذكرة بحثية أُرسلت إلى TheStreet.

يرى المحللان أن صفقتي آبل وWalmart تمنحان أدلة ملموسة على تقدم قدرات Gemini وتوسّع فرص تحقيق إيرادات جديدة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، ما يبرر تقييمًا أعلى لمضاعفات السهم.

وأشار التقرير إلى أن شراكة آبل خصوصًا تمثل “إقرارًا مهمًا” بقوة تقنيات جوجل في مجال الذكاء الاصطناعي، ويمكن أن تعزز ثقة المستثمرين في استمرارية توزيعات البحث على أجهزة آبل وفي إمكانات تحقيق عوائد إضافية من ميزات الذكاء الاصطناعي المتكاملة في نظام iOS.

أما على صعيد التجارة الإلكترونية، فيرى بنك أوف أميركا أن تجربة التسوّق المدمجة في Gemini قد تستفيد من انتقال جزء من حركة التسوّق من البحث التقليدي إلى تجارب الوكلاء الذكيين (Agentic AI)، ما قد يرفع معدلات التحويل لصالح شركاء مثل Walmart ويخلق في الوقت ذاته مسارات إيراد جديدة لجوجل.

أداء السهم وتوقعات الأرباح والإنفاق الرأسمالي

سهم Alphabet بلغ خلال الأسبوع ذاته قيمة سوقية عند 4 تريليونات دولار، مع ارتفاع بنسبة 5.3% منذ بداية العام، بعد مكاسب قوية في 2025 وصلت إلى 65.35%، وهي الأعلى بين مجموعة Magnificent Seven من أسهم التكنولوجيا الكبرى.

يربط المحللون هذا الأداء بتسارع تبني Gemini من جانب شركاء كبار وبمراجعة التوقعات المستقبلية لنمو الشركة في ظل موجة الذكاء الاصطناعي الحالية.

يتابع المستثمرون الآن نتائج الربع الرابع 2025 المقرر إعلانها في 4 فبراير، حيث يتوقع المحللون أن تسجل Alphabet إيرادات بنحو 111.07 مليار دولار وربحًا قدره 2.63 دولار للسهم، وفق بيانات Investing.com المشار إليها في التقرير.

وكانت الشركة قد أعلنت في الربع الثالث 2025 عن نتائج فاقت توقعات وول ستريت، مع نمو الإيرادات بنسبة 16% إلى 102.35 مليار دولار مقابل تقديرات 99.89 مليار دولار، وأرباح معدّلة قدرها 3.10 دولار للسهم مقارنة بتوقعات عند 2.33 دولار.

قطاع Google Cloud واصل لعب دور مهم في الأداء، مع نمو الإيرادات في الربع الثالث بنسبة 34% إلى 15.2 مليار دولار، بحسب أرقام الشركة.

وفي ما يخص الإنفاق الرأسمالي، ذكّرت المذكرة بتصريحات المديرة المالية أنات أشكنازي خلال مكالمة أرباح الربع الثالث، حيث أكدت أن Alphabet رفعت خطة الإنفاق الرأسمالي عدة مرات في 2025، وتتوقع زيادة “كبيرة” في 2026 لدعم الاستثمارات في مراكز البيانات والبنية التحتية اللازمة لنماذج الذكاء الاصطناعي، على أن تُقدّم تفاصيل إضافية في مكالمة أرباح الربع الرابع المقبلة.

مخاطر مرتبطة بشهية السوق للذكاء الاصطناعي

رغم النظرة الإيجابية، تحذر مذكرة بنك أوف أميركا من أن أحد المخاطر الرئيسة يتمثل في تغير مزاج السوق تجاه أسهم الذكاء الاصطناعي، أو تراجع الحماس الاستثماري لهذا القطاع إذا تباطأ نمو الإيرادات الفعلية مقارنة بالتوقعات العالية الحالية.

لكن المحللين يضيفون أنهم يرون Alphabet في موقع قوي للاستفادة من موجة الذكاء الاصطناعي على المدى المتوسط، بفضل مزيج يجمع بين النماذج الأساسية (foundational models)، وتصميم الشرائح المخصصة (custom silicon)، والانتشار الواسع لدى المستخدمين النهائيين، إلى جانب الحضور المتنامي في سوق الخدمات السحابية والمؤسسات.

بهذا السياق، يقدم التقرير صورة لسهم Alphabet كأحد الرهانات المحورية على اقتصاد الذكاء الاصطناعي في 2026، مدعومًا بشراكات إستراتيجية مع آبل وWalmart، ونتائج مالية قوية، وخطط استثمارية كبرى في البنية التحتية، مع بقاء عامل المزاج العام تجاه الذكاء الاصطناعي متغيرًا لا يمكن تجاهله في تقييم المخاطر.