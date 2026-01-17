هيئة المنافسة الهندية تحذر آبل من تأجيل تحقيق الاحتكار

وجهت هيئة المنافسة الهندية (CCI) تحذيرًا رسميًا لشركة آبل يوم 17 يناير 2026 بسبب محاولاتها تأجيل تحقيق مكافحة الاحتكار المتعلق بسياسات App Store، مطالبةً بتقديم الردود فورًا.

إصدار التحذير الرسمي

أصدرت CCI التحذير عبر مذكرة قانونية موجهة إلى مكاتب آبل في بنغالور، بعد رفض الشركة الكشف عن بيانات المستخدمين والعقود مع المطورين.

يتعلق التحقيق بانتهاكات قانون المنافسة 2002، خاصة فرض رسوم 30% على المدفوعات داخل التطبيقات.

أسباب التحقيق ضد آبل

بدأ التحقيق في أكتوبر 2024 بناءً على شكاوى من 18 شركة هندية بما فيها Match Group، متهمة آبل بالاحتكار عبر منع الدفع خارج App Store.

أظهرت الأدلة محاولات آبل لتأخير الردود لأكثر من 6 أشهر، مما دفع CCI إلى التصعيد.

مطالب هيئة المنافسة

طالبت CCI آبل بتقديم الوثائق خلال 7 أيام، مع تهديد بغرامات تصل إلى 10% من إيراداتها الهندية أو أوامر إلزامية بفتح المنصة.

تُشرف الهيئة على التحقيق برئاسة القاضي Sangeet Ratan، مع جلسات استماع مقررة في فبراير 2026.

تأثير على سوق الهند

تمثل الهند ثاني أكبر سوق لأبل بـ100 مليون مستخدم iPhone في 2025، حيث سجلت الشركة إيرادات 8 مليارات دولار.

يأتي التحذير وسط حملة عالمية ضد سياسات آبل، مشابهة لقضايا الاتحاد الأوروبي وأمريكا.