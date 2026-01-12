آبل تعزز هيمنتها على سوق الهواتف في 2025

أظهر بحث صناعي جديد أن سوق الهواتف الذكية أنهى عام 2025 على ارتفاع بنسبة 2٪ في الشحنات عالميًا مقارنة بعام 2024، في ثاني عام على التوالي من النمو بعد تباطؤ سابق في القطاع.

وجاءت آبل في الصدارة بحصة سوقية بلغت 20٪ من إجمالي الشحنات حول العالم، لتثبت موقعها كأكبر مصنع هواتف ذكية في 2025.

آيفون 17 و آيفون 16 يدفعان نمو آبل

واستفادت آبل بقوة من اتجاهين رئيسيين وهما زيادة الإقبال على الهواتف مرتفعة السعر عبر خطط التقسيط، والانتشار المتسارع لهواتف 5G في الأسواق الناشئة والمتوسطة.

ويشير التقرير إلى أن سلسلة iPhone 17 حققت زخمًا قويًا في الربع الرابع بعد الإطلاق، بينما واصل iPhone 16 تحقيق مبيعات قوية في أسواق مثل اليابان والهند وجنوب شرق آسيا، ما قاد نمو شحنات آبل بنسبة 10٪ على أساس سنوي، وهو الأعلى بين الخمسة الكبار.

سامسونج تلاحق آبل.. وXiaomi وvivo يتقدمان

حلت سامسونج في المركز الثاني بحصة 19٪ من السوق ونمو في الشحنات قدره 5٪ على أساس سنوي، مدعومة بسلسلة Galaxy A في الفئة المتوسطة، وأداء أفضل لسلسلة Galaxy Fold 7 وGalaxy S25 في الشريحة العليا مقارنة بالأجيال السابقة.

وجاءت Xiaomi ثالثة بحصة 13٪، مستندة إلى مزيج من الأجهزة الرائدة والمتوسطة، ونمو مستمر في الهواتف الأعلى سعرًا، مع حضور قوي في الأسواق الناشئة.

وفي المركز الرابع، سجلت vivo نموًا قدره 3٪ في الشحنات خلال 2025 بفضل استراتيجية “التحول نحو الفئة الممتازة”، ومبيعات قوية عبر قنوات البيع غير المتصلة بالإنترنت في الهند، وتبسيط تشكيلة المنتجات لجذب مستخدمي الفئة المتوسطة والباحثين عن ترقية أعلى قيمة.

أما Oppo فكانت الأضعف أداءً بين الخمسة الأوائل مع تراجع في الشحنات بنسبة 4٪ سنويًا، نتيجة ضعف الطلب والمنافسة الشرسة في الصين ومنطقة آسيا–المحيط الهادئ.

علامات صاعدة: نمو قوي لـ Nothing وPixel

خارج قائمة الخمسة الكبار، يسلط التقرير الضوء على نمو لافت لشركات أصغر؛ إذ حققت Nothing زيادة بنسبة 31٪ في شحنات الهواتف على أساس سنوي، مستفيدة من تركيزها على تصاميم مميزة وتجربة أندرويد شبه صافية.

كما واصلت هواتف Google Pixel التوسع بنسبة نمو بلغت 25٪ في الشحنات، رغم استمرار حصتها الإجمالية في السوق عند مستوى محدود، ما يعكس توسعًا تدريجيًا أكثر منه طفرة مفاجئة.

طفرة بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

ويتوقع التقرير أن يكون عام 2026 أكثر صعوبة لسوق الهواتف الذكية، مع بدء ظهور نقص في الذاكرة وارتفاع أسعار المكونات نتيجة توجيه شركات تصنيع الشرائح مزيدًا من الطاقة الإنتاجية نحو مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي على حساب هواتف المستهلكين.

وقد بدأت أسعار الهواتف فعلًا في الارتفاع تدريجيًا، وسامسونغ نفسها أشارت مؤخرًا إلى أن ضغط تكاليف المكونات يدفعها لاتخاذ “قرارات صعبة” تشمل زيادة أسعار الأجهزة الرائدة مستقبلًا، ولو أن سلسلة Galaxy S26 قد تُستثنى مؤقتًا من هذه الزيادات في السوق الأميركية.

تفوق آبل وسامسونج واستنزاف المنافسين الصينيين

ويرجح التقرير أن تتمكن آبل وسامسونج من التعامل مع ضغوط الأسعار ونقص المكونات بشكل أفضل من معظم المنافسين، بفضل سلاسل توريد أقوى وتركيز على الهواتف الممتازة ذات هوامش الربح الأعلى.

وفي المقابل، قد تواجه العلامات الصينية المعتمدة بدرجة أكبر على الأجهزة الأرخص ثمنًا تأثيرًا أشد من ارتفاع التكاليف وصعوبة الوصول إلى المكونات، ما يعمّق الفجوة بين اللاعبين الكبار وبقية السوق في 2026.