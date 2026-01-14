قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

بالأسعار.. كيف تزود سيارتك القديمة بنظام آبل كار بلاي وأندرويد أوتو؟

تركيب Apple CarPlay وAndroid Auto
تركيب Apple CarPlay وAndroid Auto
عزة عاطف

أصبح من الممكن الآن تحويل سيارتك القديمة إلى سيارة ذكية تدعم أنظمة آبل كار بلاي (Apple CarPlay) وأندرويد أوتو (Android Auto) دون الحاجة لتغيير السيارة بالكامل؛ حيث توفر التكنولوجيا الحديثة في مطلع عام 2026 خيارات متنوعة تناسب مختلف الميزانيات وأنواع السيارات بشكل تمامًا.

استبدال وحدة الرأس (الشاشة الداخلية)

تعتبر هذه الطريقة هي الأكثر احترافية واستدامة، حيث يتم استبدال "المسجل" القديم بشاشة لمس حديثة تدعم الأنظمة الذكية؛ وتتوفر هذه الشاشات بنوعين، الأول هو "Single DIN" للفتحات الصغيرة، والثاني هو "Double DIN" للشاشات الأكبر. 

وتتميز هذه الوحدات بأنها تندمج مع سماعات السيارة الأصلية وكاميرا الرؤية الخلفية، مما يحسن من تجربة القيادة والأمان بشكل فعلي.

استخدام الشاشات المحمولة (Plug and Play)

إذا كنت لا ترغب في فك وتركيب أجزاء من طبلون السيارة، فإن الخيار "المثالي" هو الشاشات المحمولة التي تثبت على الزجاج الأمامي أو فوق الطبلون؛ وتعمل هذه الشاشات عبر مدفع الولاعة (12V) وتتصل بنظام صوت السيارة عبر كابل (AUX) أو عبر موجات الراديو (FM Transmitter). 

هذا الحل هو الأسرع والأقل تكلفة، ويسمح لك بنقل الشاشة من سيارة إلى أخرى بسهولة ويسر بشكل جذري.

المحولات اللاسلكية والقطع الإضافية

في حال كانت سيارتك تدعم النظام سلكيًا فقط وترغب في تحويله إلى لاسلكي، يمكنك استخدام محولات (Dongles) صغيرة توضع في منفذ USB؛ أما بالنسبة للسيارات القديمة جدًا التي لا تحتوي على شاشة إطلاقًا، فيمكن استخدام أجهزة لوحية (Tablets) مخصصة يتم تثبيتها وتوصيلها بتطبيق يحاكي واجهة أندرويد أوتو، مما يوفر لك الخرائط والموسيقى والرد على المكالمات بشكل برمجي وتقني.

تكلفة تركيب Apple Car وAndroid Auto في السيارة القديمة

تتراوح تكلفة هذه الأنظمة في عام 2026 بين 1,500 إلى 8,000 جنيه مصري (أو ما يعادلها) حسب جودة الشاشة وسرعة المعالج بها؛ وينصح دائمًا عند الشراء باختيار شاشات تدعم الاتصال اللاسلكي (Wireless) لضمان راحة أكبر أثناء الاستخدام. 

كما يفضل الاستعانة بفني متخصص عند تركيب الشاشات الداخلية لضمان عدم العبث بضفيرة الكهرباء الخاصة بالسيارة بشكل نهائي ودائم.

