آيفون 18 برو .. 5 من أبرز الترقيات المتوقعة لهاتف آبل الرائد

تشير التقارير إلى أن شركة آبل تقترب من إطلاق هاتفها القابل للطي الذي طال انتظاره، حيث تُشير معلومات جديدة إلى بدء الاختبارات الداخلية بالفعل. ورغم أن آبل لم تُؤكد أي شيء رسميًا، إلا أن التسريبات الأخيرة تُشير إلى أن الشركة تُخطط للكشف عنه بالتزامن مع سلسلة هواتف آيفون 18 برو.

هاتف آيفون القابل للطي

بحسب شركة DCS، من المتوقع أن يصل هاتف آيفون القابل للطي من آبل كمنتج رئيسي على مستوى الصناعة، وليس مجرد تجربة أولية. ويُقال إن الجهاز يتميز بتصميم شاشة قابلة للطي من الجيل الجديد، يختلف عن الهواتف القابلة للطي المتوفرة حاليًا في السوق. ومن المتوقع الكشف عنه في سبتمبر من هذا العام، بالتزامن مع سلسلة آيفون 18 برو.



يُشاع أن حجم الشاشة الداخلية يبلغ حوالي 7.58 بوصة، بينما يُتوقع أن يكون حجم الشاشة الخارجية حوالي 5.25 بوصة. ومن المثير للاهتمام أن النموذج الهندسي الأولي أصغر قليلاً مما أشارت إليه الشائعات السابقة، مما قد يُحسّن من سهولة الاستخدام اليومي.

هواتف آيفون 18 برو.



يشير المصدر أيضًا إلى أن آبل تعمل على معالج تطبيقات داخلي جديد مصمم خصيصًا لهذا التصميم القابل للطي. ويتماشى هذا مع استراتيجية آبل الأوسع نطاقًا لتعزيز التكامل بين الأجهزة والبرامج، مما يسمح لها بتحسين الأداء والكفاءة والتحكم الحراري للتصاميم غير التقليدية. إلى جانب الشريحة الجديدة، يُقال إن هاتف آيفون القابل للطي سيُطرح بنظام تشغيل جديد مُصمم خصيصًا للأجهزة القابلة للطي، حيث يُكيّف واجهة المستخدم للاستخدام على شاشات متعددة والتنقل السلس بين التطبيقات.

تصميم هاتف iPhone Fold من DCS



على عكس العديد من الأجهزة القابلة للطيّ المبكرة التي ركّزت بشكل كبير على المواصفات، يبدو أن آبل تُعطي الأولوية لنضج التصميم وجودة الشاشة وراحة الاستخدام. ويضيف موقع DCS أن قبضة الجهاز وملمسه العام سيشهدان تحسينًا ملحوظًا، مما يُشير إلى أن آبل تتبنى نهجًا حذرًا ومدروسًا.

إذا صحت هذه التسريبات، فقد يُمثل هاتف آيفون القابل للطي من آبل نقطة تحول هامة للشركات المصنعة الأخرى، حيث يُقال إن العلامات التجارية المنافسة تعمل أيضاً على هواتف قابلة للطي أعرض.

تشير الشائعات إلى أن سامسونج ستُطلق هاتف جالاكسي فولد وايد في يوليو من هذا العام، بينما يُقال إن أوبو تعمل على هاتف أوبو فايند إن 7 بتصميم مشابه، ومن المتوقع إطلاقه في سبتمبر من هذا العام