قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ننشر تشكيل رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب 2026 للفصل التشريعي الأول
بدر عبد العاطي: مصر ملتزمة بدعم وحدة وسيادة الدولة الليبية
تحذير بعيد عن الفنيات .. نجوم الكرة المصرية يرسمون طريق مصر لعبور السنغال قبل موقعة نصف النهائي
وزير الخارجية: اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" يهدد استقرار القرن الأفريقي
حل علمي بدلا من الأساليب التقليدية.. مأوى جديد للكلاب الضالة في القاهرة
وزير الخارجية لـ مستشاري ترامب: نرفض أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي الليبية
الصين تطلب من شركاتها وقف استخدام برامج الأمن الإلكتروني الأمريكية والإسرائيلية
وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الثابت للحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا
تنسيق مصري–أمريكي مكثّف لاحتواء أزمات الإقليم ودعم الأمن في الشرق الأوسط وأفريقيا
رغم سوء الأحوال الجوية.. استمرار الإمداد الإغاثي إلى غزة
عراقجي: إيران لا تخطط حاليا لإعادة تشغيل المنشآت النووية
الوزراء ينظم منتدى فكري حول دور الاقتصاد السلوكي في صياغة السياسات العامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آيفون 18 برو .. 5 من أبرز الترقيات المتوقعة لهاتف آبل الرائد

هاتف آيفون القابل للطي
هاتف آيفون القابل للطي
لمياء الياسين

تشير التقارير إلى أن شركة آبل تقترب من إطلاق هاتفها القابل للطي الذي طال انتظاره، حيث تُشير معلومات جديدة إلى بدء الاختبارات الداخلية بالفعل. ورغم أن آبل لم تُؤكد أي شيء رسميًا، إلا أن التسريبات الأخيرة تُشير إلى أن الشركة تُخطط للكشف عنه بالتزامن مع سلسلة هواتف آيفون 18 برو.

هاتف آيفون القابل للطي 

بحسب شركة DCS، من المتوقع أن يصل هاتف آيفون القابل للطي من آبل كمنتج رئيسي على مستوى الصناعة، وليس مجرد تجربة أولية. ويُقال إن الجهاز يتميز بتصميم شاشة قابلة للطي من الجيل الجديد، يختلف عن الهواتف القابلة للطي المتوفرة حاليًا في السوق. ومن المتوقع الكشف عنه في سبتمبر من هذا العام، بالتزامن مع سلسلة آيفون 18 برو.
 

يُشاع أن حجم الشاشة الداخلية يبلغ حوالي 7.58 بوصة، بينما يُتوقع أن يكون حجم الشاشة الخارجية حوالي 5.25 بوصة. ومن المثير للاهتمام أن النموذج الهندسي الأولي أصغر قليلاً مما أشارت إليه الشائعات السابقة، مما قد يُحسّن من سهولة الاستخدام اليومي.

هواتف آيفون 18 برو.


يشير المصدر أيضًا إلى أن آبل تعمل على معالج تطبيقات داخلي جديد مصمم خصيصًا لهذا التصميم القابل للطي. ويتماشى هذا مع استراتيجية آبل الأوسع نطاقًا لتعزيز التكامل بين الأجهزة والبرامج، مما يسمح لها بتحسين الأداء والكفاءة والتحكم الحراري للتصاميم غير التقليدية. إلى جانب الشريحة الجديدة، يُقال إن هاتف آيفون القابل للطي سيُطرح بنظام تشغيل جديد مُصمم خصيصًا للأجهزة القابلة للطي، حيث يُكيّف واجهة المستخدم للاستخدام على شاشات متعددة والتنقل السلس بين التطبيقات.

تصميم هاتف iPhone Fold من DCS
 

على عكس العديد من الأجهزة القابلة للطيّ المبكرة التي ركّزت بشكل كبير على المواصفات، يبدو أن آبل تُعطي الأولوية لنضج التصميم وجودة الشاشة وراحة الاستخدام. ويضيف موقع DCS أن قبضة الجهاز وملمسه العام سيشهدان تحسينًا ملحوظًا، مما يُشير إلى أن آبل تتبنى نهجًا حذرًا ومدروسًا.

إذا صحت هذه التسريبات، فقد يُمثل هاتف آيفون القابل للطي من آبل نقطة تحول هامة للشركات المصنعة الأخرى، حيث يُقال إن العلامات التجارية المنافسة تعمل أيضاً على هواتف قابلة للطي أعرض. 

تشير الشائعات إلى أن سامسونج ستُطلق هاتف جالاكسي فولد وايد في يوليو من هذا العام، بينما يُقال إن أوبو تعمل على هاتف أوبو فايند إن 7 بتصميم مشابه، ومن المتوقع إطلاقه في سبتمبر من هذا العام

شركة آبل هواتف آيفون 18 برو هاتف آيفون نظام تشغيل هاتف أوبو فايند إن 7

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

إبراهيم فايق

صفقات الأهلي تشتعل شتاءً .. إبراهيم فايق يكشف مُفاجأتين من العيار الثقيل

مباراة مصر والسنغال

كيفية مشاهدة القمة .. موعد مباراة مصر والسنغال في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

يورجن كلوب وساديو ماني ومحمد صلاح

لا أتحيز لأحد.. يورجن كلوب يُوجّه رسالة لـ ساديو ماني ويُدعّم محمد صلاح | ماذا قال؟

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

مصر ضد السنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

الدكتور محمد عبدالغني

تفاصيل لم تُروَ من قبل.. الطبيب المصري يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل دور زوجته خلال 7 سنوات عمل بالخارج وبداية رحلة الثروة

ترشيحاتنا

منتخب مصر

الذكاء الاصطناعي يتوقع الفائز بلقب كأس أمم أفريقيا.. ما فرصة مصر؟

كوكب

248 عاما في المدار.. بلوتو يستعد لأول «عام شمسي» منذ اكتشافه

انقلاب غذائي في أمريكا| الهرم يعود.. ولكن بالمقلوب

انقلاب غذائي في أمريكا| الهرم يعود.. ولكن بالمقلوب

بالصور

لماذا تشعر بالبرد أكثر من الآخرين؟ أسباب طبية ونفسية لا يعرفها كثيرون

لماذا تشعر بالبرد أكثر من الآخرين؟ أسباب طبية ونفسية لا يعرفها كثيرون
لماذا تشعر بالبرد أكثر من الآخرين؟ أسباب طبية ونفسية لا يعرفها كثيرون
لماذا تشعر بالبرد أكثر من الآخرين؟ أسباب طبية ونفسية لا يعرفها كثيرون

الرئيس السيسي يوجه رسائل حاسمة بشأن السودان والأمن المائي المصري في لقائه مع كبير مستشاري ترامب

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر

علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر
علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر
علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر

كيا K4 أحدث سيارة رياضية من الصانع الكوري تخطف الأنظار

كيا
كيا
كيا

فيديو

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

«الإجازة مش موبايل وتابلت»|خبير نفسي يُحذّر من إهدار وقت الأطفال ويكشف روشتة ذكية لاستغلال الإجازة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد