أول رد من التعليم على أنباء إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية
فلسطين ترحب بجهود مصر وقطر وتركيا للانتقال إلى المرحلة الثانية في غزة
السفارة الإيطالية بالقاهرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان يوقعان اتفاقية لدعم الصحة الإنجابية
ارتفاع محلي وعالمي.. سعر الذهب مستهل التعاملات المسائية يوم الأربعاء
وزير التعليم ونظيره الياباني يتفقدان مدرسة السيدة نفيسة الثانوية بنات
غدا أولى جلسات محاكمة والدة الإعلامية شيماء جمال بتهمة سب محامين
شيخ الأزهر: لست بفضل الله ممن يشغلون أنفسهم بالجوائز ويكفيني حمل أمانة العلم
‏يارب نصرك ..إبراهيم فايق يدعو للمنتخب قبل مباراة السنغال
وزير الإنتاج الحربي لـ رئيس المتحدة: الإعلام الهادف شريك أساسي في بناء الوعي
رئيس الوزراء البريطاني: نعمل على فرض المزيد من العقوبات على إيران
أجواء شديدة البرودة ليلا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ خلال ساعات
شيخ الأزهر: موقف الرئيس السيسي في حماية القضية الفلسطينية حاسم
أخبار السيارات| هجوم على نظام القيادة الآلية من تسلا.. كيف تزود سيارتك القديمة بنظام آبل كار بلاي وأندرويد أوتو؟

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات. 

 

بالأسعار.. كيف تزود سيارتك القديمة بنظام آبل كار بلاي وأندرويد أوتو؟

​يوضح هذا التقرير الطرق والأسعار المتاحة لتحديث السيارات القديمة وتزويدها بأنظمة "آبل كار بلاي" و"أندرويد أوتو"، مما يمنح السائقين تجربة قيادة ذكية ومريحة تمامًا مثل الموديلات الحديثة. يتناول المقال خيارات متنوعة تتراوح بين تغيير الشاشة الأصلية أو استخدام أجهزة خارجية سهلة التركيب، لتصبح عملية القيادة والوصول إلى الخرائط والموسيقى أسهل كثيرًا بفضل الربط اللاسلكي المتطور.

هجوم على نظام القيادة الآلية من تسلا بعد حادث مميت

​واجه نظام القيادة الآلية في شركة تسلا انتقادات حادة وهجومًا واسعًا بعد وقوع حادث مأساوي أدى لوفاة أحد السائقين، مما أعاد الجدل حول مدى أمان هذه الأنظمة للجمهور. يركز التقرير على ضرورة توخي الحذر وعدم الاعتماد الكلي على التكنولوجيا دون مراقبة بشرية مستمرة، خاصة مع تزايد التقارير التي تشير إلى أن النظام قد يخطئ في تقدير المسافات أو العوائق المفاجئة خطأ جسيمًا في ظروف معينة.

موديل Y.. أحدث سيارة عائلية من تسلا بسبعة مقاعد

أطلقت تسلا نسختها الأحدث من طراز "موديل Y" المخصصة للعائلات، حيث تأتي السيارة بسبعة مقاعد لتجمع بين الأداء الكهربائي القوي والرحابة الداخلية الفائقة. يمثل هذا الموديل خيارًا رائعًا للأسر التي تبحث عن تقليل الانبعاثات دون التنازل عن مساحة التخزين أو عدد الركاب، مع تزويد المقصورة بكافة سبل الترفيه والأمان التي تجعل الرحلات الطويلة ممتعة جدًا وهادئة.

صدمة لعشاقها.. دودج تودع ثاني أكثر سياراتها مبيعًا

​أعلنت شركة دودج عن قرار صادم بوقف إنتاج ثاني أكثر سياراتها مبيعًا، وذلك في إطار خطة التحول الاستراتيجي الشاملة نحو الطاقة الكهربائية وتقليل الاعتماد على المحركات التقليدية. يمثل هذا القرار نهاية حقبة زمنية مهمة لمحركات الاحتراق الداخلي القوية التي اشتهرت بها العلامة التجارية، مما دفع الكثير من المحبين للمسارعة باقتناء النسخ الأخيرة قبل اختفائها من الأسواق اختفاء نهائيًا.

كيا K4 أحدث سيارة رياضية من الصانع الكوري تخطف الأنظار

​خطفت سيارة كيا K4 الجديدة الأنظار بتصميمها الرياضي الجريء الذي يدمج بين الخطوط الانسيابية والمقصورة الرقمية المتطورة. تسعى كيا من خلال هذا الطراز الجديد إلى المنافسة بقوة في فئة السيدان، مقدمة مزيجًا فريدًا من الأداء القوي وكفاءة استهلاك الوقود، مما يجعلها منافسًا شرسًا في الأسواق العالمية والمحلية بفضل تجهيزاتها التي تضاهي السيارات الفاخرة.

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | أسرع علاج للجيوب الأنفية في العاصفة الترابية .. التقلبات الجوية تهدد صحة الأطفال

الأطفال

التقلبات الجوية تهدد صحة الأطفال.. طبيب يوضح طرق الوقاية

تنظيف الكنب

عيالك أشقيا.. طريقة تنظيف الكنب من بقع الحبر

هشاشة العظام.. علامات تحذيرية لإصابتك بهذا المرض الصامت

بطن الولادة القيصرية.. كيف تتخلصين منها بطريقة صحية وفعّالة؟

حيل تنسف الكرش سريعًا.. نتائج ملحوظة خلال أيام بدون رجيم قاسٍ

تفاصيل صحية صادمة في أزمة ياسر صادق.. أطباء يكشفون ما لا يعرفه الجمهور

