أخبار السيارات| هجوم على نظام القيادة الآلية من تسلا.. كيف تزود سيارتك القديمة بنظام آبل كار بلاي وأندرويد أوتو؟

​يوضح هذا التقرير الطرق والأسعار المتاحة لتحديث السيارات القديمة وتزويدها بأنظمة "آبل كار بلاي" و"أندرويد أوتو"، مما يمنح السائقين تجربة قيادة ذكية ومريحة تمامًا مثل الموديلات الحديثة. يتناول المقال خيارات متنوعة تتراوح بين تغيير الشاشة الأصلية أو استخدام أجهزة خارجية سهلة التركيب، لتصبح عملية القيادة والوصول إلى الخرائط والموسيقى أسهل كثيرًا بفضل الربط اللاسلكي المتطور.

​واجه نظام القيادة الآلية في شركة تسلا انتقادات حادة وهجومًا واسعًا بعد وقوع حادث مأساوي أدى لوفاة أحد السائقين، مما أعاد الجدل حول مدى أمان هذه الأنظمة للجمهور. يركز التقرير على ضرورة توخي الحذر وعدم الاعتماد الكلي على التكنولوجيا دون مراقبة بشرية مستمرة، خاصة مع تزايد التقارير التي تشير إلى أن النظام قد يخطئ في تقدير المسافات أو العوائق المفاجئة خطأ جسيمًا في ظروف معينة.

أطلقت تسلا نسختها الأحدث من طراز "موديل Y" المخصصة للعائلات، حيث تأتي السيارة بسبعة مقاعد لتجمع بين الأداء الكهربائي القوي والرحابة الداخلية الفائقة. يمثل هذا الموديل خيارًا رائعًا للأسر التي تبحث عن تقليل الانبعاثات دون التنازل عن مساحة التخزين أو عدد الركاب، مع تزويد المقصورة بكافة سبل الترفيه والأمان التي تجعل الرحلات الطويلة ممتعة جدًا وهادئة.

​أعلنت شركة دودج عن قرار صادم بوقف إنتاج ثاني أكثر سياراتها مبيعًا، وذلك في إطار خطة التحول الاستراتيجي الشاملة نحو الطاقة الكهربائية وتقليل الاعتماد على المحركات التقليدية. يمثل هذا القرار نهاية حقبة زمنية مهمة لمحركات الاحتراق الداخلي القوية التي اشتهرت بها العلامة التجارية، مما دفع الكثير من المحبين للمسارعة باقتناء النسخ الأخيرة قبل اختفائها من الأسواق اختفاء نهائيًا.

​خطفت سيارة كيا K4 الجديدة الأنظار بتصميمها الرياضي الجريء الذي يدمج بين الخطوط الانسيابية والمقصورة الرقمية المتطورة. تسعى كيا من خلال هذا الطراز الجديد إلى المنافسة بقوة في فئة السيدان، مقدمة مزيجًا فريدًا من الأداء القوي وكفاءة استهلاك الوقود، مما يجعلها منافسًا شرسًا في الأسواق العالمية والمحلية بفضل تجهيزاتها التي تضاهي السيارات الفاخرة.