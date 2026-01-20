تحديثات كبيرة لواجهة بحث جوجل الصوتي على أندرويد

حصل بحث جوجل الصوتي على أندرويد على إعادة تصميم كاملة للواجهة، في تحديث بدأ بالوصول الآن إلى جميع المستخدمين على النسخة المستقرة ونسخة beta من تطبيق Google.

يرصد التقرير أن التغيير كان قيد الاختبار منذ أواخر العام الماضي، قبل أن يصبح الآن تحديثًا رسميًا متاحًا على نطاق واسع.

يؤكد التقرير أن التحديث يصل مع الإصدار 17.1 من تطبيق Google على القناة المستقرة، و17.2 على القناة التجريبية، ما يعني أن الحصول على الواجهة الجديدة يتطلب تحديث التطبيق من متجر Play إلى أحدث نسخة متاحة.

واجهة أكثر عصرية مع قائمة إعدادات مدمجة

على مستوى الشكل، تضيف جوجل الآن شعار “G” في أعلى منتصف الشاشة عند تفعيل البحث الصوتي، مع شريط لوني جديد يظهر أثناء الاستماع للأوامر، يمنح الواجهة مظهرًا أكثر عصرية مقارنة بالتصميم السابق.

يتخلى التحديث عن حركة الكرة المتحركة التقليدية لصالح نصوص “Play, Sing, Hum” في واجهة التعرف على الأغاني، في خطوة تجعل المظهر متسقًا مع لغة التصميم في تطبيقات جوجل الأخرى.

الأهم أن شاشة البحث الصوتي باتت تتضمن قائمة إعدادات يمكن الوصول إليها مباشرة، تتيح للمستخدم:

تغيير لغة البحث الصوتي.

اختيار نوع الصوت المستخدم.

تعديل إعدادات أخرى مرتبطة بالميزة من نفس المكان دون مغادرة الواجهة.

زر “ابحث عن أغنية” أكبر وأسهل للوصول

من بين التغييرات العملية، يشير التقرير إلى أن زر “Search a song / ابحث عن أغنية” أصبح الآن أكبر حجمًا وأكثر بروزًا في واجهة البحث الصوتي.

يساعد ذلك على تفعيل ميزة التعرف على الأغاني بسرعة أكبر، سواء عند تشغيل مقطع موسيقي قريب أو محاولة تذكر أغنية عبر الغناء أو الهمهمة.

يرى التقرير أن هذه التعديلات، رغم أنها تبدو تحسينات تجميلية بسيطة، فإنها تعكس تركيز جوجل على صقل التجربة وتوحيد لغة التصميم عبر تطبيقاتها المختلفة، بحيث تبدو واجهة البحث الصوتي الآن أكثر حداثة واتساقًا مع بقية منظومة جوجل على أندرويد.