صراع الأسود.. تشكيل المغرب والسنغال المتوقع لنهائي أمم أفريقيا
اليوم.. أولي جلسات محاكمة قاتل عروسه في المنوفية
مع اقتراب رمضان 2026 .. اعرف أسعار البلح والزبيب | فيديو
رسالة إيمانية | علي جمعة: الثقة بالله تصنع قلبًا مفتوحًا ونفسًا هادئة.. وهذا سر الطمأنينة
واشنطن تكشف تفاصيل تعليق إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة
إيطاليا: الشراكة مع الهند تزداد قوة بعد اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ونيودلهي
موسيفيني يحسم الرئاسة لولاية سابعة وسط جدل انتخابي واسع واتهامات بالتزوير
قيادة العمليات المركزية الأمريكية: غارات في سوريا تقتــ.ـل قياديًا مرتبطًا بالقاعدة وداعش
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 18 يناير 2026
انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الـ 118من مصر إلى غزة
وفاة الفنان محمود بشير بعد صراع مع المرض
صفية العمري لـ صدى البلد: لم أعتزل التمثيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جوجل تُجهّز لإطلاق مُبكّر لهاتف Pixel 10a مع سعر منافس للفئة المتوسطة

احمد الشريف

أفاد تقرير جديد أن شركة جوجل تستعد للكشف عن هاتفها المتوسط المرتقب Pixel 10a وإطلاقه تجاريًا بشكل مبكر هذا العام مقارنة بسابقه Pixel 9a، لكن ليس بالقدر الذي أشارت إليه بعض التسريبات الأولى. 

ووفقًا للمسرّب الموثوق Evan Blass (@evleaks)، من المتوقع أن يبدأ الطلب المسبق في “أواخر فبراير”، على أن يتم الإطلاق الرسمي في “الأسبوع الأول من مارس”، وهو ما يعني جدولًا زمنيًا أقرب مما حدث مع Pixel 9a الذي أُعلن عنه في 19 مارس مع تأخر وصوله إلى المتاجر قرابة شهر كامل.

يشير التقرير إلى أن جوجل لم تثبت بعد تاريخًا نهائيًا على الورق، لكن التوقيت المرجح للإعلان عن Pixel 10a سيكون متقاربًا مع بدء مرحلة الطلب المسبق في أواخر فبراير، بما ينسجم مع إستراتيجية الشركة في السنوات الأخيرة لتسريع حضور سلسلة A في سوق الهواتف المتوسطة العاملة بنظام أندرويد.

تسعير أقل من Pixel 9a مع الحفاظ على نفس العتاد تقريبًا

على مستوى السعر، يذكر التقرير أن Pixel 10a قد يكون أرخص قليلًا من Pixel 9a في بعض الأسواق، رغم اتجاه معظم الشركات إلى رفع أسعار هواتف 2026 مقارنة بنماذج 2025. 

في أوروبا، تشير التسريبات إلى إمكانية طرح الهاتف بسعر 500 يورو بدلًا من 550 يورو للنسخة الأساسية، وبسعر 600 يورو بدلًا من 650 يورو لنسخة 256 جيجابايت، ما قد يعزز حصة جوجل في أسواق رئيسية إذا تأكدت هذه الأرقام.

أما في السوق الأميركية، فيُطرح سيناريو غير مؤكد بعد، لكن التقرير يرى أنه “من المحتمل جدًا” أن يبدأ سعر Pixel 10a عند حوالي 450 دولارًا، خاصة وأن Pixel 9a كان يُسعّر عادةً عند 500 دولار فأكثر. 

في المقابل، يتوقع أن يحتفظ Pixel 10a بـ معظم مواصفات Pixel 9a، بما في ذلك التصميم الخارجي شبه المطابق، ليقدّم ما يشبه “تحديثًا داخليًا” مدروسًا أكثر من كونه إعادة تصميم كاملة للهاتف.

مواصفات متوقعة لهاتف الفئة المتوسطة

بحسب المواصفات المسرّبة، يتجه Pixel 10a لتقديم تركيبة عتادية تستهدف مستخدمي أندرويد الباحثين عن تجربة “بيكسل” النظيفة بسعر متوسط، دون تنازلات كبيرة في الأداء وعمر البطارية. وتشمل المواصفات المتوقعة:

شاشة بقياس 6.3 بوصة

معالج Tensor G4 من جوجل

ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت RAM

بطارية بسعة 5,100 mAh

يرى التقرير أن هذه الحزمة – إذا طُرحت بالفعل عند سعر يقارب 450 دولارًا – قد تجعل Pixel 10a خيارًا جذابًا في فئة الهواتف المتوسطة، خصوصًا لعشّاق هواتف جوجل الذين يهتمون بتجربة أندرويد الخام والتحديثات السريعة، أكثر من الاهتمام بتغييرات شكلية في التصميم الخارجي.

إستراتيجية الإطلاق وموقعه بجانب سلسلة Pixel 11

يُذكّر التقرير بأن جوجل كانت قد غيرت بالفعل جدول إطلاق هواتفها الرائدة مع سلسلة Pixel 9 التي انتقلت من نافذة أكتوبر التقليدية إلى أغسطس 2024، واستمر هذا النمط مع سلسلة Pixel 10 في أغسطس 2025، ما يرجح أن سلسلة Pixel 11 ستظهر بدورها في أغسطس 2026 إذا لم تطرأ تغييرات كبيرة على خطة الشركة.

بناءً على ذلك، يرجح الكاتب أن الإطلاق المبكر لـ Pixel 10a لا يعني بالضرورة تقديم موعد عائلة Pixel 11، بل يمثل محاولة من جوجل لتثبيت وجود قوي في الفئة المتوسطة في وقت مبكر من العام، قبل موجة هواتف أندرويد المنافسة التي تصل عادة في النصف الثاني من السنة.

