العد التنازلي بدأ.. موعد رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام
طارق العريان: عمرو يوسف أقرب أصدقائي في الوسط الفني
بعد صعود تاريخي.. كبار مديري الأموال يتوقعون مزيدا من مكاسب الذهب في 2026
مكاسب بالجملة للأهلي بعد الفوز على فاركو بكأس عاصمة مصر
صاحب صورة “صلي على النبي” يكشف لـ “صدى البلد”: صنعت تريند إنسانيًا على السوشيال ميديا
الدقهلية: إجراء عملية جراحية دقيقة لإنقاذ طفل مصاب بانفجار مقلة عينه
8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها
مشاكل بالتابلت وأسئلة من الكتب الخارجية| أبرز أزمات امتحانات أولى و2 ثانوي اليوم
طهران تكشف شبكة تجسس .. اعتقال أجنبي بتهمة العمل للموساد
غلق كلي للطريق الدائري القوس الغربي في الاتجاهين لمدة 21 يوما.. اعرف السبب
الغندور: أفضل مباراة لنيجيريا وأسوأ مباراة لمنتخب الجزائر
كالاس: الضغط الدولي ضروري لإجبار روسيا على التفاوض ووقف الحرب في أوكرانيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

عرض محدود على هاتف Pixel 10 Pro Fold بخصم 300 دولار على أمازون

أمازون
أمازون
احمد الشريف

أطلقت جوجل عرضًا ترويجيًا جديدًا على هاتفها القابل للطي Google Pixel 10 Pro Fold عبر متجر أمازون، يمنح المشترين خصمًا مباشرًا قدره 300 دولار على السعر الرسمي للجهاز. 

يأتي هذا العرض بعد فترة قصيرة من انتهاء تخفيض سابق بقيمة 400 دولار في ديسمبر، ليعود الهاتف من جديد إلى دائرة الصفقات المغرية ضمن فئة الهواتف القابلة للطي الرائدة.

هاتف قابل للطي بشاشة رئيسية ساطعة 8 إنش

يقدّم Pixel 10 Pro Fold شاشة رئيسية OLED بقياس 8 إنش، توصف في الاختبارات الداخلية بأنها ذات سطوع استثنائي وتجربة مشاهدة قوية تنافس – بل وتتفوّق – على شاشة Galaxy Z Fold 7 من سامسونج من حيث شدة الإضاءة.

تدعم الشاشة معدل تحديث متكيف يصل إلى 120 هرتز، ما يساعد على تحقيق توازن بين سلاسة التمرير وكفاءة استهلاك البطارية.

إلى جانب الشاشة الداخلية، يضم الهاتف شاشة خارجية بقياس 6.4 إنش توفر مساحة كافية للكتابة والتصفح والاستخدام اليومي دون الحاجة المتكررة لفتح الجهاز، وهو ما يجعل تجربة الاستخدام أقرب إلى هاتف تقليدي عند الإغلاق مع الحفاظ على مزايا الشاشة الكبيرة عند الفتح.

أداء موجه للذكاء الاصطناعي مع معالج Tensor G5

يعتمد الهاتف على معالج Tensor G5 من جوجل، والذي صُمم لمنح أولوية واضحة لميزات الذكاء الاصطناعي بدلاً من التركيز على الأداء الخام فقط. 

يوضح التقرير أن الهاتف، رغم ذلك، يقدم سلاسة قوية في المهام اليومية بفضل تحسينات البرمجيات، مع استقرار في الأداء يناسب الاستخدام المتعدد والمهام المتزامنة.

في المقابل، يشير المقال إلى أن Galaxy Z Fold 7 قد يظل الخيار الأفضل للمستخدمين الذين يضعون ألعاب الفيديو والأداء الثقيل في صدارة الأولويات، نظرًا لكونه أقوى من ناحية “القوة البحتة” في المعالجة الرسومية.

كاميرا قوية مع ميزة Camera Coach

يصف التقرير كاميرا Pixel 10 Pro Fold بأنها أحد أبرز عناصر قوة الهاتف، حيث تُظهر عينات الصور في مراجعات PhoneArena ألوانًا واقعية وتفاصيل جيدة في مختلف ظروف الإضاءة.

 يضم الهاتف إعداد كاميرا متعددة العدسات تدعم تصوير الصور الثابتة والفيديو بجودة عالية، ما يضعه ضمن أفضل الهواتف القابلة للطي من حيث التصوير.

من بين المزايا المميزة ميزة Camera Coach، وهي أداة مدمجة تقدم إرشادات فورية للمستخدم أثناء التصوير، مثل اقتراح تعديل زاوية الالتقاط أو الإضاءة لتحسين النتيجة النهائية.

تهدف هذه الأداة إلى مساعدة المستخدمين على استخراج أقصى استفادة من إمكانات الكاميرا حتى دون خبرة عميقة في التصوير.

قيمة قوية مع خصم محدود المدة

يبلغ السعر الرسمي للهاتف نحو 1800 دولار، ما يضعه في فئة الأجهزة الممتازة ذات التكلفة المرتفعة، لكن خصم 300 دولار المتاح حاليًا عبر أمازون يجعل العرض جذابًا بشكل خاص لمحبي الهواتف القابلة للطي. 

يلفت التقرير إلى أن غياب عروض كبيرة على Galaxy Z Fold 7 في الوقت الحالي يعزز من جاذبية صفقة Pixel 10 Pro Fold ضمن هذه الفئة السعرية.

يوصي التقرير المهتمين بالهواتف القابلة للطي الذين يبحثون عن مزيج يجمع بين شاشة ساطعة كبيرة، وتجربة تصوير قوية، وتكامل عميق مع خدمات جوجل وميزات الذكاء الاصطناعي، بالنظر إلى هذا العرض قبل انتهائه، مع التنبيه إلى أن التخفيض متاح لفترة زمنية محدودة فقط عبر صفحة المنتج على أمازون.

