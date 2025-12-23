قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

أمازون تحذر من مزارع أجهزة كمبيوتر محمولة يديرها كوريون شماليون

احمد الشريف

أصدرت شركة أمازون تحذيراً أمنياً لعملائها وبائعيها بشأن شبكات غير مشروعة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة يُدار تشغيلها من قبل كوريين شماليين، في عملية تُعرف بـ «مزارع الأجهزة». 

وتشير التحذيرات إلى أن هذه الشبكات تُستخدم في أنشطة إجرامية رقمية تشمل الاحتيال والاختراقات الإلكترونية.

تفاصيل شبكات المزارع غير المشروعة

أوضحت أمازون أن هذه «المزارع» تتكون من آلاف أجهزة الكمبيوتر المحمولة المشتراة عبر منصاتها الإلكترونية باستخدام هويات مزيفة وشركات وهمية.

وأكدت الشركة أن الكوريين الشماليين يقومون بإعادة توجيه هذه الأجهزة لتشغيل عمليات احتيال وبرمجيات خبيثة من مواقع خارج الولايات المتحدة.

آلية عمل الشبكات الإجرامية

تعتمد هذه المزارع على شراء كميات ضخمة من الأجهزة الرخيصة من علامات تجارية مختلفة، ثم نقلها إلى مواقع سرية حيث تُستخدم في إنشاء شبكات بوتات وهجمات DDoS وسرقة البيانات المالية. 

وأشارت أمازون إلى أن الأجهزة تُشحن عبر شركات شحن دولية لتجنب الكشف عن الوجهة الحقيقية.

إجراءات أمازون الأمنية

رداً على التهديد، أعلنت أمازون عن تعزيز آليات الكشف عن الشراء المشبوه، بما في ذلك مراقبة أنماط الشراء الكبيرة والتحقق من صحة الهويات التجارية.

 كما طلبت الشركة من بائعي الجهاز الإبلاغ عن أي معاملات غير عادية، مع التعاون مع السلطات الأمريكية والدولية لمكافحة هذه الشبكات.

تهديدات أمنية أوسع

تُعد هذه العمليات جزءاً من استراتيجية كوريا الشمالية المعروفة لتمويل نظامها عبر الجرائم الإلكترونية، حيث ساهمت في جمع مئات الملايين من الدولارات سنوياً.

وسبق أن حذرت وزارة العدل الأمريكية من نفس الشبكات التي تستهدف منصات التجارة الإلكترونية الكبرى مثل أمازون وeBay.

تأثير على سوق الأجهزة

أدى الكشف عن هذه المزارع إلى ارتفاع في أسعار بعض نماذج أجهزة الكمبيوتر المحمولة الرخيصة، مع تقييد بعض العروض الترويجية من قبل أمازون.

 كما أكدت الشركة أنها تعمل على حماية العملاء الشرعيين من أي تأثيرات سلبية ناتجة عن هذه الإجراءات الأمنية.

تعاون دولي متوقع

من المتوقع أن يؤدي التحذير إلى تعزيز التعاون الدولي بين شركات التكنولوجيا والحكومات لمكافحة الجرائم الإلكترونية المدعومة من الدول. 

وأكدت أمازون التزامها بـ استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في كشف هذه الشبكات المعقدة في وقت مبكر.

