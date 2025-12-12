قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عليه قضايا والتضامن انتشلته من المقابر.. تفاصيل واقعة مسن بورسعيد
رغم أزمته مع ليفربول.. محمد صلاح يحصد جائزة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي
حقيقة اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية ضمن برنامج الطروحات
هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور بإطلالة كاجوال
هل عرفت الله؟.. خطيب المسجد النبوي: تتجلى عظمته في هذا الكون الفسيح
فوز مرشح مستقبل وطن وإعادة بين أبو العلا وجبيلي في أكتوبر| حصر عددي
فرنسا... هجوم سيبراني يستهدف خوادم وزارة الداخلية
نينا مغربي تخطف الأنظار بمهرجان مراكش السينمائي وتشارك في قمة بريدج 2025
نقيب العلاج الطبيعي: قصر "التغذية العلاجية" على خريجى 3 كليات انتصار للمهنة
أردوغان: وقف إطلاق النار في غزة هشّ.. وتركيا مستعدة لقيادة مسارات السلام
ترامب: نحضر لمرحلة جديدة في غزة.. والسلام بالشرق الأوسط أقوى من أي وقت
بمشاركة ورعاية موسعة.. انطلاق فعاليات مؤتمر تحدي الإعاقة 2025
تكنولوجيا وسيارات

تجاوز أمازون وواتساب.. ChatGPT يدخل قائمة أكثر المواقع زيارة عالميا

ChatGPT يتفوق على أكبر المواقع الإلكترونية
ChatGPT يتفوق على أكبر المواقع الإلكترونية

حقق ChatGPT تقدما كبيرا في عالم الذكاء الاصطناعي، حيث تجاوز عدد زواره بعضا من أبرز المواقع الإلكترونية مثل أمازون وإكس وريديت وواتساب وويكيبيديا منذ منتصف عام 2024. 

وفقا لمنصة تحليلات الويب Similarweb، أصبح ChatGPT الآن خامس أكثر المواقع شهرة عالميا من حيث عدد الزيارات، ليحل خلف جوجل ويوتيوب وفيسبوك وإنستجرام في سبتمبر 2025.

زيادة ملحوظة في الزيارات

شهدت الزيارات إلى جميع روبوتات الدردشة الرائدة ارتفاعا بنسبة 76% على أساس سنوي، بينما زادت جلسات التطبيقات المحمولة سبع مرات، كما أفادت التقارير من Similarweb.

جذب ChatGPT بمفرده حوالي 6.3 مليار زيارة في شهر سبتمبر الماضي، ما يمثل 76% من إجمالي الزيارات إلى منصات الذكاء الاصطناعي التوليدي. 

في المقابل، جاء نموذج جوجل Gemini في المركز الثاني، حيث استقطب أكثر من مليار مستخدم، بما يعادل 12.57% من إجمالي الزيارات.

المنافسة الشرسة في السوق

لم تتمكن أي منصة روبوت دردشة أخرى من جذب حصة كبيرة من الزوار بمفردها، فقد استحوذ DeepSeek الصيني على نحو 4% من إجمالي الزيارات إلى منصات الذكاء الاصطناعي، بينما جمعت أدوات مثل Grok من إكس وPerplexity محرك البحث الذكي حوالي 2% من الزيارات.

تغيرات في التركيبة العمرية للمستخدمين

أظهر التقرير أيضا تنوعا متزايدا في جمهور روبوتات الدردشة خلال العامين الماضيين، في عام 2023، كان 61% من المستخدمين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما، لكن هذه النسبة انخفضت إلى 53% في عام 2025، مع زيادة في التبني من قبل الفئات العمرية الأكبر، الآن، يشكل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 45 عاما حوالي 30% من إجمالي المستخدمين.

تحذيرات من المنافسة

على الرغم من هيمنة ChatGPT في السوق، كشفت التقارير عن أن سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، قد أعلن عن حالة "رمز أحمر" في الشركة هذا الأسبوع، مطالبا بتكثيف الجهود لتحسين تجربة المستخدم في روبوت الدردشة الشركة الرئيسي. 

تأتي هذه التحذيرات في وقت تشهد فيه المنافسة من منصات مثل Google Gemini 3، الذي تم إطلاقه الشهر الماضي، أداء مميزا على العديد من المقاييس.

يظل ChatGPT في صدارة المنافسة، لكن هذا التطور يعكس التحديات المستمرة التي تواجه OpenAI في الحفاظ على مكانتها في سوق روبوتات الدردشة سريع النمو.

ChatGPT منصات الذكاء الاصطناعي Google Gemini هيمنة ChatGPT روبوتات الدردشة

