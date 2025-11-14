قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سوريا تنفي تعاون أحمد الشرع مع واشنطن ضد داعش والقاعدة في 2016
رجب نبيل يحرز هدف التعادل لمنتخب مصر في شباك الجزائر
النقض توضح شروط انتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر
دجال وعايز الجـ نس .. النقض توضح العقوبة لأعمال السحر واستغلال النساء
رجال يد الأهلي| كاستيلو: الفوز بالسوبر مجرد بداية للتتويج بالمزيد من البطولات
الجزائر تتقدم بالهدف الثاني على منتخب مصر الثاني وديا
سعر الدولار مساء اليوم 14-11-2025
يوسف ابراهيم يتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة الصين المفتوحة 2025
تطهير عرقي وأوضاع إنسانية كارثية في الفاشر السودانية.. مراسل القاهرة الإخبارية يكشف التفاصيل
سيدنا محمد تعرض له.. عالم أزهري يوجه نصيحة للوقاية من السحر
تصعيد جديد في أزمة شركة يوتن للدهانات ونقابة المهندسين
حازم إمام ينعى محمد صبري: أحرف وأحسن واحد في جيلنا.. ولم يأخذ حقه إعلاميًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

تعرف على الطريقة.. كيف تتحدث مع ChatGPT مجانا داخل واتساب؟

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة OpenAI، أنها ستقوم بإيقاف الوصول المجاني إلى روبوت الدردشة ChatGPT داخل تطبيق واتساب اعتبارا من 15 يناير 2026، وذلك بعد تغييرات في سياسات منصة واتساب المملوكة لشركة ميتا (فيسبوك سابقا).

ويأتي هذا القرار بعد أشهر من إتاحة ChatGPT عبر واتساب، في إطار سعي OpenAI لتوسيع حضور روبوتها الذكي خارج التطبيقات الرسمية على الويب والهواتف المحمولة، وصولا إلى منصات مثل مايكروسوفت كوبايلوت ومساعد سيري من آبل.

ميزة ChatGPT داخل واتساب

يتيح ChatGPT للمستخدمين التفاعل مع الذكاء الاصطناعي مباشرة داخل محادثاتهم اليومية على واتساب، بنفس طريقة التحدث مع أي جهة اتصال أخرى.

يمكن إضافة ChatGPT إلى قائمة جهات الاتصال من خلال الرقم الدولي 1-800-242-8478 (1-800-ChatGPT)، ثم بدء المحادثة بشكل مباشر.

ويوفر ChatGPT داخل واتساب معظم الميزات المتاحة في التطبيق الرسمي، مثل:

- الإجابة على الأسئلة وتلخيص النصوص.

- الترجمة وتحرير النصوص.

- توليد الأفكار والمساعدة في البرمجة.

- البحث عبر الإنترنت وجلب آخر الأخبار أو المعلومات.

- تحليل الصور عبر الكاميرا المدمجة.

- إنشاء الصور من خلال الأوامر النصية.

كما يمكن للمستخدمين ربط حساباتهم في ChatGPT بالتطبيق داخل واتساب لمزامنة المحادثات والحصول على مزايا إضافية مثل نطاق استخدام أوسع والوصول إلى النماذج الأكثر ذكاء.

إيقاف الخدمة المجانية

أكدت OpenAI أن تغيير سياسات واتساب من قبل ميتا هو السبب وراء إيقاف النسخة المجانية من ChatGPT داخل التطبيق، وحتى موعد الإيقاف في منتصف يناير 2026، سيظل بإمكان المستخدمين الاستفادة من الخدمة مجانا.

وبعد ذلك، سيكون الوصول إلى ChatGPT عبر واتساب مرتبطا بحسابات المستخدمين المدفوعة أو من خلال قنوات بديلة توفرها الشركة.

انتشار واسع وتجربة مريحة

يذكر أن واتساب يعد من أكثر تطبيقات المراسلة استخداما في العالم، حيث يستخدمه مليارات الأشخاص على أنظمة أندرويد وiOS والويب، ما جعل وجود ChatGPT عليه خطوة استراتيجية لتوسيع تجربة الذكاء الاصطناعي ضمن التطبيقات اليومية.

ورغم قرب انتهاء النسخة المجانية، فإن التكامل بين الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الاجتماعية يتوقع أن يستمر بالاتساع، مع تزايد الاهتمام بجعل روبوتات المحادثة جزءا من التواصل الرقمي اليومي.

