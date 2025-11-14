تعرف على الطريقة.. كيف تتحدث مع ChatGPT مجانا داخل واتساب؟

أعلنت شركة OpenAI، أنها ستقوم بإيقاف الوصول المجاني إلى روبوت الدردشة ChatGPT داخل تطبيق واتساب اعتبارا من 15 يناير 2026، وذلك بعد تغييرات في سياسات منصة واتساب المملوكة لشركة ميتا (فيسبوك سابقا).

ويأتي هذا القرار بعد أشهر من إتاحة ChatGPT عبر واتساب، في إطار سعي OpenAI لتوسيع حضور روبوتها الذكي خارج التطبيقات الرسمية على الويب والهواتف المحمولة، وصولا إلى منصات مثل مايكروسوفت كوبايلوت ومساعد سيري من آبل.

ميزة ChatGPT داخل واتساب

يتيح ChatGPT للمستخدمين التفاعل مع الذكاء الاصطناعي مباشرة داخل محادثاتهم اليومية على واتساب، بنفس طريقة التحدث مع أي جهة اتصال أخرى.

يمكن إضافة ChatGPT إلى قائمة جهات الاتصال من خلال الرقم الدولي 1-800-242-8478 (1-800-ChatGPT)، ثم بدء المحادثة بشكل مباشر.

ويوفر ChatGPT داخل واتساب معظم الميزات المتاحة في التطبيق الرسمي، مثل:

- الإجابة على الأسئلة وتلخيص النصوص.

- الترجمة وتحرير النصوص.

- توليد الأفكار والمساعدة في البرمجة.

- البحث عبر الإنترنت وجلب آخر الأخبار أو المعلومات.

- تحليل الصور عبر الكاميرا المدمجة.

- إنشاء الصور من خلال الأوامر النصية.

كما يمكن للمستخدمين ربط حساباتهم في ChatGPT بالتطبيق داخل واتساب لمزامنة المحادثات والحصول على مزايا إضافية مثل نطاق استخدام أوسع والوصول إلى النماذج الأكثر ذكاء.

إيقاف الخدمة المجانية

أكدت OpenAI أن تغيير سياسات واتساب من قبل ميتا هو السبب وراء إيقاف النسخة المجانية من ChatGPT داخل التطبيق، وحتى موعد الإيقاف في منتصف يناير 2026، سيظل بإمكان المستخدمين الاستفادة من الخدمة مجانا.

وبعد ذلك، سيكون الوصول إلى ChatGPT عبر واتساب مرتبطا بحسابات المستخدمين المدفوعة أو من خلال قنوات بديلة توفرها الشركة.

انتشار واسع وتجربة مريحة

يذكر أن واتساب يعد من أكثر تطبيقات المراسلة استخداما في العالم، حيث يستخدمه مليارات الأشخاص على أنظمة أندرويد وiOS والويب، ما جعل وجود ChatGPT عليه خطوة استراتيجية لتوسيع تجربة الذكاء الاصطناعي ضمن التطبيقات اليومية.

ورغم قرب انتهاء النسخة المجانية، فإن التكامل بين الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الاجتماعية يتوقع أن يستمر بالاتساع، مع تزايد الاهتمام بجعل روبوتات المحادثة جزءا من التواصل الرقمي اليومي.