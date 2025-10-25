قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النصر يعزز صدارته للدوري السعودي بالفوز على الحزم بثنائية نظيفة
وحشتنا.. إعلامي: النهاردة محمد سلام واقف قدام رئيس الجمهورية وبيقدم فنه بمنتهى البساطة
تهديد مصري عربي بالنظر في الاتفاقيات مع إسرائيل.. أبو الغيط يكشف مفاجأة
العالم سيقف في وجه إسرائيل.. أبو الغيط: قطاع غزة سيتحرر بالكامل
سموتريتش: فرض السيادة في الضفة الغربية ضرورة وجودية لإسرائيل
بمشاركة محمد صلاح .. ليفربول يتأخر 2-1 أمام برنتفورد بالدوري الإنجليزي
يوم افتتاح المتحف المصري الكبير .. عمرو أديب: زلزال في العالم السبت المقبل
سلالة غامضة تثير القلق.. معلومات لا تعرفها عن تفشي الدفتيريا في أوروبا
لميس الحديدي عن احتفالية وطن السلام: القضية الفلسطينية أمن قومي لمصر
أبو الغيط: ترامب متحمس لقيادة لجنة السلام من أجل استقرار غزة
أبو الغيط: الأمن والإستقرار في غزة تعرضا لهزة كبيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ChatGPT يودع واتساب بعد أقل من عام على إطلاقه

ChatGPT
ChatGPT
احمد الشريف

أعلنت شركة OpenAI رسميًا عن توقف عمل ChatGPT على تطبيق واتساب التابع لشركة ميتا، وذلك بدءًا من 15 يناير 2026، أي بعد أقل من عام على إطلاق التكامل بين المنصتين الذي حقق شعبية كبيرة في أوساط المستخدمين حول العالم.​

تفاصيل القرار وأسبابه

أوضح بيان OpenAI أن خطوة إيقاف الخدمة جاءت نتيجة تغييرات في سياسات وشروط استخدام واتساب الجديدة، والتي فرضت قيودًا صارمة على مساعدات الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة من الأطراف الثالثة. 

ورغم رغبة OpenAI القوية في استمرار تقديم ChatGPT على واتساب، إلا أن السياسات المحدثة من ميتا فرضت ضرورة سحب الخدمة من المنصة الأشهر عالميًا للتراسل الفوري.​

من جانبها أكدت ميتا أنها لن تسمح بمساعدات AI عامة مثل ChatGPT على واتساب، في ظل عملها على تطوير حلول ذكاء اصطناعي خاصة بها لدعم المنصة مستقبلاً، ما دفع OpenAI للتركيز على جعل تجربة الانتقال سلسة للمستخدمين.

آلية الانتقال وحقوق المستخدم

ذكرت OpenAI أن من يرغب في الاحتفاظ بسجل محادثاته مع ChatGPT عبر واتساب يمكنه ربط حسابه الأساسي في ChatGPT من داخل ملف اتصال الروبوت في واتساب، ليتم دمج المحادثات مع الحساب الرئيسي لمنصة ChatGPT.

 إلا أنه لا توجد طريقة آلية لنقل المحادثات القديمة بعد الموعد النهائي، وذلك لعدم توفر خاصية تصدير الدردشات من واتساب.​

التأثير والبدائل

خلال فترة عمل ChatGPT على واتساب، استفاد أكثر من 50 مليون مستخدم من قدراته في الإجابة والإبداع وتحليل الملفات ضمن تجربة تراسل اعتيادية. 

ومع توقف هذه الخدمة سيظل ChatGPT متاحًا عبر تطبيقاته الأصلية على الهواتف وأنظمة التشغيل والويب، ما سيوفر خيارات بديلة للراغبين في مواصلة الاستفادة منه خارج نطاق واتساب.​

تشير هذه الخطوة إلى اشتداد المنافسة بين شركات التقنية الكبرى على سوق المساعدات الذكية، كما تعكس حرص كل طرف على حماية منصته وسياساتها مع التوجه أكثر نحو حلول الذكاء الاصطناعي الحصرية لكل منصة. 

ولن يتأثر مستخدمو ChatGPT على باقي التطبيقات أو المنصات بهذا القرار.

ChatGPT شركة OpenAI واتساب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

التقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية.. الشروط والفئات والرسوم

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

الأنبا أنطونيوس مرقس

الكنيسة القبطية تودعه.. وفاة الأنبا أنطونيوس مرقس عن عمر 89 عامًا

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

مدبولي

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

صورة ارشيفية

معملتش الغدا.. القصة الكاملة في واقعة قطع أذن فتاة الاسكندرية

تشييع جثمان شاب في المنوفية

جنازة مهيبة.. أهالي قرية بالمنوفية يودعون شابا قتل على يد زميله

ترشيحاتنا

أرشيفية

ترامب في لقاء مع أمير قطر: سنرسل قوات إلى غزة إذا اقتضت الضرورة

وزيرا الخارجية والطيران المدنى يستقبلان سفراء الدول الغربية والافريقية

وزيرا الخارجية والطيران المدنى يستقبلان سفراء الدول الغربية والأفريقية

أرشيفية

جيش الإحتلال يعلن اغتيال عنصر في الجهاد الإسلامي بغارة وسط قطاع غزة

بالصور

معلومات لا تعرفها عن تفشّي الدفتيريا الجديد في أوروبا.. سلالة غامضة تُثير القلق بين الخبراء

ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟

سلالة غامضة تثير القلق.. معلومات لا تعرفها عن تفشي الدفتيريا في أوروبا

ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟
ما هو مرض الدفتيريا؟

اكتشاف مذهل.. عقار الإيبوبروفين يخفف الألم و يحارب السرطان

كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟
كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟
كيف يعمل الإيبوبروفين في القضاء على السرطلن؟

ليست تجربة بل أسلوب حياة.. فوائد مذهلة لامتلاك حيوان أليف.. يحسّن صحتك ويقلل خطر أمراض القلب

الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر
الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر
الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر

فيديو

المتحف المصري الكبير

مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج خلال 60 يومًا بسبب فيديو مخل.. ما القصة؟

ايمان عبد اللطيف

دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟

منال سلامة

منال سلامة: بنتي هى اللى بتحاسب على مشاريب عيلة أديب والناس أصبحوا بلا قلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد