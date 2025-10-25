ChatGPT يودع واتساب بعد أقل من عام على إطلاقه

أعلنت شركة OpenAI رسميًا عن توقف عمل ChatGPT على تطبيق واتساب التابع لشركة ميتا، وذلك بدءًا من 15 يناير 2026، أي بعد أقل من عام على إطلاق التكامل بين المنصتين الذي حقق شعبية كبيرة في أوساط المستخدمين حول العالم.​

تفاصيل القرار وأسبابه

أوضح بيان OpenAI أن خطوة إيقاف الخدمة جاءت نتيجة تغييرات في سياسات وشروط استخدام واتساب الجديدة، والتي فرضت قيودًا صارمة على مساعدات الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة من الأطراف الثالثة.

ورغم رغبة OpenAI القوية في استمرار تقديم ChatGPT على واتساب، إلا أن السياسات المحدثة من ميتا فرضت ضرورة سحب الخدمة من المنصة الأشهر عالميًا للتراسل الفوري.​

من جانبها أكدت ميتا أنها لن تسمح بمساعدات AI عامة مثل ChatGPT على واتساب، في ظل عملها على تطوير حلول ذكاء اصطناعي خاصة بها لدعم المنصة مستقبلاً، ما دفع OpenAI للتركيز على جعل تجربة الانتقال سلسة للمستخدمين.

آلية الانتقال وحقوق المستخدم

ذكرت OpenAI أن من يرغب في الاحتفاظ بسجل محادثاته مع ChatGPT عبر واتساب يمكنه ربط حسابه الأساسي في ChatGPT من داخل ملف اتصال الروبوت في واتساب، ليتم دمج المحادثات مع الحساب الرئيسي لمنصة ChatGPT.

إلا أنه لا توجد طريقة آلية لنقل المحادثات القديمة بعد الموعد النهائي، وذلك لعدم توفر خاصية تصدير الدردشات من واتساب.​

التأثير والبدائل

خلال فترة عمل ChatGPT على واتساب، استفاد أكثر من 50 مليون مستخدم من قدراته في الإجابة والإبداع وتحليل الملفات ضمن تجربة تراسل اعتيادية.

ومع توقف هذه الخدمة سيظل ChatGPT متاحًا عبر تطبيقاته الأصلية على الهواتف وأنظمة التشغيل والويب، ما سيوفر خيارات بديلة للراغبين في مواصلة الاستفادة منه خارج نطاق واتساب.​

تشير هذه الخطوة إلى اشتداد المنافسة بين شركات التقنية الكبرى على سوق المساعدات الذكية، كما تعكس حرص كل طرف على حماية منصته وسياساتها مع التوجه أكثر نحو حلول الذكاء الاصطناعي الحصرية لكل منصة.

ولن يتأثر مستخدمو ChatGPT على باقي التطبيقات أو المنصات بهذا القرار.