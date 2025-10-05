Sora من OpenAI يتحول إلى منصة اجتماعية تنافس تيك توك

في الرابع من أكتوبر 2025 بدأت منصة Sora من OpenAI، التي انطلقت أساسًا كأداة لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي، تطوّر نفسها بقوة لتصبح شبكة اجتماعية متكاملة تُنافس منصات الفيديو القصير الرائدة كسوشيال ميديا TikTok.

أصبح بوسع المستخدمين الآن إنشاء ملفات شخصية والدخول إلى آلاف المجتمعات القائمة على الاهتمامات والهوايات، إلى جانب مشاركة وإبداء الإعجاب بالفيديوهات الذكية المولّدة بشكل تلقائي.

خوارزميات اقتراح أكثر ذكاءً وتناغمًا مع السوق

تتفوق Sora بفضل خوارزميات توصيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تمكّن التطبيق من فهم احتياجات المستخدمين بشكل غير مسبوق، فتعرض عليهم مقاطع وفيديوهات تحاكي شخصياتهم واهتماماتهم بدقة عالية.

لا يحتاج المستخدم إلى البحث اليدوي كثيرًا، فالتطبيق يقترح عليه كل جديد من خلال تحليل عاداته وعلاقاته الاجتماعية.

تفاعل اجتماعي مؤثر وقنوات جديدة للإبداع

تسعى OpenAI لجعل Sora منصة تفاعلية بكل معنى الكلمة، حيث يمكن للمتابعين التعليق على المقاطع، إرسال الرسائل، واستضافة مسابقات للمحتوى الإبداعي.

وتتيح المنصة للمبدعين أدوات تحرير متقدمة لتحسين الفيديوهات ومؤثرات صوتية وبصرية تحت إدارة الذكاء الاصطناعي، ما يجعل تجربة الإنشاء أكثر سهولة وإبداعًا.

آفاق المنافسة وتوقعات المستقبل

يرى خبراء التكنولوجيا أن اتجاه Sora لدمج المزايا الاجتماعية مع إمكانيات الذكاء الاصطناعي قد يغيّر من ديناميكية المنافسة داخل سوق المحتوى المرئي.

إذ يتوقع أن تستقطب المنصة ملايين المستخدمين وقطاعًا جديدًا من صُنّاع الفيديو، خاصة أولئك الذين يسعون لصناعة محتوى فريد وجذاب عبر الذكاء الاصطناعي.

وقد يشكل هذا التوجّه نقطة انطلاق لتحولات أعمق في هيكل منصات التواصل الاجتماعي التقليدية والجديدة على حد سواء.