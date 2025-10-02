أخبار التكنولوجيا | تيسير وصول بيانات ويكيبيديا لأنظمة الذكاء الاصطناعي.. تطبيق “سورا” الجديد من OpenAI يثير الجدل بمقاطع ديب فيك مبتكرة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
موقف مرعب.. انفجار بطارية خاتم سامسونج "Galaxy Ring" في إصبع مرتديه
أصبح خاتم سامسونج "Galaxy Ring" الذكي محط أنظار الجميع بعد تعرض أحد مستخدميه لمشكلة خطيرة في البطارية، ما أدى إلى خطر صحي كبير.
مشروع جديد يجعل بيانات "ويكيبيديا" أكثر وصولا لأنظمة الذكاء الاصطناعي
أعلنت ويكيميديا، عن إطلاق قاعدة بيانات جديدة تهدف إلى جعل معارف ويكيبيديا أكثر سهولة للوصول من قبل نماذج الذكاء الاصطناعي.
تطبيق “سورا” الجديد من OpenAI يثير الجدل بمقاطع ديب فيك مبتكرة
أطلق تطبيق “سورا” الجديد من OpenAI، الذي يشبه تطبيق تيك توك في تنسيقه، موجة من الجدل منذ أقل من 24 ساعة من إطلاقه للجمهور في فترة الوصول المبكر.
بريطانيا تضغط مجددا على آبل للوصول إلى بيانات المستخدمين
جددت الحكومة البريطانية مواجهتها مع شركة آبل بشأن الوصول إلى بيانات مستخدميها، من خلال مطالبتها بإنشاء “باب خلفي” في خدمة تخزين السحابة الخاصة بها، موجهة طلبها للمستخدمين البريطانيين فقط.
ميتا تخطط لبيع إعلانات موجهة استنادا لمحادثاتك مع الذكاء الاصطناعي
أعلنت شركة “ميتا” Meta، أنها ستبدأ في استخدام البيانات التي تجمعها من تفاعلات المستخدمين مع منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لبيع إعلانات موجهة عبر منصاتها الاجتماعية.
بمواصفات قوية وسعر مغري.. ريلمي تطلق هاتفها الاقتصادي الجديد Realme 15x
أعلنت شركة ريلمي، رسميا عن إطلاق هاتفها الاقتصادي الجديد Realme 15x، والذي يأتي بسعر مناسب لكن مع مواصفات مميزة تشمل شاشة سلسة، بطارية ضخمة، وتصميم قوي.
جوجل تدمج إمكانات Gemini في منتجات Google Home وNest
في خطوة جديدة لمنافسة آمازون، أزاحت جوجل الستار عن أحدث منتجاتها من أجهزة Google Home و Nest، مع دمج تقنيتها الجديدة في الذكاء الاصطناعي Gemini AI، كما أعلنت الشركة عن تحديثات في منصة Google Home البرمجية واستراتيجيتها الجديدة في عصر الذكاء الاصطناعي.
أراتاي يتحدي واتساب.. مقارنة بين تطبيق المراسلة الهندي والعالمي
في الوقت الذي يهيمن فيه واتساب على سوق تطبيقات المراسلة عالميا، يظهر تطبيق أراتاي Arattai، كخيار قوي للمستخدمين في الهند، مع تركيزه على الخصوصية وتخزين البيانات على خوادم محلية، إليكم مقارنة بين التطبيقين.