أخبار التكنولوجيا | تيسير وصول بيانات ويكيبيديا لأنظمة الذكاء الاصطناعي.. تطبيق “سورا” الجديد من OpenAI يثير الجدل بمقاطع ديب فيك مبتكرة

تكريم يليق بالعزيمة.. 4 هدايا من شيخ الأزهر لـ«محاربة السرطان» آية مهنى
القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر
إحالة مسؤولين بوحدة طب الأسرة بدمياط للتحقيق بسبب ضعف الإشراف وكثرة الغياب
الرعب يضرب بريطانيا.. مقـ.ـتل وإصابة 5 أشخاص في هجوم أمام كنيس يهودي بمانشستر
عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة
طلقني يا أخي مش عايزة أعيش معاك .. جريمة زوجية صادمة بسبب كلمتين بالغربية
آخر مستجدات مشروع حياة كريمة بكفر سعد في دمياط
القبض على أهل طالبة ضربوا معلما في حوش المدرسة لسبب صادم .. صور
رئيس هيئة الدواء: نحرص على توسيع مجالات التعاون مع السودان
بدعوة من النقابات العمالية.. موجة جديدة من المظاهرات والإضرابات في فرنسا ضد خطط الحكومة التقشفية للميزانية
خطوة بخطوة.. طريقة التقديم على وظائف بنك مصر 2025 والأوراق المطلوبة
الكاميرا صورتهم.. القبض على شخصين تعاطيا مخدرات أمام مدرسة ببولاق الدكرور
نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

موقف مرعب.. انفجار بطارية خاتم سامسونج "Galaxy Ring" في إصبع مرتديه
 

أصبح خاتم سامسونج "Galaxy Ring" الذكي محط أنظار الجميع بعد تعرض أحد مستخدميه لمشكلة خطيرة في البطارية، ما أدى إلى خطر صحي كبير.


مشروع جديد يجعل بيانات "ويكيبيديا" أكثر وصولا لأنظمة الذكاء الاصطناعي
 

أعلنت ويكيميديا، عن إطلاق قاعدة بيانات جديدة تهدف إلى جعل معارف ويكيبيديا أكثر سهولة للوصول من قبل نماذج الذكاء الاصطناعي.


تطبيق “سورا” الجديد من OpenAI يثير الجدل بمقاطع ديب فيك مبتكرة
 

أطلق تطبيق “سورا” الجديد من OpenAI، الذي يشبه تطبيق تيك توك في تنسيقه، موجة من الجدل منذ أقل من 24 ساعة من إطلاقه للجمهور في فترة الوصول المبكر. 


بريطانيا تضغط مجددا على آبل للوصول إلى بيانات المستخدمين
 

جددت الحكومة البريطانية مواجهتها مع شركة آبل بشأن الوصول إلى بيانات مستخدميها، من خلال مطالبتها بإنشاء “باب خلفي” في خدمة تخزين السحابة الخاصة بها، موجهة طلبها للمستخدمين البريطانيين فقط.

ميتا تخطط لبيع إعلانات موجهة استنادا لمحادثاتك مع الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة “ميتا” Meta، أنها ستبدأ في استخدام البيانات التي تجمعها من تفاعلات المستخدمين مع منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لبيع إعلانات موجهة عبر منصاتها الاجتماعية.

بمواصفات قوية وسعر مغري.. ريلمي تطلق هاتفها الاقتصادي الجديد Realme 15x
 

أعلنت شركة ريلمي، رسميا عن إطلاق هاتفها الاقتصادي الجديد Realme 15x، والذي يأتي بسعر مناسب لكن مع مواصفات مميزة تشمل شاشة سلسة، بطارية ضخمة، وتصميم قوي.

جوجل تدمج إمكانات Gemini في منتجات Google Home وNest

في خطوة جديدة لمنافسة آمازون، أزاحت جوجل الستار عن أحدث منتجاتها من أجهزة Google Home و Nest، مع دمج تقنيتها الجديدة في الذكاء الاصطناعي Gemini AI، كما أعلنت الشركة عن تحديثات في منصة Google Home البرمجية واستراتيجيتها الجديدة في عصر الذكاء الاصطناعي.

أراتاي يتحدي واتساب.. مقارنة بين تطبيق المراسلة الهندي والعالمي

في الوقت الذي يهيمن فيه واتساب على سوق تطبيقات المراسلة عالميا، يظهر تطبيق أراتاي Arattai، كخيار قوي للمستخدمين في الهند، مع تركيزه على الخصوصية وتخزين البيانات على خوادم محلية، إليكم مقارنة بين التطبيقين.
 

