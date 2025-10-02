قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنفينيكس تنظم ورشة عمل للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع اليونسكو في الجامعة الكندية
خالد مرتجي أساسي.. ماذا تغير في قائمة الخطيب منذ انتخابات 2017؟
أبو العلا: نحن مع أي تعديلات لتحقيق مزيد من العدالة والحفاظ على حقوق الإنسان
ليلى عبد اللطيف تتوقع عودة زواج ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة
للرجال والسيدات.. 10 فوائد مذهلة تجعل شاي الكركدية مشروبا خارقا
المشاط: لدينا قوى بشرية هائلة وفرنسا تُدعم مشروعاتنا ذات الأولوية
مدير الـ IMB: نعمل على تطوير معايير احترافية تسهم في رفع ‏جودة الخدمات التسويقية دوليًا‎
وكيل النواب: ملاحظات رئيس الجمهورية تمنع أي لبس أو غموض بقانون الإجراءات الجنائية
بعد مشاركته في أسطول الصمود.. فنان تونسي يستغيث ويعلن اختطافه من الاسرائليين
حنفي جبالي: ملاحظات الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية تجسد أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية
مصر وفرنسا تعلنان خطة استثمارية استراتيجية بـ4 مليارات يورو حتى 2030
وزير العدل يتراجع عن رفضه لعدد من المواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بمواصفات قوية وسعر مغري.. ريلمي تطلق هاتفها الاقتصادي الجديد Realme 15x

Realme 15x
Realme 15x
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة ريلمي، رسميا عن إطلاق هاتفها الاقتصادي الجديد Realme 15x، والذي يأتي بسعر مناسب لكن مع مواصفات مميزة تشمل شاشة سلسة، بطارية ضخمة، وتصميم قوي.

مواصفات Realme 15x

يأتي الهاتف الجديد من ريلمي Realme 15x، بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.8 بوصة بمعدل تحديث 144 هرتز في الثانية، وبدقة HD+ مع سطوع يصل إلى 1200 شمعة في المتر المربع. 

تحت الغطاء، يعمل هاتف Realme 15x بمعالج ميدياتك Dimensity 6300 SoC، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت، كما يمكن للمستخدم توسيع الذاكرة حتى 2 تيرابايت عبر بطاقة microSD.

يحتوي هاتف Realme 15x، ببطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 60 وات عبر منفذ شحن من نوع USB-C.

Realme 15x

بالنسبة للكاميرات، يحتوي هاتف Realme 15x على كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، بينما الكاميرا الأمامية للصور الشخصية ومكالمات الفيديو هي أيضا بدقة 50 ميجابكسل.

يتميز هاتف Realme 15x بتصميم قوي بفضل تصنيف IP68 + IP69 لمقاومة الماء والغبار، بالإضافة إلى شهادة MIL-STD 810H لمتانة عالية ضد الصدمات والعوامل البيئية القاسية.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 15 مع واجهة ريلمي Realme UI 6 المخصصة، تشمل الميزات الأخرى ماسح بصمة جانبي، بلوتوث 5.3، واي فاي مزدوج النطاق، ودعم شريحتي SIM هجينة.

يتوافر هاتف ريلمي Realme 15x للبيع في الهند بثلاثة ألوان هي الأزرق والأزق المائي والأحمر المارون، بأسعار تبدأ من حوالي 192 دولار أمريكي للنسخة بسعة 6 + 128 جيجابايت، بينما نسخة 8 + 128 جيجابايت و 8 + 256 جيجابايت ستكون بسعر حوالي 203 دولار أمريكي و حوالي 225 دولار أمريكي على التوالي.

ريلمي Realme 15x مواصفات Realme 15x سعر Realme 15x

كلب ينهي حياة صاحبته

‎كلب يتسبب في وفاة مالكته خلال عراك على ناجيت ماكدونالدز

ذهب

توقف موجة صعود قياسي للذهب مع ارتفاع الدولار

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

