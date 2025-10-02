بمواصفات قوية وسعر مغري.. ريلمي تطلق هاتفها الاقتصادي الجديد Realme 15x

أعلنت شركة ريلمي، رسميا عن إطلاق هاتفها الاقتصادي الجديد Realme 15x، والذي يأتي بسعر مناسب لكن مع مواصفات مميزة تشمل شاشة سلسة، بطارية ضخمة، وتصميم قوي.

مواصفات Realme 15x

يأتي الهاتف الجديد من ريلمي Realme 15x، بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.8 بوصة بمعدل تحديث 144 هرتز في الثانية، وبدقة HD+ مع سطوع يصل إلى 1200 شمعة في المتر المربع.

تحت الغطاء، يعمل هاتف Realme 15x بمعالج ميدياتك Dimensity 6300 SoC، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت، كما يمكن للمستخدم توسيع الذاكرة حتى 2 تيرابايت عبر بطاقة microSD.

يحتوي هاتف Realme 15x، ببطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 60 وات عبر منفذ شحن من نوع USB-C.

Realme 15x

بالنسبة للكاميرات، يحتوي هاتف Realme 15x على كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، بينما الكاميرا الأمامية للصور الشخصية ومكالمات الفيديو هي أيضا بدقة 50 ميجابكسل.

يتميز هاتف Realme 15x بتصميم قوي بفضل تصنيف IP68 + IP69 لمقاومة الماء والغبار، بالإضافة إلى شهادة MIL-STD 810H لمتانة عالية ضد الصدمات والعوامل البيئية القاسية.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 15 مع واجهة ريلمي Realme UI 6 المخصصة، تشمل الميزات الأخرى ماسح بصمة جانبي، بلوتوث 5.3، واي فاي مزدوج النطاق، ودعم شريحتي SIM هجينة.

يتوافر هاتف ريلمي Realme 15x للبيع في الهند بثلاثة ألوان هي الأزرق والأزق المائي والأحمر المارون، بأسعار تبدأ من حوالي 192 دولار أمريكي للنسخة بسعة 6 + 128 جيجابايت، بينما نسخة 8 + 128 جيجابايت و 8 + 256 جيجابايت ستكون بسعر حوالي 203 دولار أمريكي و حوالي 225 دولار أمريكي على التوالي.