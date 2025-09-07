ريلمي تطلق إصدارا خاصا من Realme Neo 7 Turbo مع ميزات AI

أطلقت شركة ريلمي Realme، بالتعاون مع China Mobile إصدارا خاصا من هاتفها Realme Neo 7 Turbo في السوق الصينية، تحت اسم Realme Neo 7 Turbo AI Edition.

يندرج إصدار ريلمي الجديد ضمن حملة تسويقية موجهة تعرف باسم M-Zone، حيث تم تصميم الهاتف ليأتي بخصائص مخصصة لمستخدمي مشغل الاتصالات الصيني، مع دمج مباشر لتطبيقات وخدمات China Mobile في نظام التشغيل.

مواصفات Realme Neo 7 Turbo AI Edition

يختلف إصدار AI Edition عن النسخة العادية من ريلمي Neo 7 Turbo من حيث تجربة الاستخدام المخصصة، فعلى سبيل المثال، يحمل الهاتف شعار China Mobile على الجهة الخلفية.

ويحتوي على عدد من التطبيقات المثبتة مسبقا مثل Mango TV لمشاهدة المحتوى الترفيهي، وMigu Video وMigu Sports لتقديم خدمات الفيديو والبث الرياضي، بالإضافة إلى Migu Quick Games المخصصة للألعاب السريعة، مما يشير إلى أن الهاتف موجه نحو المستخدمين المهتمين بالمحتوى الرقمي والترفيه التفاعلي.

ويتضمن الهاتف لوحة خاصة تظهر عند السحب لليسار من الشاشة الرئيسية، تعرض خدمات Mango Card Club، وهي مساحة تروج للعروض والمحتوى الخاص بالمشغل.

Realme Neo 7 Turbo AI Edition

يركز هذا الإصدار على خمسة محاور أساسية في تجربة المستخدم، وهي الأداء العالي، والتفاعل الاجتماعي، والألعاب الإلكترونية، والتخزين السحابي، والتجربة الشخصية مع الشخصيات المؤثرة، وهي ميزة تستهدف فئة الشباب بشكل خاص في الصين، حيث تتيح نوعا من التفاعل أو المحاكاة مع شخصيات مشهورة عبر المحتوى الرقمي.

من الناحية التقنية، يحتفظ الهاتف بمواصفات نسخة Neo 7 Turbo الأصلية، إذ يأتي بمعالج ميدياتك Dimensity 9400e القوي، مما يجعله مناسبا للأداء الثقيل وتعدد المهام.

وبالإضافة إلى شاشة مسطحة بقياس 6.8 بوصة وتردد 144 هرتز، توفر تجربة عرض سلسة ومثالية للألعاب والفيديوهات.

أما البطارية تبلغ سعتها 7200 مللي أمبير وتدعم شحنا سريعا بقوة 100 وات، ما يسمح للمستخدم بشحن الهاتف في وقت قصير جدا، وهو أمر عملي في الاستخدام اليومي.

الكاميرا الخلفية مزدوجة وتضم مستشعرا رئيسيا بدقة 50 ميجابكسل مع تقنية التثبيت البصري OIS، ما يعزز جودة الصور والفيديوهات، خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ويتميز الهاتف بتقنية تعتيم عالية التردد تبلغ 4608 هرتز، تقلل من إجهاد العين عند الاستخدام الطويل، ويدعم معيار مقاومة الماء والغبار IP69، مما يجعله مناسبا للاستخدام في ظروف متنوعة.

تصميم الهاتف الشفاف من الخلف يظهر مكونات مثل ملف NFC وشعار DART، مما يمنحه مظهرا مستقبليا، كما يعمل الهاتف بواجهة Realme UI 6.0 التي تقدم تحسينات جديدة على مستوى التخصيص والأداء.