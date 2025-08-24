ريلمي تكشف عن هاتف جديد ببطارية 15000 مللي أمبير

بعد أيام من تشويقها لهاتف ذكي ببطارية تتجاوز سعتها 10000 مللي أمبير، كشفت شركة ريلمي Realme، رسميا عن تفاصيل أكثر بشأن هاتفها القادم.

ففي إعلان تشويقي جديد، أكدت ريلمي أن الهاتف التالي سيأتي ببطارية ضخمة تبلغ 15000 مللي أمبير، مع ظهور الرقم بشكل بارز على ظهر الهاتف في الصور الترويجية.

هاتف بمفهوم جديد وتصميم غير معتاد

ما يميز هذا الهاتف أنه يتفوق على معظم الهواتف المخصصة للاستخدامات القاسية، التي عادة ما تأتي بتصميم سميك وغير عملي بسبب حجم البطارية الكبير.

لكن في الصور التي نشرتها ريلمي، يبدو أن الهاتف الجديد لا يتمتع بسمك مبالغ فيه، وهو ما يشير إلى ابتكار تقني في طريقة دمج البطارية.

وتقول الشركة إن البطارية قادرة على تشغيل 50 ساعة من البث المتواصل للفيديو، وهو رقم مبهر، لكنه منطقي بالنظر إلى السعة الهائلة.

إعلان ريلمي

امتداد لتجارب سابقة

هذا الهاتف ليس أول تجربة من ريلمي في هذا المجال، ففي شهر مايو الماضي، استعرضت الشركة هاتفا تجريبيا ضمن سلسلة GT مزودا ببطارية 10000 مللي أمبير، تم تصنيعه باستخدام تقنية الأنود السيليكوني بنسبة 10% وكثافة طاقة تصل إلى 887Wh/L، وهي تعد الأعلى في الصناعة.

رغم قوة الأداء، كان الهاتف آنذاك بسمك 8.5 مم ووزن لا يتجاوز 200 جرام، مما جعله مريحا في الاستخدام مقارنة بهواتف البطارية الكبيرة.

ومن المرجح أن يستخدم الإصدار الجديد ببطارية 15000 مللي أمبير نفس التقنية، ولكن بسعة أكبر، ما يطرح تساؤلات حول الكيفية التي تمكنت بها ريلمي من دمج بطارية بهذا الحجم داخل تصميم هاتف يبدو عاديا.

متى يتوفر؟

مثل الهاتف السابق، يصنف هذا الهاتف الجديد كـ “هاتف بمفهوم تجريبي” Concept Phone، ما يعني أن طرحه في الأسواق قد لا يكون قريبا، لكن ريلمي أكدت أنها ستكشف المزيد من التفاصيل في 27 أغسطس الجاري.