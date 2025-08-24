قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد حادث غرق أبو تلات.. كيف تنجو من التيارات الساحبة في البحر؟
هل من ترك صلاة العصر حبط عمله كله؟.. احذر تفويتها في هذه الحالة
كانت حاسة بحاجة.. تفاصيل نجاة مريم من حادث غرق أبو تلات بالإسكندرية
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. تفاصيل عاجلة بشأن موعدها ورابطها
أحمد النومي يكتب: دولة التلاوة.. واسترداد السجادة
أستاذ أمراض نسا تقدم روشتة علاجية للحفاظ على الجنين خلال فترة الحمل
الصدفة انقذتها.. مريم ووالدتها يرويان كواليس الخديعة داخل الأكاديمية الوهمية بسوهاج
يضم 22 قنبلة صغيرة.. الاحتلال يكشف نوع ومكونات صاروخ الحوثيين
وزيرة التضامن تتفقد إدارة بولاق الاجتماعية وتطمئن على الخدمات المقدمة للمواطنين
مجلس مرسى مطروح يكشف تفاصيل قيام شخص بضرب نفسه بالسكين
نقل 6668 سودانيا عبر 7 رحلات مجانية للسكك الحديدية | صور
ريلمي تكشف عن هاتف جديد ببطارية 15000 مللي أمبير

ريلمي تكشف عن هاتف جديد ببطارية 15000 مللي أمبير
ريلمي تكشف عن هاتف جديد ببطارية 15000 مللي أمبير
شيماء عبد المنعم

بعد أيام من تشويقها لهاتف ذكي ببطارية تتجاوز سعتها 10000 مللي أمبير، كشفت شركة ريلمي Realme، رسميا عن تفاصيل أكثر بشأن هاتفها القادم.

ففي إعلان تشويقي جديد، أكدت ريلمي أن الهاتف التالي سيأتي ببطارية ضخمة تبلغ 15000 مللي أمبير، مع ظهور الرقم بشكل بارز على ظهر الهاتف في الصور الترويجية.

هاتف بمفهوم جديد وتصميم غير معتاد

ما يميز هذا الهاتف أنه يتفوق على معظم الهواتف المخصصة للاستخدامات القاسية، التي عادة ما تأتي بتصميم سميك وغير عملي بسبب حجم البطارية الكبير.

لكن في الصور التي نشرتها ريلمي، يبدو أن الهاتف الجديد لا يتمتع بسمك مبالغ فيه، وهو ما يشير إلى ابتكار تقني في طريقة دمج البطارية.

وتقول الشركة إن البطارية قادرة على تشغيل 50 ساعة من البث المتواصل للفيديو، وهو رقم مبهر، لكنه منطقي بالنظر إلى السعة الهائلة.

إعلان ريلمي

امتداد لتجارب سابقة

هذا الهاتف ليس أول تجربة من ريلمي في هذا المجال، ففي شهر مايو الماضي، استعرضت الشركة هاتفا تجريبيا ضمن سلسلة GT مزودا ببطارية 10000 مللي أمبير، تم تصنيعه باستخدام تقنية الأنود السيليكوني بنسبة 10% وكثافة طاقة تصل إلى 887Wh/L، وهي تعد الأعلى في الصناعة.

رغم قوة الأداء، كان الهاتف آنذاك بسمك 8.5 مم ووزن لا يتجاوز 200 جرام، مما جعله مريحا في الاستخدام مقارنة بهواتف البطارية الكبيرة.

ومن المرجح أن يستخدم الإصدار الجديد ببطارية 15000 مللي أمبير نفس التقنية، ولكن بسعة أكبر، ما يطرح تساؤلات حول الكيفية التي تمكنت بها ريلمي من دمج بطارية بهذا الحجم داخل تصميم هاتف يبدو عاديا.

متى يتوفر؟

مثل الهاتف السابق، يصنف هذا الهاتف الجديد كـ “هاتف بمفهوم تجريبي” Concept Phone، ما يعني أن طرحه في الأسواق قد لا يكون قريبا، لكن ريلمي أكدت أنها ستكشف المزيد من التفاصيل في 27 أغسطس الجاري.

ريلمي هاتف ريلمي الجديد بطارية 15000 مللي أمبير هاتف ببطارية ضخمة

أذكار المساء

حصن المسلم في الليل.. تعرف على أذكار المساء كاملة وفضل ترديدها

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

الأزهر العالمي للفتوى يطلق حملة عن المولد النبوي طوال شهر ربيع الأول

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات بنسبة نجاح ٦٨.٥٨٪

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات بنسبة نجاح ٦٨.٥٨٪

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

نزعت جزءًا من الفستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بحفلها فى لبنان

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

مايان السيد تخطف الأنظار فى الساحل الشمالى | شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

إلهام شاهين وليلى علوي رفقة العوضي ورامز جلال

الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى

حادث ابو تلات

كانت حاسة بحاجة.. تفاصيل نجاة مريم من حادث غرق أبو تلات بالإسكندرية

حادث ابو تلات

بنتي كانت هتروح مني.. والدة رانسى تكشف تفاصيل غرق الطالبات بشاطئ أبوتلات

شيرين وحسام حبيب

رجعوا و لا لسه.. حسام حبيب يكشف ويفضح..وشقيق شيرين يصعد برسائل غامضة

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سيتى الثاني

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: حسابات نتنياهو التفاوضية.. بين إملاء الشروط وتضييق هوامش حماس

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة المتعمقة

