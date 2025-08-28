ريلمي تكشف عن مفاهيمها الثورية .. هاتف ببطارية خارقة وآخر بتبريد فائق

كشفت شركة ريلمي Realme، خلال مهرجان المعجبين 828 في الصين عن هاتفين جديدين يبرزان قدرات الشركة في البحث والتطوير، رغم أنه لا يخطط لطرحهما في الأسواق حاليا.

هاتف ببطارية 15000 مللي أمبير تدوم لخمسة أيام متواصلة

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، يضم الهاتف الأول بطارية هائلة بسعة 15000 مللي أمبير، تقول ريلمي إنها قادرة على توفير ما يصل إلى خمسة أيام من الاستخدام بشحنة واحدة فقط.

وتعتمد البطارية على تصميم أنود من السيليكون بنسبة 100%، ما يمثل زيادة بأربعة أضعاف مقارنة ببطاريات السيليكون التقليدية Si-C.

كما تأتي البطارية بكثافة طاقة عالية تصل إلى 1200Wh/L، وذلك بفضل اعتماد الإلكتروليتات الصلبة وتطوير طريقة تغليف البطارية وإعادة تصميم مكونات اللوحة الأم.

وتزعم ريلمي أن الهاتف يوفر:

- أكثر من 50 ساعة من تشغيل الفيديو

- أكثر من 18 ساعة من تسجيل الفيديو

- نحو 30 ساعة من اللعب المتواصل

ورغم السعة الضخمة، يبلغ سمك الهاتف 8.89 ملم فقط، بينما يبلغ سمك البطارية نفسها 6.48 ملم، ويدعم الهاتف أيضا الشحن العكسي، ما يجعله يعمل كـ “باور بنك” لشحن الأجهزة الأخرى.

لم تكشف ريلمي رسميا عن باقي المواصفات، لكن منشورات على موقع “ويبو” الصيني، أوضحت أن الهاتف مزود بمعالج ميدياتك Dimensity 7300 مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، وشاشة 6.7 بوصة، ويعمل بواجهة Realme UI 6.0 المبنية على أندرويد 15.

هاتف Chill Fan مزود بتبريد ثلاثي وتقنية تبريد حراري مدمجة

يحمل الهاتف الثاني المفهومي اسم Realme Chill Fan Phone، ويأتي مزودا ببطارية 10000 مللي أمبير، مع نظام تبريد متقدم يتضمن ثلاثة تقنيات تبريد:

- غرفة بخار كبيرة بمساحة 7700 ملم مربع

- مروحة تبريد مدمجة لتشتيت الحرارة

- مبرد حراري كهربائي Thermoelectric Cooler مدمج داخل الهاتف

وتقول ريلمي إن هذه التقنيات مجتمعة تساعد في خفض درجة حرارة الجهاز بما يصل إلى 6 درجات مئوية، مع الحفاظ على أداء عال وإطارات ثابتة أثناء اللعب في أكثر من 20 لعبة شهيرة.

يشبه الهاتف من حيث التصميم سلسلة Realme GT7، ويتميز بظهر تفاعلي يدعى IceSense Ultra، يتغير لونه من الأبيض إلى الأزرق كلما انخفضت حرارة الجهاز.

لن يطرحان في الأسواق

رغم الاهتمام الكبير بالتصميمين، أوضحت ريلمي أن الجهازين مجرد نماذج تجريبية لعرض ابتكاراتها التقنية، ولا توجد خطط لإطلاقهما تجاريا في الوقت الحالي.